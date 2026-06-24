Xóa bỏ thuế khoán phải gắn với xây dựng nền quản trị kinh tế dựa trên dữ liệu

Chiều 24/6, Ban Chỉ đạo triển khai chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán trên địa bàn Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

98% hộ kinh doanh đã tham gia giao dịch điện tử

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Thuế Hà Nội Nguyễn Tiến Minh cho biết, với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Thuế Hà Nội đã chủ động tham mưu UBND thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chuyển đổi từ phương thức quản lý thuế khoán sang quản lý theo kê khai, hóa đơn điện tử, dữ liệu và mức độ tuân thủ.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo thành phố đã tổ chức 3 cuộc họp chuyên đề, 521 cuộc họp với các sở, ngành và UBND cấp xã; thành lập 1 tổ công tác cấp thành phố, 25 tổ công tác cấp cơ sở cùng 778 nhóm hỗ trợ trực tiếp để đồng hành với hộ kinh doanh.

Cùng với đó, ngành Thuế triển khai nhiều chiến dịch trọng điểm như “60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai”, “45 ngày làm sạch dữ liệu hộ, cá nhân kinh doanh”, “55 ngày đồng hành cùng hộ kinh doanh”; tổ chức 1.320 buổi tập huấn với khoảng 300.000 lượt hộ kinh doanh, cán bộ địa phương tham gia; phát hành gần 520.000 bộ tài liệu hướng dẫn và gần 1,92 triệu ấn phẩm truyền thông. Cơ quan thuế cũng thực hiện hơn 68.500 lượt hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến, giải đáp hơn 42.500 kiến nghị của người nộp thuế.

Phó Trưởng Thuế Hà Nội Nguyễn Tiến Minh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Khánh Linh

Theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng cơ sở kinh doanh”, các tổ công tác đã tổ chức 2.200 điểm hỗ trợ lưu động tại chợ, trung tâm thương mại và khu dân cư, hỗ trợ khoảng 230.000 lượt hộ kinh doanh. Đến nay, 312.442 trong tổng số 330.120 hộ kinh doanh đã được rà soát, chuẩn hóa thông tin, đạt 94,64%.

Sau 6 tháng triển khai, nhiều chỉ tiêu chuyển đổi số đạt kết quả tích cực. Khoảng 98% hộ kinh doanh đã có tài khoản giao dịch điện tử và cài đặt eTax Mobile; 100% hồ sơ khai thuế được nộp đúng hạn; khoảng 60% hộ thực hiện nộp thuế điện tử. Đặc biệt, 17.753/19.585 hộ thuộc diện bắt buộc đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đạt 90,65%. Đối với nhóm hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng, 60% đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; doanh thu kê khai của nhóm này tăng 75% so với trước khi chuyển đổi.

Từ đầu năm đến nay, Hà Nội có 1.151 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý 6 tháng đầu năm ước đạt 387.185 tỷ đồng, bằng 63,1% dự toán và tăng 3,1% so với cùng kỳ; riêng thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh đạt 183.375 tỷ đồng, tăng 32,8%.

Tại hội nghị, các địa phương cũng kiến nghị tiếp tục hỗ trợ các hộ kinh doanh còn hạn chế về kỹ năng số, đồng thời có thêm giải pháp về công nghệ và tín dụng để khuyến khích chuyển đổi, phát triển bền vững.

Từ quản lý thuế đến quản trị phát triển kinh tế

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu ghi nhận, biểu dương những kết quả bước đầu của Thuế Hà Nội và các sở, ngành, địa phương trong triển khai chủ trương xóa bỏ thuế khoán; đồng thời nhấn mạnh, đây không chỉ là sự thay đổi phương thức quản lý thuế mà còn là bước chuyển quan trọng trong xây dựng mô hình quản trị kinh tế hiện đại dựa trên dữ liệu.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Khánh Linh

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, thông qua hệ thống dữ liệu về hộ kinh doanh, thành phố có thể đánh giá chính xác “sức khỏe” của nền kinh tế, nhận diện tiềm năng phát triển của từng địa bàn, ngành nghề để xây dựng chính sách điều hành, hỗ trợ phù hợp. Vì vậy, các sở, ngành và chính quyền cơ sở cần coi đây là nhiệm vụ phát triển kinh tế, không chỉ là nhiệm vụ của ngành Thuế.

Ông Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh theo hướng đồng bộ, chính xác; tăng cường chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý. Cùng với đó, tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh nâng cao năng lực quản trị, minh bạch hoạt động, tạo điều kiện tiếp cận tín dụng, từng bước chuyển đổi thành doanh nghiệp khi đủ điều kiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Ban Chỉ đạo duy trì cơ chế giao ban thường xuyên, phân công rõ trách nhiệm từng đơn vị, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, bảo đảm việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai đi vào thực chất, góp phần chống thất thu ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân của Thủ đô.