Chứng khoán

Thị trường chứng khoán:

Nâng chuẩn quản trị và báo cáo tài chính để tăng khả năng hút vốn

Mai Tấn

Mai Tấn

06:27 | 04/10/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán bước sang một giai đoạn phát triển mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng thông tin của doanh nghiệp. Không chỉ công bố đúng hạn, báo cáo tài chính cần bảo đảm tính minh bạch, tin cậy và khả năng so sánh. Cùng với nâng chuẩn quản trị, đây là nền tảng củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tăng sức hấp dẫn của thị trường.
aa

Từ tuân thủ tối thiểu đến áp dụng thông lệ tốt

Chất lượng báo cáo tài chính gắn liền với năng lực quản trị và trách nhiệm minh bạch của doanh nghiệp. Khi lựa chọn cơ hội đầu tư, nhà đầu tư ngày càng xem xét đầy đủ hơn cách doanh nghiệp tổ chức hoạt động, giám sát điều hành và bảo đảm quyền lợi cổ đông. Vì vậy, nâng chuẩn báo cáo tài chính cần được đặt trong yêu cầu nâng chất lượng quản trị công ty, nhất là khi thị trường chứng khoán Việt Nam đã được nâng hạng.

Ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, nhà đầu tư hiện nay không chỉ quan tâm đến tình hình tài chính. Họ còn xem xét quản trị công ty, mối quan hệ giữa hội đồng quản trị và ban điều hành, phát triển bền vững, cách đối xử với cổ đông, công bố báo cáo tài chính, các cơ chế, quy chế hoạt động và tính minh bạch để đưa ra quyết định đầu tư.

Nâng chuẩn quản trị và báo cáo tài chính để tăng khả năng hút vốn
Nâng chất lượng quản trị và báo cáo tài chính góp phần củng cố niềm tin nhà đầu tư, tăng sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán. Ảnh: Đức Thanh

Theo ông Dương, doanh nghiệp quản trị tốt, minh bạch thông tin, thực hiện đúng điều lệ và các quy trình, quy chế quản trị sẽ có sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư. “Giữa hai doanh nghiệp có tình hình tài chính tương đương, tôi tin rằng nhà đầu tư sẽ lựa chọn doanh nghiệp có chất lượng quản trị tốt hơn” - ông Nguyễn Hoàng Dương nhấn mạnh.

Trong bối cảnh thị trường đã được nâng hạng, yêu cầu này càng trở nên rõ nét. Khi lựa chọn cổ phiếu Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài sẽ so sánh với cổ phiếu của các doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới. Doanh nghiệp Việt Nam vì thế cần tiếp tục nâng trình độ quản trị để thu hút sự quan tâm của dòng vốn quốc tế và đáp ứng yêu cầu của quá trình nâng hạng.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dù quản trị công ty của doanh nghiệp Việt Nam đã có những bước phát triển ban đầu, song vẫn còn khoảng cách so với khu vực, thế giới và các thông lệ tốt.

Về cơ bản, doanh nghiệp mới lựa chọn tuân thủ ở mức tối thiểu, trong khi việc tự nguyện áp dụng thông lệ tốt còn hạn chế. Đây là vấn đề cần cải thiện để tăng sức hấp dẫn của doanh nghiệp và thị trường.

Hoàn thiện quy định, tạo động lực nâng chất lượng

Trước thực tế đó, ông Nguyễn Hoàng Dương cho rằng, cần rà soát, điều chỉnh khuôn khổ pháp luật liên quan, từ doanh nghiệp, chứng khoán đến kế toán, kiểm toán, để bổ sung các tiêu chuẩn, từng bước thu hẹp khoảng cách về quản trị giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài.

Đối với những giải pháp cần lộ trình dài hơn và phải cân nhắc kỹ, cơ quan quản lý sẽ nghiên cứu cơ chế khuyến khích, ưu đãi dành cho doanh nghiệp áp dụng và đạt các chuẩn mực, thông lệ quản trị tốt. Cách tiếp cận này hướng đến tạo thêm động lực để doanh nghiệp nâng chất lượng quản trị bên cạnh việc thực hiện những nghĩa vụ bắt buộc.

