Từ dấu mốc vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng, MB chuyển hóa nguồn lực thành sức bật mới

Tích lũy bền bỉ cho cú bứt tốc

Tháng 9/2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong hành trình phát triển của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã Ck: MBB) khi vừa hoàn tất đợt chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, qua đó, nâng vốn điều lệ vượt mốc 100.000 tỷ đồng.

Ngay trước đợt chào bán, số liệu cập nhật tháng 9/2026 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho thấy, cuộc đua tăng vốn điều lệ giữa các ngân hàng đang khá sát nút. MB đã vươn lên dẫn đầu hệ thống về vốn điều lệ với hơn 92.632,5 tỷ đồng, sau đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%.

Nguồn: Tổng hợp từ VSDC.

Theo sau là Vietcombank với trên 83.500 tỷ đồng; VPBank, BIDV, VietinBank và Techcombank cùng nằm trong nhóm 70.000 - 80.000 tỷ đồng, trong khi ACB, SHB, Agribank và HDBank trong khoảng 50.000 - 60.000 tỷ đồng.

Từ vị trí dẫn đầu, MB tiếp tục bổ sung gần 8.055 tỷ đồng qua đợt chào bán vừa hoàn tất ngày 23/9/2026, nâng vốn điều lệ lên 100.687,5 tỷ đồng và trở thành ngân hàng đầu tiên trên hệ thống bước qua ngưỡng 100.000 tỷ đồng.

Đằng sau cột mốc này là quá trình tích lũy vốn bền bỉ của MB. Từ mức 10.000 tỷ đồng năm 2012, vốn điều lệ của ngân hàng đến nay gấp 10 lần, với tốc độ tăng đáng kể trong hai năm gần đây.

Cùng với việc tăng vốn, quy mô lợi nhuận ngày càng lớn tạo điều kiện để MB cân đối giữa phân phối lợi nhuận cho cổ đông và giữ lại một phần lợi nhuận để bổ sung vốn chủ sở hữu, qua đó nâng cao năng lực tài chính và tạo dư địa mở rộng hoạt động trong các giai đoạn tiếp theo.

Đến cuối tháng 6/2026, lợi nhuận chưa phân phối của MB vượt 40.000 tỷ đồng, trở thành phần “của để dành” đáng kể cho những kế hoạch tăng trưởng phía trước. Nguồn lực này tiếp tục được bồi đắp khi năm 2026, MB tự tin hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước thuế khoảng 40.000 tỷ đồng.

Vững vàng “bước chân” tăng trưởng

Sự gia tăng vốn điều lệ của MB diễn ra song hành với quá trình mở rộng mạnh mẽ quy mô hoạt động, khi bảng cân đối kế toán từ mức hàng trăm nghìn tỷ đồng đã lên mức “triệu tỷ”.

Mốc vốn điều lệ mới không chỉ mang ý nghĩa về quy mô hay thứ hạng, mà còn mở rộng không gian phát triển cho MB trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Từ năm 2012 đến cuối quý II/2026, tổng tài sản của MB tăng gần 10 lần, từ hơn 175 nghìn tỷ đồng lên trên 1,77 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ cho vay khách hàng tăng với tốc độ nhanh hơn đáng kể, gấp hơn 20 lần và đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng từ cuối năm 2025.

Sự mở rộng này không chỉ thể hiện ở quy mô bảng cân đối, mà còn đi cùng hiệu quả sử dụng nguồn lực và kiểm soát chất lượng tài sản.

Giai đoạn 2015 - 2025, tổng tài sản MB tăng bình quân khoảng 19,6%/năm, riêng năm 2025 tăng 43%. Cùng năm, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 21,1%; tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) khoảng 2%. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1,5%.

TS. Đàm Nhân Đức - Kinh tế trưởng MB từng nhận định, ngân hàng đang có những bước đi mạnh mẽ nhưng chắc chắn. Sau 30 năm hoạt động, quy mô dư nợ của MB đã vượt 1 triệu tỷ đồng. Nếu duy trì tốc độ tăng khoảng 35%/năm, theo tính toán, chỉ trong năm 2026 hoặc đầu năm 2027 có thể bước sang quy mô trên 2 triệu tỷ đồng.

Với đà tăng trưởng này, ông Đức khẳng định, MB sẽ vững vàng trong top 5 toàn ngành và gia tăng khoảng cách với các ngân hàng phía sau. Điều đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng mạnh trong ngắn hạn đang được đặt trên nền tăng trưởng tương đối vững vàng.

Đà mở rộng dự kiến tiếp tục trong năm 2026, khi ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản khoảng 2,1 triệu tỷ đồng, phục vụ 40 triệu khách hàng và lợi nhuận trước thuế khoảng 40.000 tỷ đồng.

Quy mô tài sản và tín dụng càng lớn, yêu cầu về năng lực vốn, khả năng hấp thụ rủi ro và duy trì các tỷ lệ an toàn càng cao. Đến cuối tháng 6/2026, hệ số an toàn vốn (CAR) của MB đạt 10,73%. Việc tiếp tục gia tăng vốn điều lệ vì vậy không chỉ phục vụ mở rộng kinh doanh, mà còn góp phần củng cố bộ đệm vốn, giúp ngân hàng cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng và yêu cầu an toàn, nhất là khi MB có thêm dư địa mở rộng tín dụng sau khi tham gia nhận chuyển giao bắt buộc.

Chuyển hóa nguồn lực, mở rộng không gian tăng trưởng

Mốc vốn điều lệ mới không chỉ mang ý nghĩa về quy mô hay thứ hạng, mà còn mở rộng không gian phát triển cho MB trong giai đoạn tăng trưởng mới, khi nguồn vốn được chuyển hóa thành 4 năng lực chính: năng lực tăng trưởng; năng lực đầu tư; năng lực an toàn và quản trị rủi ro; năng lực tạo giá trị.

Trong đó, công nghệ và quy mô khách hàng là những nền tảng quan trọng để nguồn vốn mới tiếp tục phát huy hiệu quả. MB hiện có khoảng 40 triệu khách hàng; hơn 99% giao dịch thực hiện trên các kênh số; quy mô khoảng 15 tỷ giao dịch mỗi năm và doanh thu từ kênh số đóng góp khoảng 60% tổng doanh thu. Các chỉ số cho thấy công nghệ đã vượt khỏi vai trò một kênh giao dịch, để trở thành hạ tầng tăng trưởng.

Nguồn lực vốn lớn hơn đồng thời tạo điều kiện để MB phát huy lợi thế từ hệ sinh thái tài chính hiện có. MB cùng 8 công ty thành viên đã hình thành hệ sinh thái trải rộng từ ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm, tài chính tiêu dùng đến quản lý tài sản, qua đó mở rộng giá trị trên nền tảng gần 40 triệu khách hàng hiện hữu.

Khi không gian tăng trưởng được mở rộng, MB cũng đặt mục tiêu gia tăng mức độ đóng góp cho nền kinh tế. Bà Vũ Thị Hải Phượng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị MB từng nhấn mạnh mong muốn thời gian tới, MB tiếp tục trở thành “một động lực, một kiến tạo”, để góp phần thực hiện sứ mệnh tăng trưởng GDP.

Sau hành trình tích lũy bền bỉ và cú bứt tốc đưa vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng, MB bước vào một chặng phát triển mới. Trước vận hội của “Kỷ nguyên vươn mình”, MB xác định năm 2026 là giai đoạn bản lề để thực hiện cú nhảy vọt về vị thế, như lãnh đạo ngân hàng từng kỳ vọng./.