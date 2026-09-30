Chốt thời điểm chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết về HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố thông tin về việc sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết theo Thông tư số 139/2025/TT-BTC ngày 30/12/2025 của Bộ Tài chính. Toàn bộ cổ phiếu niêm yết thuộc diện chuyển giao tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ hoàn tất chuyển sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) để tổ chức giao dịch vào cuối tháng 12/2026.

Theo VNX, việc chuyển giao được triển khai theo phương án sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết quy định tại Thông tư số 139/2025/TT-BTC. Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác. Thông tư số 57/2021/TT-BTC trước đó đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 69/2023/TT-BTC ngày 15/11/2023.

Theo kế hoạch được VNX công bố, ngày 23/12/2026 sẽ là ngày giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX trước khi thực hiện chuyển giao sang HOSE.

Sau phiên giao dịch này, các cổ phiếu niêm yết tại HNX thuộc phạm vi chuyển giao sẽ tạm ngừng giao dịch trong hai ngày 24 và 25/12/2026 để phục vụ quá trình chuyển đổi.

Trong thời gian các cổ phiếu thuộc diện chuyển giao tạm ngừng giao dịch, hoạt động giao dịch chứng khoán tại HOSE vẫn diễn ra bình thường. Các thị trường chứng khoán khác do HNX tổ chức cũng tiếp tục hoạt động theo quy định hiện hành.

Đến ngày 28/12/2026, các cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX sẽ chính thức có phiên giao dịch đầu tiên tại HOSE. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được tổ chức giao dịch tại HOSE.

VNX cho biết việc công bố cụ thể các mốc thời gian nhằm giúp doanh nghiệp niêm yết, thành viên thị trường và nhà đầu tư nắm bắt kế hoạch, chủ động chuẩn bị và phối hợp với các sở giao dịch chứng khoán trong quá trình triển khai việc chuyển giao.