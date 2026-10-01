Chứng khoán

Trái phiếu xanh dẫn vốn cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Mai Tấn

Mai Tấn

06:44 | 01/10/2026
(TBTCO) - Trái phiếu xanh và các công cụ tài chính bền vững đang mở thêm kênh huy động vốn cho quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp. Chất lượng dự án, phương án tài chính và khả năng đáp ứng yêu cầu thẩm định của nhà đầu tư là những điều kiện cần thiết để chuyển hóa từ nhu cầu vốn đến giao dịch thành công.
aa

Dòng tiền là cơ sở thuyết phục nhà đầu tư

Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng của quá trình chuyển đổi xanh, gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Nhu cầu đầu tư rất lớn, đòi hỏi huy động thêm nguồn lực ngoài ngân sách và tín dụng ngân hàng. Trái phiếu xanh cùng các công cụ tài chính xanh, xã hội và bền vững vì vậy được kỳ vọng mở rộng khả năng tham gia của khu vực tư nhân.

Thị trường đã có những giao dịch cụ thể. Theo FiinRatings, năm 2025, Việt Nam ghi nhận 5 giao dịch phát hành trái phiếu xanh bằng đồng nội tệ, với tổng giá trị 3.407 tỷ đồng. Cả 5 giao dịch đều có ý kiến đánh giá độc lập trước phát hành theo các chuẩn mực tài chính xanh quốc tế. Việc đánh giá giúp nhà đầu tư có thêm căn cứ xem xét đặc tính xanh của khoản huy động, song đó chưa phải yếu tố duy nhất quyết định khả năng đầu tư.

Trái phiếu xanh dẫn vốn cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh
Trái phiếu xanh mở thêm kênh huy động vốn cho các dự án phục vụ quá trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp. Ảnh: Shutterstock

Một dự án cần vốn để thay đổi công nghệ hoặc cải thiện hiệu suất năng lượng, cũng phải có phương án triển khai và nguồn tiền phù hợp. Doanh nghiệp cần tính được khoản đầu tư ban đầu ảnh hưởng ra sao đến chi phí, bao lâu có thể hoàn thành và kết quả vận hành dự kiến sau đó. Với nhà đầu tư, những thông tin này liên quan trực tiếp đến khả năng dự án được thực hiện và doanh nghiệp đáp ứng nghĩa vụ tài chính.

Ông Ngô Minh Hải - Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Phân tích, Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam cho biết, khi phân tích sâu doanh nghiệp, các quỹ thường tập trung vào những yếu tố ESG (môi trường, xã hội và quản trị) có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận, dòng tiền, giá trị doanh nghiệp và thương hiệu. Qua đó, ESG được xem xét trong mối liên hệ với hiệu quả tài chính, rủi ro và định giá doanh nghiệp, thay vì được đánh giá như một danh sách tiêu chí tách biệt.

Thêm cơ hội đón vốn xanh

Theo Ngân hàng Thế giới, để thực hiện lộ trình phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới phát thải ròng bằng 0, Việt Nam cần đầu tư thêm khoảng 368 tỷ USD đến năm 2040; khu vực tư nhân dự kiến đóng góp khoảng một nửa. Nhu cầu này mở ra dư địa cho trái phiếu xanh và các công cụ tài chính bền vững.

Cơ hội tiếp cận vốn phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp. Những doanh nghiệp chuẩn bị sớm các điều kiện cần thiết sẽ thuận lợi hơn khi tiếp cận nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Trong tương lai, khi thị trường có thêm trái phiếu xanh và các công cụ tài chính phù hợp, công ty quản lý quỹ có thể phát triển các quỹ hoặc chiến lược đầu tư chuyên biệt, kết nối nhu cầu của nhà đầu tư trong nước và quốc tế với nhóm tài sản này.

