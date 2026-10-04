Ngày 4/10: Giá cà phê phục hồi, hồ tiêu neo cao

Giá cà phê tại Tây Nguyên hôm nay trong khoảng 93.500 - 94.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Sau phiên giảm khá mạnh trước đó, giá cà phê trong nước đã có tín hiệu phục hồi. Mặt bằng thu mua tại nhiều vùng trọng điểm tăng khoảng 200 đồng/kg, trong khi giá Robusta và Arabica thế giới đồng loạt đi lên.

Giá cà phê tại Tây Nguyên hiện phổ biến từ 93.499–94.000 đồng/kg. Mức bình quân tham khảo trên thị trường khoảng 94.000 đồng/kg.

Đắk Lắk tăng 200 đồng/kg lên 94.000 đồng/kg. Gia Lai cũng tăng 200 đồng/kg, đạt 94.000 đồng/kg. Lâm Đồng tăng 200 đồng/kg lên 93.499 đồng/kg. Đắk Nông cũ (Lâm Đồng mới), giá thu mua giữ ở mức 94.000 đồng/kg.

Như vậy, sau khi giảm 800 đồng/kg ở phiên trước, thị trường nội địa đã phục hồi nhẹ. Ba khu vực đang cùng đứng ở mốc 94.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp hơn khoảng 500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê trên hai sàn giao dịch chính đồng loạt tăng. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 21 USD/tấn, tương đương 0,61% so với phiên trước, lên 3.469 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng mạnh hơn 45 USD/tấn, tương đương 1,32%, đạt 3.448 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng đóng cửa trong sắc xanh. Các hợp đồng kỳ hạn tăng khoảng 0,3 - 0,5%, tiếp tục nhịp hồi phục sau giai đoạn giảm mạnh từ vùng đỉnh cuối tháng 8.

Giá tiêu trong nước cao nhất 140.500 đồng/kg

Giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm hôm nay không biến động. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng nay cho thấy, giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm không có biến động mới, tiếp tục dao động trong khoảng 136.500 - 140.500 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giữ vị trí cao nhất với mức thu mua 140.500 đồng/kg. Đắk Lắk đứng kế tiếp với 138.500 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM), giá tiêu duy trì ở mức 137.000 đồng/kg.

Gia Lai và Đồng Nai cùng giao dịch ở mức 136.500 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Như vậy, sau khi đồng loạt tăng 500 đồng/kg vào đầu tháng 10, thị trường hồ tiêu trong nước đang bước vào những phiên tích lũy, chưa xuất hiện thêm biến động đáng kể.

Trên thị trường thế giới, diễn biến giá giữa các quốc gia sản xuất lớn tiếp tục phân hóa. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil giảm 50 USD/tấn, tương đương 0,85%, xuống còn 5.800 USD/tấn.

Tại Malaysia, tiêu đen cũng giảm 50 USD/tấn, tương đương 0,54%, còn 9.200 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Indonesia không thay đổi, tiếp tục được giao dịch ở mức 6.828 USD/tấn.

Đáng chú ý, giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam vẫn giữ ổn định. Tiêu đen loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 6.075 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Malaysia điều chỉnh giảm 50 USD/tấn, tương đương 0,41%, xuống còn 12.100 USD/tấn.

Tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ mức 9.348 USD/tấn, trong khi tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục được chào bán ở mức 8.450 USD/tấn.

Diễn biến trên cho thấy thị trường hồ tiêu quốc tế vẫn chưa hình thành xu hướng tăng hoặc giảm đồng nhất, thay vào đó là sự phân hóa giữa các quốc gia sản xuất./.