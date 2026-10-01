Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I

Chiều ngày 30/9, Cục Hải quan tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Chi cục Hải quan khu vực I.

Hội nghị do ông Nguyễn Văn Thọ - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan chủ trì, với sự tham dự của ông Âu Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan; đại diện lãnh đạo, Đảng ủy Cục Hải quan cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm cho Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I Hoàng Quốc Quang. Ảnh: CTV

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức cán bộ (Cục Hải quan) công bố Quyết định số 1026/QĐ-CHQ của Cục trưởng Cục Hải quan về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Dương Phú Đông - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I, kể từ ngày 1/10/2026.

Đồng thời, công bố Quyết định số 1566/QĐ-CHQ ngày 22/9/2026 về việc bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Quang - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I, giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I kể từ ngày 1/10/2026.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Anh Khoa giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I. Ảnh: CTV

Theo Quyết định số 1530/QĐ-CHQ, ông Đỗ Hoàng Anh Khoa - Phó Chánh Văn phòng Cục Hải quan, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ chúc mừng các cán bộ được giao nhiệm vụ mới, đồng thời ghi nhận những đóng góp của ông Dương Phú Đông trong 39 năm công tác trong ngành Hải quan.

Đặc biệt, trong 8 năm giữ cương vị lãnh đạo Hải quan Hà Nội và nay là Chi cục Hải quan khu vực I, ông Dương Phú Đông đã cùng tập thể đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn Hà Nội và một số địa phương phía Bắc.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ và Phó cục trưởng Âu Anh Tuấn chúc mừng Ban lãnh Chi cục Hải quan khu vực I. Ảnh: CTV

Chúc mừng ông Hoàng Quốc Quang nhận nhiệm vụ mới, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ đề nghị tân Chi cục trưởng tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững đoàn kết nội bộ, kỷ luật, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm; đồng thời bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và định hướng của Cục Hải quan để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Quốc Quang khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh, giữ gìn và phát huy đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm; kế thừa những thành quả của các thế hệ lãnh đạo đi trước, đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, phấn đấu cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.