Nghiên cứu tiêu chí quản trị khi lựa chọn rổ chỉ số

Ông Nguyễn Hoàng Dương cho biết, khi xem xét phân bảng giao dịch, có thể căn cứ vào mức độ đáp ứng yêu cầu quản trị công ty để đánh giá doanh nghiệp vào các bảng có tiêu chuẩn cao hơn. Đối với việc lựa chọn doanh nghiệp vào các rổ chỉ số như VN100, VN30, việc tính đến tiêu chí tuân thủ quản trị công ty tốt cũng sẽ được nghiên cứu.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp với các hiệp hội để đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thông lệ quản trị tốt, giúp doanh nghiệp cân nhắc áp dụng.

Bổ sung góc nhìn về chất lượng thông tin tài chính, bà Vũ Thị Mai - Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) cho rằng, giải pháp cần tập trung vào cả thể chế pháp luật và năng lực thực thi. VACPA kiến nghị đẩy nhanh quá trình soạn thảo, ban hành các chuẩn mực về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp và kiểm toán, qua đó nâng chất lượng hoạt động kiểm toán và báo cáo tài chính.

Trong đó, các chuẩn mực về quản lý chất lượng giúp chuyển từ kiểm soát thụ động sang quản lý chất lượng chủ động. Hoàn thiện hệ thống chuẩn mực sẽ giúp nhà đầu tư và các bên liên quan tiếp cận thông tin đáng tin cậy hơn, đồng thời hỗ trợ giám sát doanh nghiệp niêm yết.

Bà Mai cũng kiến nghị xem xét áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) phù hợp với điều kiện Việt Nam. Việc áp dụng cần có lộ trình, trước hết đối với doanh nghiệp niêm yết và công ty đại chúng lớn, sau đó từng bước mở rộng.

Theo Chủ tịch VACPA, áp dụng IFRS sẽ góp phần thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, tạo thuận lợi cho thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và cải thiện các tiêu chí đánh giá thị trường. Cùng với đó, cần rà soát quy định xử phạt trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, bảo đảm mức xử phạt phù hợp, tương đồng và đủ sức răn đe.

Ở cấp doanh nghiệp, bà Mai khuyến nghị doanh nghiệp niêm yết và công ty đại chúng đầu tư cho bộ máy kế toán và kiểm toán, đào tạo nhân sự, nâng năng lực giám sát của hội đồng quản trị…

Những giải pháp từ hoàn thiện pháp luật, tạo động lực nâng chuẩn đến tăng năng lực thực thi có sự gắn kết chặt chẽ, từ đó kỳ vọng quá trình này sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam thu hẹp khoảng cách quản trị với khu vực, nâng chất lượng thị trường và đánh giá của nhà đầu tư nước ngoài, phù hợp với vị thế mới và hướng tới các thứ hạng cao hơn.

Mai Tấn
Từ khóa:
minh bạch doanh nghiệp chứng khoán báo cáo tài chính bảo đảm quyền lợi cổ đông. chứng khoán việt nam

Bài liên quan

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Quảng Ngãi: Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, không để doanh nghiệp phải chờ

Quảng Ngãi: Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, không để doanh nghiệp phải chờ

Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên Việt Nam: Tối ưu nguồn lực,thúc đẩy xuất nhập khẩu

Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên Việt Nam: Tối ưu nguồn lực,thúc đẩy xuất nhập khẩu

Dành cho bạn

Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương

Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương

Ngày 4/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á diễn biến trái chiều

Ngày 4/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á diễn biến trái chiều

