Bất động sản

Dữ liệu đất đai - hạ tầng mới của thị trường bất động sản

Việt Dũng

Việt Dũng

17:06 | 19/08/2026
(TBTCO) - Từ dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến thông tin dự án và giao dịch bất động sản, việc số hóa, kết nối và công khai dữ liệu đang mở ra một hạ tầng thông tin mới cho thị trường. Khi người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận dữ liệu chính thống trước khi giao dịch, khoảng cách thông tin và dư địa hình thành giá ảo được kỳ vọng sẽ dần thu hẹp.
aa

Thu hẹp khoảng trống thông tin

Một trong những thay đổi rõ nét trên thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh thời gian qua là dữ liệu quy hoạch, đất đai và phát triển đô thị đang từng bước được đưa lên môi trường số, thay vì phân tán tại nhiều cơ quan quản lý như trước đây.

Theo Quyết định 4944/QĐ-UBND, UBND TP. Hồ Chí Minh đã công bố danh mục dữ liệu mở của thành phố với 142 tập dữ liệu, được phân thành 11 nhóm chủ đề và cung cấp trên Cổng thông tin dữ liệu TP. Hồ Chí Minh để tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng.

chung cư cao cấp tại Hà Nội thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư và tiêu dùng ảnh Đức Thanh
Dữ liệu đất đai - hạ tầng mới của thị trường bất động sản. Ảnh: Đức Thanh

Đáng chú ý, nhiều dữ liệu trong danh mục có liên quan trực tiếp đến hoạt động phát triển đô thị và thị trường bất động sản, như quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, cơ sở dữ liệu GIS về biệt thự cũ, giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, các dự án nhà ở thương mại, chỉ số giá xây dựng...

Việc đưa những dữ liệu này lên môi trường số không chỉ tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình tra cứu, mà còn có ý nghĩa lớn hơn đối với việc thu hẹp khoảng cách thông tin trên thị trường.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), khi cơ sở dữ liệu giao dịch được xây dựng tập trung, đầy đủ và minh bạch hơn, khoảng cách thông tin giữa các chủ thể trên thị trường sẽ từng bước được thu hẹp. Khi các giao dịch được ghi nhận đầy đủ, mặt bằng giá có thêm cơ sở tham chiếu, qua đó hạn chế tình trạng tạo giá ảo hoặc thao túng giá.

Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng với bất động sản, bởi quy hoạch, pháp lý và thông tin về tài sản thường quyết định trực tiếp đến giá trị cũng như mức độ an toàn của một giao dịch. Với doanh nghiệp, dữ liệu pháp lý còn giúp xác định một dự án có đủ điều kiện triển khai, huy động vốn hoặc đưa sản phẩm ra thị trường hay không.

Nâng chất lượng để thị trường minh bạch

Mở dữ liệu mới chỉ là bước khởi đầu. Giá trị của hạ tầng dữ liệu không nằm ở số lượng thông tin được công bố, mà phụ thuộc vào chất lượng, độ chính xác, tính cập nhật và khả năng liên thông giữa các hệ thống.

Theo quy định của TP. Hồ Chí Minh, các đơn vị chủ quản dữ liệu có trách nhiệm xây dựng, cập nhật và quản lý dữ liệu, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, đồng thời tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tích hợp các cơ sở dữ liệu vào Kho dữ liệu dùng chung, hướng dẫn kết nối, chia sẻ và cập nhật theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu trúc thống nhất.

Đây chính là điều kiện để dữ liệu có thể chuyển từ một “kho thông tin” thành hạ tầng phục vụ thị trường. Một cơ sở dữ liệu dù quy mô lớn nhưng nếu chậm cập nhật, thiếu dữ liệu giao dịch thực tế hoặc không thể kết nối giữa các ngành thì vẫn khó trở thành nguồn tham chiếu đủ tin cậy cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Từ thực tiễn doanh nghiệp, ông Đoàn Anh Đức, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Công ty TNHH Công nghệ Bất động sản MOSO cho rằng, chuyển đổi số đang chuyển từ một lựa chọn mang tính xu hướng thành yêu cầu thực tế đối với doanh nghiệp bất động sản. Song, vấn đề không đơn thuần nằm ở việc đưa thêm công nghệ vào quy trình, mà phải hình thành được hạ tầng dữ liệu có chất lượng. Trong đó, thông tin được chuẩn hóa, xác thực và có khả năng kết nối giữa các bên tham gia thị trường.

“Dữ liệu được chuẩn hóa có thể tác động trực tiếp đến tốc độ xử lý hồ sơ, chi phí vận hành và khả năng kiểm soát rủi ro. Khi quy trình được số hóa, doanh nghiệp có thể tự động hóa nhiều khâu, kết nối với ngân hàng, hỗ trợ đánh giá hồ sơ tín dụng, theo dõi tiến độ xử lý và kiểm tra thông tin bất động sản trước khi giao dịch”, ông Đức chia sẻ.

