Thị trường

Ngày 4/10: Giá lúa tươi tăng giảm trái chiều, gạo ổn định

06:21 | 04/10/2026
Theo khảo sát, giá lúa tươi hôm nay (4/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng giảm trái chiều so với ngày hôm trước, trong khi giá gạo và phụ phẩm nhìn chung vẫn ổn định.
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Ngày 4/10: Giá lúa tươi tăng giảm trái chiều, gạo ổn định
Giá lúa tươi hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng giảm trái chiều. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 8.750 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.500 - 9.050 đồng/kg. Hiện tấm thơm dao động ở mức 8.900 - 9.050 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.500 - 7.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ gạo giá gạo đứng giá so với hôm qua. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 15.500 - 16.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp đi ngang so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.100 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.100 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 giảm 50 đồng/kg dao động mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động giảm 100 đồng/kg động mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.800 - 6.000 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, lúa Hè thu vãn nguồn, lúa Thu Đông giao dịch ít, giá lúa vững. Tại An Giang, nguồn lúa Hè Thu vãn đồng, nguồn còn ít, giá biến động nhẹ trái chiều.Tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau giao dịch mua bán mới lai rai, giá lúa biến động nhẹ.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 100% tấm dao động từ 371 - 375 USD/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 515 - 519 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 440 - 445 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo biến động. Cụ thể, giá gạo 5% tấm Tại Thái Lan giảm 4 USD/tấn dao động 455 - 459 USD/tấn, gạo 100% tấm giảm 1 USD dao động từ 381 - 385 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo 5% tấm dao động ở mức 382 - 386 USD/tấn, gạo 100% tấm tăng 3 USD dao động 326 - 330 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá lúa tươi giá gạo đồng bằng sông cửu long

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