Tỷ giá USD hôm nay (2/10): USD đồng loạt tăng, DXY lên cao nhất từ cuối tháng 3/2025 trước dữ liệu việc làm Mỹ

Thị trường trong nước

Sáng 2/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.636 đồng, tăng 12 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.354,2- 26.917,8 VND/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD vẫn đứng ở mức 25.920 - 25.960 VND/USD, giảm đáng kể 80 đồng chiều mua và 140 đồng chiều bán.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 2/10, tỷ giá các ngoại tệ tại các ngân hàng diễn biến phân hóa, trong đó USD và CNY đồng loạt tăng, còn EUR, GBP và JPY giảm; đáng chú ý, EUR và GBP ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất. Theo đó, tỷ giá USD cùng đi lên tại nhiều ngân hàng. Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.760 - 26.170 VND/USD, cùng tăng 20 đồng. Tại BIDV, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.790 - 26.170 VND/USD, cũng cùng tăng 20 đồng, cho thấy đồng bạc xanh duy trì nhịp tăng khá đồng đều. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 2/10 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trái chiều với USD, tỷ giá EUR giảm mạnh. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR mua vào - bán ra ở mức 28.443,81 - 29.943,94 VND/EUR, giảm lần lượt 225,99 đồng và 237,94 đồng. Tại BIDV, tỷ giá EUR mua vào - bán ra ở mức 28.608 - 29.990 VND/EUR, giảm tương ứng 235 đồng và 247 đồng. Biên độ giảm trên 200 đồng ở cả hai chiều cho thấy EUR là một trong những đồng tiền chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - bật tăng mạnh 0,57% lên 102,04 điểm, cao nhất tính từ cuối tháng 3/2025.

Đồng USD tiếp tục nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường lo ngại lạm phát tại Mỹ có thể dai dẳng hơn do chi phí năng lượng tăng cao, qua đó củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mặt bằng cao.

Trước khi Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 9 vào thứ sáu, giới giao dịch đang đặc biệt theo dõi các dữ liệu mới để tìm kiếm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Các nhà kinh tế dự báo bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tăng thêm 90.000 việc làm, chậm lại đáng kể so với mức 162.000 việc làm của tháng trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được dự báo giữ nguyên ở 4,1%.

Báo cáo NFP càng được chú ý khi kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 10 đang suy giảm. Do đó, sức khỏe của thị trường lao động có thể trở thành một trong những yếu tố quan trọng định hình kỳ vọng lãi suất và diễn biến của USD trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh này, chỉ số USD vẫn duy trì gần vùng đỉnh một năm rưỡi, khi những lo ngại về áp lực lạm phát do giá dầu tăng đã phần nào hạn chế tác động từ nhịp giảm qua đêm của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ sau khi lợi suất trước đó lên mức cao nhất trong nhiều năm.

Ở một diễn biến khác, rủi ro địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục tạo thêm lực đỡ cho USD với vai trò tài sản trú ẩn an toàn, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ đẩy giá năng lượng tăng trở lại.

Mỹ được cho là đang cân nhắc triển khai thêm một tàu sân bay tới Trung Đông, trong khi Lầu Năm Góc đánh giá phương án điều động khoảng 10.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ tới Vịnh Ba Tư.

Những động thái này làm gia tăng lo ngại căng thẳng Mỹ - Iran có thể leo thang, kéo theo nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng. Nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục nóng lên và giá dầu phục hồi mạnh, áp lực lạm phát có thể trở lại rõ nét hơn, qua đó tác động đến kỳ vọng chính sách của Fed và tiếp tục hỗ trợ đồng USD./.