Nhấn mạnh, niềm tin là điểm kết nối giữa dòng vốn và cơ hội đầu tư xanh, ông Nguyễn Hữu Hiệu - Tổng Giám đốc FiinGroup cho rằng, niềm tin sẽ được củng cố khi chất lượng dự án có thể kiểm chứng, rủi ro được đánh giá đầy đủ và dòng tiền có khả năng tiên liệu. Điều đó đòi hỏi cả doanh nghiệp huy động vốn lẫn các tổ chức tham gia thẩm định phải chuẩn bị tốt hơn trước khi dự án được đưa ra thị trường.

Hoàn thiện điều kiện phát hành trái phiếu bền vững

Mặc dù kênh trái phiếu bền vững đã hình thành, nhưng khả năng tham gia giữa các nhóm doanh nghiệp còn khác biệt. Ông Nguyễn Hoàng Linh - Kinh tế trưởng Công ty Quản lý quỹ Vietcombank (VCBF) cho biết, hoạt động phát hành năm 2025 chủ yếu tập trung ở các ngân hàng thương mại, còn doanh nghiệp phi tài chính chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ.

Ông Linh chỉ ra một trở ngại là doanh nghiệp và tổ chức tài chính cần thêm thời gian để áp dụng khung phân loại xanh quốc gia trong thực tế. Với doanh nghiệp sản xuất, việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội hoặc trái phiếu bền vững còn đòi hỏi quá trình chuẩn bị về chiến lược, cam kết cụ thể và hệ thống quản trị.

Để tăng khả năng kết nối giữa doanh nghiệp và các kênh vốn, ông Ngô Minh Hải đề xuất tiếp tục hướng dẫn áp dụng thống nhất hệ thống phân loại xanh giữa tín dụng ngân hàng và thị trường vốn. Bên cạnh cách xác định dự án đã đáp ứng tiêu chí xanh, thị trường cần có phương pháp đánh giá những doanh nghiệp chưa hoàn toàn đáp ứng tiêu chí nhưng đang triển khai kế hoạch chuyển đổi khả thi. Việc áp dụng thống nhất sẽ giúp các bên có cơ sở rõ hơn khi thẩm định một hoạt động cần vốn.

Thông tin phục vụ thẩm định cũng cần phù hợp với đặc điểm từng ngành. Theo ông Ngô Minh Hải, có thể tham chiếu các chuẩn mực quốc tế theo lộ trình; trước mắt nên tập trung vào một bộ chỉ tiêu cốt lõi, thay vì đặt ra cùng một yêu cầu cho mọi doanh nghiệp. Khi chỉ tiêu thay đổi giữa các năm, doanh nghiệp cần giải thích nguyên nhân để nhà đầu tư xác định kết quả đến từ hoạt động thực tế hay từ việc điều chỉnh phương pháp tính.

Cùng với tiêu chí đánh giá, nguồn sản phẩm đầu tư phải phù hợp với nhu cầu của thị trường. Ông Hải cho rằng, mỗi sản phẩm cần có tài sản cơ sở đủ chất lượng, quy mô và thanh khoản; mục đích sử dụng vốn rõ ràng và cơ chế báo cáo sau phát hành. Những điều kiện này giúp nhà đầu tư xem xét khoản vốn tại thời điểm quyết định đầu tư, đồng thời theo dõi việc thực hiện trong các năm tiếp theo.

Quá trình đó cần sự tham gia của nhiều bên: cơ quan quản lý hoàn thiện tiêu chuẩn và cơ chế giám sát; doanh nghiệp xây dựng dự án; công ty quản lý quỹ thẩm định, phân bổ vốn và giám sát sau đầu tư; nhà đầu tư cung cấp vốn dài hạn và yêu cầu trách nhiệm giải trình. Khi từng khâu được chuẩn bị rõ, dự án sẽ có điều kiện tốt hơn để tiếp cận đúng công cụ huy động vốn.