Ở góc độ thị trường, bà Đỗ Thị Thu Giang, Giám đốc toàn quốc Bộ phận Tư vấn, Savills Việt Nam cho rằng, nếu được triển khai đồng bộ, hệ thống dữ liệu đất đai thống nhất cùng cơ chế định giá minh bạch có thể tạo nền tảng cho một thị trường bất động sản chuyên nghiệp hơn. Khi đó, năng lực phát triển và khai thác hiệu quả tài sản sẽ ngày càng trở thành yếu tố quan trọng.

Quan trọng hơn, khi dữ liệu thị trường được cập nhật đầy đủ và minh bạch, đây có thể trở thành cơ sở để các chính sách về nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và phát triển thị trường bất động sản được thiết kế sát hơn với nhu cầu thực tế.

Như vậy, giá trị lớn nhất của việc mở dữ liệu đất đai không chỉ nằm ở việc “ai cũng có thể tra cứu”, mà ở khả năng hình thành một nền tảng thông tin chung, nơi Nhà nước, doanh nghiệp và người dân cùng tiếp cận một nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Khi đó, dữ liệu có thể trở thành một lớp hạ tầng mới, góp phần định hình lại cách thị trường bất động sản vận hành, định giá và phân bổ nguồn lực.

Việt Dũng
Từ khóa:
dữ liệu đất đai hạ tầng mới thị trường bất động sản số hoá công khai dữ liệu

Bài liên quan

Cục Dự trữ Nhà nước: Số hóa toàn diện quy trình quản lý, điều hành

Cục Dự trữ Nhà nước: Số hóa toàn diện quy trình quản lý, điều hành

Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung cải thiện, căn hộ vừa túi tiền vẫn khan hiếm

Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung cải thiện, căn hộ vừa túi tiền vẫn khan hiếm

Giải "cơn khát" nhà ở từ công cụ tài chính

Giải "cơn khát" nhà ở từ công cụ tài chính

Dành cho bạn

Đua khuyến mại, kích cầu thị trường dụng cụ học đường

Đua khuyến mại, kích cầu thị trường dụng cụ học đường

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Từng đồng ngân sách chi tiêu đều phải tính đến hiệu quả

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Từng đồng ngân sách chi tiêu đều phải tính đến hiệu quả

Chốt lộ trình chuyển giao nhiệm vụ tái cấu trúc đầu mối đường sắt quốc gia

Chốt lộ trình chuyển giao nhiệm vụ tái cấu trúc đầu mối đường sắt quốc gia

Muốn tăng trưởng cao, nền kinh tế phải “đổi cách chạy”

Muốn tăng trưởng cao, nền kinh tế phải “đổi cách chạy”

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới: Lan tỏa giá trị nhân văn từ những hỗ trợ thiết thực

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới: Lan tỏa giá trị nhân văn từ những hỗ trợ thiết thực

Nhận diện thủ đoạn giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo

Nhận diện thủ đoạn giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo

Đọc thêm

Làm rõ tiêu chí “thật cần thiết” khi Nhà nước thu hồi đất

Làm rõ tiêu chí “thật cần thiết” khi Nhà nước thu hồi đất

(TBTCO) - Thẩm tra về định hướng sửa đổi Luật Đất đai, liên quan đến vấn đề thu hồi đất, Uỷ ban Kinh tế và Tài chính cho rằng quy định về một số trường hợp chưa thể hiện rõ và thuyết phục về tính chất “thật cần thiết” theo Hiến pháp, tiềm ẩn nguy cơ bị lạm dụng.
Hạ tầng dẫn dòng tiền, bất động sản phía Nam phân hóa mạnh

Hạ tầng dẫn dòng tiền, bất động sản phía Nam phân hóa mạnh

(TBTCO) - Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược đang làm thay đổi cấu trúc không gian đô thị phía Nam, thúc đẩy TP. Hồ Chí Minh chuyển từ mô hình “đơn cực” sang “đa trung tâm”. Cùng với đó, dòng tiền và nguồn cầu cũng đang dịch chuyển, mở ra những cực tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản.
Hà Nội “đánh thức” nguồn lực đất đai từ 300 dự án chậm triển khai

Hà Nội “đánh thức” nguồn lực đất đai từ 300 dự án chậm triển khai

(TBTCO) - Sau nhiều năm tồn đọng, 300 dự án đang đứng trước cơ hội được xử lý dứt điểm. Với Hà Nội, đây không chỉ là bài toán xử lý dự án “treo”, mà còn là một bước quan trọng trong việc đánh thức nguồn lực đất đai, mở rộng dư địa đầu tư và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế Thủ đô.
Hà Nội đặt “đường găng” tiến độ 7 cầu qua sông Hồng

Hà Nội đặt “đường găng” tiến độ 7 cầu qua sông Hồng

(TBTCO) - Hà Nội đã bàn giao 100% mặt bằng theo chỉ giới cho 7 dự án cầu qua sông Hồng. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu, sau khi có mặt bằng và hoàn tất di chuyển hạ tầng kỹ thuật, các chủ đầu tư phải tổ chức thi công ngay, không để dự án chậm trễ không có lý do chính đáng.
Hà Nội theo dõi, kiểm tra việc triển khai 114 dự án nhà ở xã hội

