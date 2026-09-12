Thời sự

Thủ tướng tới New Delhi, bắt đầu chương trình dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ

14:08 | 12/09/2026
(TBTCO) - Trưa 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Indira Gandhi, Thủ đô New Delhi, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 - 13/9/2026, theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi.
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Thủ tướng tới New Delhi, bắt đầu chương trình dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ
Quốc vụ khanh của Chính phủ Ấn Độ phụ trách hợp tác và hàng không dân dụng Shri Murlidhar Mohol đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay. Ảnh: chinhphu.vn

Đón Thủ tướng Chính phủ và đoàn tại sân bay, có Quốc vụ khanh của Chính phủ Ấn Độ phụ trách hợp tác và hàng không dân dụng Shri Murlidhar Mohol, lãnh đạo Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao Ấn Độ; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Với vai trò của Việt Nam là Nước Đối tác của BRICS từ tháng 6/2025, việc Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm, đóng góp ý tưởng, thúc đẩy các sáng kiến và hình thức hợp tác cụ thể, phù hợp với lợi ích, khả năng và điều kiện của Việt Nam.

Thủ tướng tới New Delhi, bắt đầu chương trình dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ
Thủ tướng tới New Delhi, bắt đầu chương trình dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ
Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay. Ảnh: chinhphu.vn

Tại Phiên thảo luận về chủ đề “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ chia sẻ tầm nhìn, đánh giá và các đề xuất của Việt Nam về nhiều vấn đề lớn đặt ra trong hợp tác quốc tế liên quan đến hòa bình, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và giải quyết các thách thức toàn cầu.

Thủ tướng tới New Delhi, bắt đầu chương trình dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ
Bên cạnh các hoạt động đa phương, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ có nhiều hoạt động quan trọng với Lãnh đạo và các đối tác Ấn Độ. Ảnh: chinhphu.vn

Bên cạnh các hoạt động đa phương, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ có nhiều hoạt động quan trọng với Lãnh đạo và các đối tác Ấn Độ nhằm tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, tăng cường phối hợp chiến lược về các vấn đề song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm./.

Theo chinhphu.vn
Từ khóa:
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