Mai Tấn
Từ khóa:
trái phiếu xanh doanh nghiệp chuyển đổi xanh tài chính bền vững Kênh huy động vốn

Bài liên quan

Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên Việt Nam: Tối ưu nguồn lực,thúc đẩy xuất nhập khẩu

Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên Việt Nam: Tối ưu nguồn lực,thúc đẩy xuất nhập khẩu

Lợi nhuận doanh nghiệp phân hóa trước chặng nước rút

Lợi nhuận doanh nghiệp phân hóa trước chặng nước rút

Khu công nghiệp thế hệ mới không thể chỉ xây “hạ tầng cứng” rồi chờ doanh nghiệp xanh hóa

Khu công nghiệp thế hệ mới không thể chỉ xây “hạ tầng cứng” rồi chờ doanh nghiệp xanh hóa

Dành cho bạn

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I

Ngày 1/10: Giá heo hơi đang bước vào giai đoạn điều chỉnh khá rõ nét

Ngày 1/10: Giá heo hơi đang bước vào giai đoạn điều chỉnh khá rõ nét

Ngày 1/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm, trong nước đi ngang

Ngày 1/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm, trong nước đi ngang

Ngày 1/10: Giá cao su đồng loạt giảm do áp lực chốt lời

Ngày 1/10: Giá cao su đồng loạt giảm do áp lực chốt lời

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng quý III năm 2026

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng quý III năm 2026

Đưa dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê vào nhóm "luồng xanh"

Đưa dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê vào nhóm "luồng xanh"

Đọc thêm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và MAS tăng cường hợp tác, thúc đẩy kết nối thị trường vốn Việt Nam - Singapore

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và MAS tăng cường hợp tác, thúc đẩy kết nối thị trường vốn Việt Nam - Singapore

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) trao đổi định hướng phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký (DR), mở thêm cơ hội tiếp cận vốn quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam. Hai bên đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng khung pháp lý và giám sát thị trường tài sản mã hóa.
Chuẩn hóa công bố thông tin, nâng chất quản trị doanh nghiệp

Chuẩn hóa công bố thông tin, nâng chất quản trị doanh nghiệp

(TBTCO) - Công bố thông tin không chỉ là đáp ứng yêu cầu về nội dung và thời hạn, mà còn cần giúp nhà đầu tư hiểu cách doanh nghiệp được quản trị, giám sát và kiểm soát rủi ro. Sổ tay Hướng dẫn công bố thông tin theo Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026 hướng tới cụ thể hóa các yêu cầu này, đồng thời thúc đẩy thực hiện cơ chế “Tuân thủ hoặc Giải thích” một cách thực chất.
Hé lộ triển vọng lợi nhuận ngân hàng quý III khi lãi suất thả nổi, cho vay dài hạn hơn

Hé lộ triển vọng lợi nhuận ngân hàng quý III khi lãi suất thả nổi, cho vay dài hạn hơn

(TBTCO) - MBS dự báo lợi nhuận các ngân hàng niêm yết trong danh sách theo dõi tăng 19,1% trong quý III/2026, dẫn dắt bởi nhóm ngân hàng quốc doanh. Cùng góc nhìn tích cực, VCBS cho rằng lợi nhuận ngành tăng nhờ đẩy nhanh giải ngân tín dụng. Tuy nhiên, các bên phân tích lưu ý áp lực nợ xấu vẫn hiện hữu và chất lượng tài sản có sự phân hóa.
Chốt thời điểm chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết về HOSE

Chốt thời điểm chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết về HOSE

(TBTCO) - Từ ngày 28/12/2026, toàn bộ cổ phiếu niêm yết sẽ được tổ chức giao dịch tại HOSE theo lộ trình sắp xếp lại thị trường.
Chứng khoán ngày 30/9: Áp lực bán chưa vơi, VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp

Chứng khoán ngày 30/9: Áp lực bán chưa vơi, VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp

Thị trường chứng khoán hôm nay nỗ lực hồi phục đầu phiên không được duy trì khi áp lực bán gia tăng trong phiên chiều, khiến VN-Index tiếp tục giảm điểm. Dòng tiền vẫn tìm đến một số cổ phiếu riêng lẻ, nhưng chưa đủ bù đắp sức ép từ nhóm vốn hóa lớn và dầu khí.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng, dòng tiền mua vào vẫn nâng đỡ nhiều cổ phiếu