Chính sách thông thoáng, doanh nghiệp vẫn sốt ruột vì thủ tục

Chính sách thông thoáng, doanh nghiệp vẫn sốt ruột vì thủ tục

Hà Nội nhận hai giải thưởng Du lịch Thế giới 2026

Hà Nội nhận hai giải thưởng Du lịch Thế giới 2026

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Giữ ổn định vĩ mô để người dân thực sự thụ hưởng thành quả tăng trưởng

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Giữ ổn định vĩ mô để người dân thực sự thụ hưởng thành quả tăng trưởng

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Đọc thêm

Nâng hạng mở cánh cửa đón dòng vốn mới vào thị trường chứng khoán

Nâng hạng mở cánh cửa đón dòng vốn mới vào thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Việc thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn chính thức triển khai nâng hạng được kỳ vọng không chỉ mang lại dòng vốn từ các quỹ thụ động, mà còn mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức quốc tế. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư, Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) cho rằng, nâng hạng mới chỉ là bước khởi đầu. Để dòng vốn ngoại thực sự gắn bó lâu dài, thị trường cần tiếp tục gia tăng quy mô vốn hóa, nâng chất lượng hàng hóa, cải thiện dư địa sở hữu nước ngoài và phát triển các công cụ phòng ngừa rủi ro.
Đề xuất phạt tới 1,5 tỷ đồng với hành vi giả mạo hồ sơ đăng ký trái phiếu

Đề xuất phạt tới 1,5 tỷ đồng với hành vi giả mạo hồ sơ đăng ký trái phiếu

(TBTCO) - Dự thảo Nghị định sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đề xuất phạt tới 1,5 tỷ đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ, xác nhận trên giấy tờ giả mạo trong hồ sơ đăng ký trái phiếu, đăng ký giao dịch trái phiếu; đồng thời tăng chế tài đối với một số trường hợp tái phạm.
Nhựa Sinh thái Việt Nam niêm yết gần 30 triệu cổ phiếu trên HOSE

Nhựa Sinh thái Việt Nam niêm yết gần 30 triệu cổ phiếu trên HOSE

(TBTCO) - Ngày 2/10/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam (Mã Ck: ECO) và đưa vào giao dịch chính thức gần 30 triệu cổ phiếu ECO với tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá) là gần 300 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của ECO là 13.900 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động giá là ±20%.
Thị trường tiền tệ tuần 28/9 - 2/10: Lãi suất trồi sụt mạnh giữa nhịp hút ròng hơn 53.000 tỷ đồng, tỷ giá vẫn “êm”

Thị trường tiền tệ tuần 28/9 - 2/10: Lãi suất trồi sụt mạnh giữa nhịp hút ròng hơn 53.000 tỷ đồng, tỷ giá vẫn “êm”

(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần từ 28/9 - 2/10 ghi nhận Ngân hàng Nhà nước hút ròng 53.475,2 tỷ đồng qua kênh OMO, lãi suất qua đêm trồi sụt mạnh những phiên cuối tháng. Dù thanh khoản bị rút bớt, tỷ giá trong nước vẫn biến động hẹp, khi áp lực từ USD quốc tế hạ nhiệt vào cuối tuần sau dữ liệu việc làm Mỹ suy yếu.
Dồn dập huy động qua trái phiếu, SACOMBANK tính chào bán thêm 15.000 tỷ đồng sau loạt lô lãi suất cao

Dồn dập huy động qua trái phiếu, SACOMBANK tính chào bán thêm 15.000 tỷ đồng sau loạt lô lãi suất cao

(TBTCO) - SACOMBANK dự kiến chào bán ra công chúng tối đa 15.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 - 10 năm, với lãi suất thả nổi, biên độ tối đa 4,2%/năm. Kế hoạch diễn ra khi ngân hàng đẩy mạnh huy động qua trái phiếu, số dư kỳ phiếu, trái phiếu cuối tháng 6/2026 lên 18.300 tỷ đồng, cao nhất nhiều năm; một số lô gần đây có lãi suất lên tới 12,5%/năm.
Đà Nẵng - Mảnh ghép mới trong chiến lược mở rộng concert và IP của DatVietVAC

