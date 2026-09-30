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Thủ tướng tiếp đoàn lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN

20:20 | 30/09/2026
(TBTCO) - Chiều 30/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Trưởng đoàn các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN nhân dịp tham dự Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.
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Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh và chào mừng Trưởng đoàn các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN sang Việt Nam tham dự Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã; khẳng định thành công của hội nghị góp phần kiến tạo, giữ vững hòa bình, an ninh ở mỗi quốc gia thành viên và khu vực vì một Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và tự cường.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. ASEAN có vai trò, vị trí hết sức quan trọng, có tính chiến lược đối với hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Thủ tướng tiếp đoàn lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: chinhphu.vn

Nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác khu vực thời gian tới trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm truy nã nói riêng, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN tập trung thúc đẩy một số định hướng trọng tâm.

Theo đó, tăng cường ký kết các hiệp định song phương về dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam và các nước thành viên ASEAN chưa ký kết với Việt Nam; thúc đẩy sớm hoàn thiện thủ tục phê chuẩn Hiệp định ASEAN về dẫn độ (ký tháng 11/2025 tại Philippines) nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi và mạnh mẽ hơn cho các nước ASEAN trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm truy nã.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế khác có liên quan đến công tác đấu tranh với tội phạm truy nã. Xây dựng cơ chế hợp tác chính thức giữa các nước thành viên ASEAN trong xác minh, truy bắt và bàn giao nhanh các đối tượng truy nã của nước này nghi lẩn trốn ở nước kia thông qua thiết lập đường dây nóng, tổ chức Hội nghị thường niên...

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả tiếp nhận, phối hợp xác minh, điều tra các vụ án truy bắt các đối tượng truy nã của Việt Nam trốn ở nước ngoài và phối hợp truy bắt đối tượng truy nã quốc tế trốn tại Việt Nam thông qua các cơ chế hợp tác song phương; khai thác cơ sở dữ liệu của INTERPOL, ASEANAPOL, kết quả từ các chiến dịch, hội nghị quốc tế để thu thập, phân tích thông tin về các loại tội phạm mới, phương thức, thủ đoạn tội phạm có yếu tố nước ngoài và do người nước ngoài thực hiện tại Việt Nam để kịp thời tham mưu các biện pháp phòng ngừa, điều tra xử lý.

Đồng thời, nghiên cứu thúc đẩy hợp tác trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp chuyên viên; đẩy mạnh hợp tác trong tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của mỗi nước liên quan đến công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm truy nã; nâng cao hiểu biết lẫn nhau và xây dựng năng lực trong phòng ngừa, trấn áp tội phạm; thống nhất cơ chế, biện pháp phối hợp giữa các nước.

Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, huấn luyện chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài; tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ về kinh phí, trang thiết bị của các nước đối tác đối thoại và quan sát viên. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, truy bắt đối tượng truy nã quốc tế.

Thủ tướng tiếp đoàn lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Trưởng đoàn các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN. Ảnh: chinhphu.vn

Đại diện các Trưởng đoàn phát biểu, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp, đồng thời nhấn mạnh và đánh giá cao sáng kiến của Bộ Công an Việt Nam trong chủ trì tổ chức Hội nghị với chủ đề “Tăng cường hợp tác khu vực phòng, chống mua bán người trong kỷ nguyên số”.

Báo cáo về kết quả Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha thông báo, các nước đã cùng thống nhất định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực trong đấu tranh với tội phạm truy nã - một thách thức an ninh phi truyền thống đang nổi lên, kịp thời đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên phát triển mới và triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Đặc biệt, Hội nghị thông qua 2 văn kiện quan trọng gồm: Kế hoạch hành động chung ASEAN về tăng cường hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã và Tuyên bố chung, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác khu vực trong đấu tranh với tội phạm truy nã.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia khẳng định cam kết của Campuchia trong tích cực đấu tranh hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trực tuyến và tội phạm truy nã.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha gửi lời cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Việt Nam cùng các nước ASEAN đối với các sáng kiến do Campuchia đề xuất về đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia./.

Theo chinhphu.vn
Từ khóa:
thủ tướng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN Ban Thư ký ASEAN

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