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, dòng tiền mua vào vẫn nâng đỡ nhiều cổ phiếu

(TBTCO) - Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng trong phiên 30/9, với áp lực tập trung mạnh vào VHM và TCB. Ở chiều ngược lại, dù quy mô giải ngân vào từng mã không lớn, phần lớn cổ phiếu nằm trong nhóm được mua ròng nhiều nhất vẫn đóng cửa trong sắc xanh.
Chứng khoán phái sinh ngày 30/9: Dòng tiền sôi động hơn khi VN30-Index áp sát 1.900 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 30/9: Dòng tiền sôi động hơn khi VN30-Index áp sát 1.900 điểm

(TBTCO) - Sự phân hoá diễn ra trên thị trường chứng khoán phái sinh khi một số hợp đồng tương lai giảm mạnh hơn chỉ số cơ sở khiến chênh lệch đảo chiều âm. Đáng chú ý, thanh khoản tiếp tục gia tăng.
Nâng hạng mở lối, dòng vốn nhìn vào chất lượng thị trường

Nâng hạng mở lối, dòng vốn nhìn vào chất lượng thị trường

(TBTCO) - Sau nâng hạng, khả năng tiếp cận dòng vốn dài hạn gắn với những yêu cầu cao hơn về chất lượng hàng hóa, thể chế, hạ tầng và mức độ minh bạch của thị trường.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Kéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế với xăng, dầu đến hết năm 2026

Kéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế với xăng, dầu đến hết năm 2026

“Đo” sức hút Việt Nam khi áp lực lên dòng vốn FDI gia tăng

“Đo” sức hút Việt Nam khi áp lực lên dòng vốn FDI gia tăng

Vốn ngoại tìm cơ hội qua những thương vụ chiến lược

Vốn ngoại tìm cơ hội qua những thương vụ chiến lược

Trái phiếu xanh dẫn vốn cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Trái phiếu xanh dẫn vốn cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Thanh toán QR xuyên biên giới: Bài toán không dừng ở độ phủ

Thanh toán QR xuyên biên giới: Bài toán không dừng ở độ phủ

Khai thác hiệu quả CPTPP để mở rộng xuất khẩu

Khai thác hiệu quả CPTPP để mở rộng xuất khẩu

Giá vàng hôm nay ngày 1/10: Vàng miếng, vàng nhẫn vượt 144 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 1/10: Vàng miếng, vàng nhẫn vượt 144 triệu đồng/lượng

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Đề nghị rà soát kỹ mức phạt lên tới 3 tỷ đồng trong định danh điện tử

Đề nghị rà soát kỹ mức phạt lên tới 3 tỷ đồng trong định danh điện tử

Tỷ giá USD hôm nay (28/9): DXY giữ trên 101 điểm, USD chờ “phép thử” từ dữ liệu lao động Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (28/9): DXY giữ trên 101 điểm, USD chờ “phép thử” từ dữ liệu lao động Mỹ

Ngày 29/9: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả ba miền trên cả nước

Ngày 29/9: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả ba miền trên cả nước

Tỷ giá USD hôm nay (29/9): USD “lặng sóng” trong nước, thị trường dõi theo khả năng Úc và Ấn Độ tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/9): USD “lặng sóng” trong nước, thị trường dõi theo khả năng Úc và Ấn Độ tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (30/9): Tỷ giá trung tâm giảm, DXY tiến sát đỉnh hai tháng khi thị trường chờ PCE Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (30/9): Tỷ giá trung tâm giảm, DXY tiến sát đỉnh hai tháng khi thị trường chờ PCE Mỹ