Đà Nẵng - Mảnh ghép mới trong chiến lược mở rộng concert và IP của DatVietVAC

(TBTCO) - Cú "bắt tay" với Đà Nẵng mở thêm một hướng tăng trưởng cho DatVietVAC khi doanh nghiệp kết nối IP, nghệ sĩ và năng lực sáng tạo với nền tảng văn hóa di sản giàu bản sắc của các địa phương.
Biến cơ hội từ nâng hạng thành động lực phát triển của thị trường chứng khoán

Biến cơ hội từ nâng hạng thành động lực phát triển của thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tin tưởng rằng, với trách nhiệm của các cơ quan vận hành thị trường và sự chủ động của các Sở Giao dịch chứng khoán và các thành viên thị trường sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình, biến những cơ hội từ quá trình nâng hạng thành động lực phát triển của thị trường.
Hoàn thiện quy định công bố thông tin, tăng minh bạch thị trường chứng khoán

Hoàn thiện quy định công bố thông tin, tăng minh bạch thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Dự thảo đề xuất mở rộng nghĩa vụ công bố thông tin bằng tiếng Anh, bổ sung nội dung phát triển bền vững và hoàn thiện trách nhiệm công bố thông tin của các chủ thể tham gia thị trường.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá vàng hôm nay ngày 4/10: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 4/10: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Ngày 4/10: Giá cà phê phục hồi, hồ tiêu neo cao

Ngày 4/10: Giá cà phê phục hồi, hồ tiêu neo cao

Tăng nguồn lực cho nền kinh tế từ kênh trái phiếu

Tăng nguồn lực cho nền kinh tế từ kênh trái phiếu

Nâng chuẩn quản trị và báo cáo tài chính để tăng khả năng hút vốn

Nâng chuẩn quản trị và báo cáo tài chính để tăng khả năng hút vốn

Bảo hiểm “nhúng” vào app ngân hàng, băn khoăn sau một cú chạm

Bảo hiểm “nhúng” vào app ngân hàng, băn khoăn sau một cú chạm

Gỡ điểm nghẽn vốn cho doanh nghiệp khoa học công nghệ

Gỡ điểm nghẽn vốn cho doanh nghiệp khoa học công nghệ

Dòng vốn dịch chuyển, Việt Nam phải tăng năng lực hấp thụ

Dòng vốn dịch chuyển, Việt Nam phải tăng năng lực hấp thụ

Ngày 4/10: Giá lúa tươi tăng giảm trái chiều, gạo ổn định

Ngày 4/10: Giá lúa tươi tăng giảm trái chiều, gạo ổn định

Giá gas bán lẻ tháng 10/2026 tăng mạnh

Giá gas bán lẻ tháng 10/2026 tăng mạnh

Ngày 2/10: Giá heo hơi tiếp tục nối dài chuỗi giảm

Ngày 2/10: Giá heo hơi tiếp tục nối dài chuỗi giảm

Tỷ giá USD hôm nay (2/10): USD đồng loạt tăng, DXY lên cao nhất từ cuối tháng 3/2025 trước dữ liệu việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (2/10): USD đồng loạt tăng, DXY lên cao nhất từ cuối tháng 3/2025 trước dữ liệu việc làm Mỹ

Giá vàng hôm nay ngày 2/10: Vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 2/10: Vàng trong nước diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Từ hôm nay 1/10, Kho bạc Nhà nước kết nối dữ liệu điện tử với Bảo hiểm xã hội trên toàn quốc

Từ hôm nay 1/10, Kho bạc Nhà nước kết nối dữ liệu điện tử với Bảo hiểm xã hội trên toàn quốc

Ngày 3/10: Giá heo hơi lao dốc không phanh

Ngày 3/10: Giá heo hơi lao dốc không phanh

Tỷ giá USD hôm nay (3/10): USD biến động hẹp, việc làm Mỹ suy yếu khiến Fed khó tăng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (3/10): USD biến động hẹp, việc làm Mỹ suy yếu khiến Fed khó tăng lãi suất tháng 10