Hà Nội theo dõi, kiểm tra việc triển khai 114 dự án nhà ở xã hội

(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 12/8/2026 về theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.
Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

(TBTCO) - Sáng ngày 11/8/2026, tại Novaland Gallery (2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh), Tập đoàn Novaland đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác với gần 50 đại lý phân phối trên cả nước. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Novaland, chính thức nối lại hoạt động kinh doanh sau hơn 3 năm nỗ lực phục hồi.
Đầu tư căn hộ ven sông Hàn: Lợi suất cao nhưng sở hữu 50 năm, có nên xuống tiền?

Đầu tư căn hộ ven sông Hàn: Lợi suất cao nhưng sở hữu 50 năm, có nên xuống tiền?

(TBTCO) - Sự dịch chuyển dòng tiền đầu tư tại Đà Nẵng hiện nay đang hướng mạnh về phân khúc căn hộ thương mại dịch vụ (TMDV) ven sông Hàn nhờ tỷ suất sinh lời vượt trội. Tuy nhiên, rào cản tâm lý về giới hạn sở hữu 50 năm vẫn khiến không ít nhà đầu tư chần chừ.
Những nút thắt mới tại Dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành

Những nút thắt mới tại Dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành

(TBTCO) - Việc lựa chọn tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi và xác định phương án tuyến hiện đang là những vướng mắc mà UBND TP. Hồ Chí Minh cần sự hỗ trợ gấp từ các cơ quan chuyên ngành để sớm khởi động tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Dữ liệu đất đai - hạ tầng mới của thị trường bất động sản

Dữ liệu đất đai - hạ tầng mới của thị trường bất động sản

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị phụ huynh, học sinh chủ động kiểm tra giá trị thẻ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị phụ huynh, học sinh chủ động kiểm tra giá trị thẻ bảo hiểm y tế

Central Retail giới thiệu hơn 200 đặc sản, sản phẩm OCOP vùng miền đến gần người tiêu dùng

Central Retail giới thiệu hơn 200 đặc sản, sản phẩm OCOP vùng miền đến gần người tiêu dùng

Dòng vốn FDI duy trì tích cực, căn hộ dịch vụ Hà Nội giữ sức hút

Dòng vốn FDI duy trì tích cực, căn hộ dịch vụ Hà Nội giữ sức hút

Gia Lai khởi công Dự án Phát triển tích hợp thích ứng vốn 2.660 tỷ đồng

Gia Lai khởi công Dự án Phát triển tích hợp thích ứng vốn 2.660 tỷ đồng

Thuế tỉnh Lai Châu thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 64% dự toán

Thuế tỉnh Lai Châu thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 64% dự toán

Novaland dự kiến dùng hơn 8.000 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu để xử lý nợ

Novaland dự kiến dùng hơn 8.000 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu để xử lý nợ

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Chi ngân sách phải được đánh giá theo hiệu quả đầu ra

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Chi ngân sách phải được đánh giá theo hiệu quả đầu ra

Chênh lệch lợi nhuận lớn sau mùa soát xét bán niên

Chênh lệch lợi nhuận lớn sau mùa soát xét bán niên

Thị trường hướng tới mốc FTSE Russell công bố danh mục GEIS ngày 21/8

Thị trường hướng tới mốc FTSE Russell công bố danh mục GEIS ngày 21/8

Tỷ giá USD hôm nay (17/8): USD ngân hàng giảm mạnh, DXY suy yếu khi thị trường hạ cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (17/8): USD ngân hàng giảm mạnh, DXY suy yếu khi thị trường hạ cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/8): USD diễn biến phân hóa, dữ liệu kinh tế Mỹ hạ nhiệt kỳ vọng Fed nâng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/8): USD diễn biến phân hóa, dữ liệu kinh tế Mỹ hạ nhiệt kỳ vọng Fed nâng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 17/8: Vàng trong nước đi ngang, vàng thế giới được dự báo tích cực

Giá vàng hôm nay ngày 17/8: Vàng trong nước đi ngang, vàng thế giới được dự báo tích cực

Ngày 19/8: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên phạm vi cả nước

Ngày 19/8: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên phạm vi cả nước

Tỷ giá USD hôm nay (19/8): Tỷ giá trung tâm tiến sát 25.600 đồng, DXY nhích lên trước biên bản Fed

Tỷ giá USD hôm nay (19/8): Tỷ giá trung tâm tiến sát 25.600 đồng, DXY nhích lên trước biên bản Fed

Ngày 17/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 17/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 18/8: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu đi ngang

Ngày 18/8: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu đi ngang

Ngày 18/8: Giá heo hơi vẫn chưa dứt đà giảm

Ngày 18/8: Giá heo hơi vẫn chưa dứt đà giảm