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

Trao quyết định công nhận, gia hạn ưu tiên về hải quan cho 7 doanh nghiệp

Trao quyết định công nhận, gia hạn ưu tiên về hải quan cho 7 doanh nghiệp

Kho bạc Nhà nước: Rút ngắn độ trễ, đưa vốn đầu tư công vào nền kinh tế

Kho bạc Nhà nước: Rút ngắn độ trễ, đưa vốn đầu tư công vào nền kinh tế

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -19.30
01/10 | -19.30 (7,651.54 -19.30 (-0.25%))
DJI -443.87
01/10 | -443.87 (50,906.05 -443.87 (-0.86%))
IXIC +63.52
01/10 | +63.52 (26,861.06 +63.52 (+0.24%))
NYA -218.80
01/10 | -218.80 (23,490.79 -218.80 (-0.92%))
XAX +29.71
01/10 | +29.71 (8,186.64 +29.71 (+0.36%))
BUK100P -1.60
01/10 | -1.60 (1,054.03 -1.60 (-0.15%))
RUT -11.06
01/10 | -11.06 (2,796.86 -11.06 (-0.39%))
VIX +0.30
01/10 | +0.30 (16.34 +0.30 (+1.87%))
FTSE -30.71
01/10 | -30.71 (10,606.00 -30.71 (-0.29%))
GDAXI -200.02
01/10 | -200.02 (25,199.19 -200.02 (-0.79%))
FCHI -71.36
01/10 | -71.36 (7,964.51 -71.36 (-0.89%))
STOXX50E -51.24
01/10 | -51.24 (6,269.02 -51.24 (-0.81%))
N100 -12.71
01/10 | -12.71 (1,884.92 -12.71 (-0.67%))
BFX -41.23
01/10 | -41.23 (5,606.06 -41.23 (-0.73%))
MOEX.ME -0.11
01/10 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +89.70
01/10 | +89.70 (24,613.27 +89.70 (+0.37%))
STI -38.96
01/10 | -38.96 (5,675.88 -38.96 (-0.68%))
AXJO -66.90
01/10 | -66.90 (8,722.40 -66.90 (-0.76%))
AORD -68.00
01/10 | -68.00 (8,901.20 -68.00 (-0.76%))
BSESN -48.78
01/10 | -48.78 (72,480.29 -48.78 (-0.07%))
JKSE -50.56
01/10 | -50.56 (6,071.14 -50.56 (-0.83%))
KLSE +7.21
01/10 | +7.21 (1,651.17 +7.21 (+0.44%))
NZ50 -119.10
01/10 | -119.10 (13,715.29 -119.10 (-0.86%))
KS11 -39.65
01/10 | -39.65 (6,798.39 -39.65 (-0.58%))
TWII +308.17
01/10 | +308.17 (47,940.13 +308.17 (+0.65%))
GSPTSE -224.40
01/10 | -224.40 (35,235.87 -224.40 (-0.63%))
BVSP +2,512.86
01/10 | +2,512.86 (186,340.45 +2,512.86 (+1.37%))
MXX -896.21
01/10 | -896.21 (64,214.36 -896.21 (-1.38%))
MERV +36,762.25
01/10 | +36,762.25 (2,819,323.25 +36,762.25 (+1.32%))
TA125.TA -8.65
01/10 | -8.65 (4,075.62 -8.65 (-0.21%))
CASE30 -402.30
01/10 | -402.30 (51,894.80 -402.30 (-0.77%))
JN0U.JO -48.12
01/10 | -48.12 (6,607.82 -48.12 (-0.72%))
DX-Y.NYB +0.05
01/10 | +0.05 (101.50 +0.05 (+0.05%))
125904-USD-STRD -10.73
01/10 | -10.73 (2,744.00 -10.73 (-0.39%))
XDB +0.41
01/10 | +0.41 (132.70 +0.41 (+0.31%))
XDE -0.09
01/10 | -0.09 (113.31 -0.09 (-0.08%))
000001.SS +11.74
01/10 | +11.74 (3,842.19 +11.74 (+0.31%))
N225 +663.53
01/10 | +663.53 (67,417.25 +663.53 (+0.99%))
XDN -0.03
01/10 | -0.03 (63.54 -0.03 (-0.04%))
XDA -0.35
01/10 | -0.35 (69.50 -0.35 (-0.51%))