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +56.27
04/10 | +56.27 (7,722.72 +56.27 (+0.73%))
DJI +250.40
04/10 | +250.40 (51,176.96 +250.40 (+0.49%))
IXIC +319.27
04/10 | +319.27 (27,190.86 +319.27 (+1.19%))
NYA +127.47
04/10 | +127.47 (23,654.31 +127.47 (+0.54%))
XAX +83.50
04/10 | +83.50 (8,303.18 +83.50 (+1.02%))
BUK100P +1.18
04/10 | +1.18 (1,037.14 +1.18 (+0.11%))
RUT +26.27
04/10 | +26.27 (2,832.89 +26.27 (+0.94%))
VIX -1.08
04/10 | -1.08 (15.31 -1.08 (-6.59%))
FTSE +33.68
04/10 | +33.68 (10,461.95 +33.68 (+0.32%))
GDAXI +291.85
04/10 | +291.85 (25,231.20 +291.85 (+1.17%))
FCHI +61.88
04/10 | +61.88 (7,897.19 +61.88 (+0.79%))
STOXX50E +63.05
04/10 | +63.05 (6,238.50 +63.05 (+1.02%))
N100 +16.88
04/10 | +16.88 (1,874.38 +16.88 (+0.91%))
BFX -3.02
04/10 | -3.02 (5,505.65 -3.02 (-0.05%))
MOEX.ME -0.11
04/10 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -640.98
04/10 | -640.98 (23,972.29 -640.98 (-2.60%))
STI -32.85
04/10 | -32.85 (5,634.82 -32.85 (-0.58%))
AXJO +67.70
04/10 | +67.70 (8,682.10 +67.70 (+0.79%))
AORD +60.30
04/10 | +60.30 (8,854.70 +60.30 (+0.69%))
BSESN -570.59
04/10 | -570.59 (71,909.70 -570.59 (-0.79%))
JKSE +27.39
04/10 | +27.39 (6,036.89 +27.39 (+0.46%))
KLSE +0.51
04/10 | +0.51 (1,630.87 +0.51 (+0.03%))
NZ50 -130.02
04/10 | -130.02 (13,680.49 -130.02 (-0.94%))
KS11 +32.39
04/10 | +32.39 (7,003.74 +32.39 (+0.46%))
TWII +122.25
04/10 | +122.25 (48,475.74 +122.25 (+0.25%))
GSPTSE +347.89
04/10 | +347.89 (35,502.65 +347.89 (+0.99%))
BVSP +4,917.09
04/10 | +4,917.09 (192,114.55 +4,917.09 (+2.63%))
MXX +703.08
04/10 | +703.08 (64,531.68 +703.08 (+1.10%))
MERV +8,823.00
04/10 | +8,823.00 (2,767,662.75 +8,823.00 (+0.32%))
TA125.TA 0.00
04/10 | 0.00 (4,072.30 0.00 (0.00%))
CASE30 +1,160.20
04/10 | +1,160.20 (53,055.00 +1,160.20 (+2.24%))
JN0U.JO +56.94
04/10 | +56.94 (6,514.96 +56.94 (+0.88%))
DX-Y.NYB -0.01
04/10 | -0.01 (101.92 -0.01 (-0.01%))
125904-USD-STRD +24.53
04/10 | +24.53 (2,712.32 +24.53 (+0.91%))
XDB +0.43
04/10 | +0.43 (132.39 +0.43 (+0.32%))
XDE +0.07
04/10 | +0.07 (112.53 +0.07 (+0.06%))
000001.SS +11.74
04/10 | +11.74 (3,842.19 +11.74 (+0.31%))
N225 -647.26
04/10 | -647.26 (68,309.46 -647.26 (-0.94%))
XDN +0.10
04/10 | +0.10 (63.35 +0.10 (+0.15%))
XDA +0.25
04/10 | +0.25 (69.56 +0.25 (+0.36%))