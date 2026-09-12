Điều chỉnh quy hoạch phân khu sông Hồng: Phát triển đô thị gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống lũ

Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu trụ sở UBND TP. Hà Nội với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành và 24 xã, phường liên quan; trực tuyến đến 126 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tổ chức lại không gian sông Hồng

Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội Đào Duy Hưng cho biết, việc điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng là bước cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, được phê duyệt tại Quyết định số 2512 ngày 13/5/2026 của UBND TP. Hà Nội. Theo đó, quy hoạch không chỉ phục vụ một dự án giao thông, mà hướng tới tổ chức, sắp xếp lại không gian đô thị hai bên sông theo hướng hiện đại, sinh thái, tăng cường kết nối, đồng thời bảo đảm an toàn phòng, chống lũ.

Sông Hồng được xác định là một trong những trục tăng trưởng, cực phát triển không gian cảnh quan đa chức năng, trung tâm dịch vụ, thương mại và động lực phát triển quan trọng của Thủ đô. Đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ trở thành trục chủ đạo của không gian xanh trung tâm, đồng thời phát triển các chức năng kinh tế, thương mại, dịch vụ, đô thị, văn hóa, sáng tạo, khoa học và công nghệ.

Không gian hai bên sông được định hướng trở thành hình ảnh tiêu biểu của Hà Nội văn hiến, bản sắc và sáng tạo, hướng tới một biểu tượng mới của Thủ đô; đồng thời kết nối với các địa phương dọc sông Hồng, hình thành vùng cảnh quan liên kết phía Bắc.

Theo ông Đào Duy Hưng, đồ án phải tuân thủ Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, bảo đảm tính thống nhất trong cấu trúc không gian hai bên sông. Các ý kiến tại hội nghị sẽ được Viện tiếp thu để hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Quang cảnh cuộc họp.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối phòng, chống lũ, đê điều

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết thêm, quá trình lập Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, trên cơ sở chính trị, pháp lý và các nguyên tắc về quy hoạch. Đồ án là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo, gồm lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các dự án thành phần và cải tạo, chỉnh trang các khu làng xóm hiện hữu trong phạm vi quy hoạch.

Qua tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân, thành phố ghi nhận 8 nhóm vấn đề, liên quan đến quy hoạch, tái định cư, cơ chế, chính sách... Trong đó, trục đại lộ cảnh quan hai bờ sông Hồng được xác định là động lực phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội của Thủ đô. Với tầm nhìn 100 năm, đây được định hướng là “miền hội tụ”, “mặt tiền” và “phòng khách của đô thị”, nằm tại khu vực trung tâm của trung tâm, giao thoa với các trục Nhật Tân - Nội Bài, Hồ Tây - Cổ Loa và Hồ Tây - Ba Vì. Do đó, yêu cầu về cảnh quan, kiến trúc và khai thác, sử dụng đất tại khu vực này được đặt lên hàng đầu.

Ông Đào Minh Tâm nhấn mạnh, bảo đảm an toàn phòng, chống lũ và đê điều là vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, các cơ quan chuyên môn cùng đơn vị tư vấn độc lập đã rà soát, đánh giá các tác động của đồ án đối với an toàn phòng, chống lũ và đê điều.

Các mô hình tính toán đã được tư vấn độc lập và đơn vị thẩm tra kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng. Mục tiêu là bảo đảm các giải pháp quy hoạch an toàn, bền vững, không để phát sinh nguy cơ mất an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng khu vực thuộc phạm vi nghiên cứu. Nội dung này sẽ tiếp tục được thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng nghiên cứu, hoàn thiện giải pháp khả thi.

Tại các khu vực bãi sông có khả năng khai thác như Mê Linh, Long Biên - Bồ Đề, Tứ Liên, Lĩnh Nam, quy hoạch phải bảo đảm kết nối đường giao thông và các cầu qua sông; đồng thời lựa chọn cao độ phù hợp, tổ chức không gian và chức năng sử dụng đất theo yêu cầu an toàn.

Đối với các khu dân cư, làng xóm hiện hữu được giữ lại, thành phố sẽ tiếp tục lập quy hoạch chi tiết để cải tạo, chỉnh trang, bổ sung hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các thiết chế phục vụ người dân. Qua đó, nâng cao tiện ích sinh hoạt, bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và các tiêu chuẩn quy hoạch. Những khu vực phải di dời sẽ được xác định theo các nguyên tắc của đồ án.

Về tái định cư, thành phố đã chấp thuận chủ trương 8 vị trí đất tại các xã, phường lân cận khu vực dự án. Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các địa phương xác định ranh giới, quy mô, giải pháp quy hoạch và lập quy hoạch chi tiết, làm cơ sở đầu tư xây dựng, chuẩn bị quỹ nhà tái định cư.

Đối với các khu đô thị đa mục tiêu và khu đô thị tái định cư, thành phố đang yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và triển khai theo tiến độ. Các khu tái định cư sẽ được công khai, thực hiện đúng quy trình và thông tin đầy đủ đến người dân.

Cuộc họp trực tuyến đến 126 xã, phường trên địa bàn thành phố

Người dân góp ý, hoàn thiện quy hoạch sông Hồng

Tại hội nghị, 9 ý kiến tại các điểm cầu cơ bản bày tỏ đồng thuận với chủ trương điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng sau khi nghiên cứu hồ sơ được công khai. Người dân kỳ vọng dự án sẽ tạo diện mạo mới cho không gian ven sông, đồng bộ hạ tầng, cải thiện điều kiện sống và mở thêm cơ hội phát triển kinh tế - xã hội.

Do dự án có quy mô lớn, phạm vi tác động rộng, người dân đề nghị thành phố tiếp tục làm rõ nhiều nội dung. Trong đó, cần rà soát, cập nhật đầy đủ hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng, công trình văn hóa, di tích lịch sử và các khu dân cư hình thành ổn định; xác định rõ ranh giới khu dân cư được giữ lại, khu vực chỉnh trang; nghiên cứu kỹ hướng tuyến, quy mô giao thông, nhất là những tuyến ảnh hưởng đến khu dân cư, đất sản xuất và không gian làng xóm.

Về nghĩa trang hiện hữu, người dân đề nghị có giải pháp hài hòa giữa yêu cầu chỉnh trang cảnh quan với yếu tố tâm linh và nguyện vọng cộng đồng. Đồng thời, thành phố cần làm rõ chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho các hộ bị ảnh hưởng; công khai lộ trình và các giai đoạn triển khai, tiếp tục đối thoại tại những khu vực chịu tác động trực tiếp.

Phát biểu giải đáp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết, thành phố đang trong thời gian lấy ý kiến nhân dân và đề nghị chính quyền địa phương tổng hợp đầy đủ các phản ánh, kiến nghị để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Thời gian lấy ý kiến kéo dài 20 ngày, dự kiến kết thúc ngày 26/9; sau đó, theo quy định, Sở tiếp tục tổng hợp ý kiến trong 10 ngày nếu có.

Các vấn đề về quy hoạch, cơ chế, chính sách và tái định cư sẽ được Sở tổng hợp, trả lời và gửi địa phương để làm rõ với người dân. Sở cũng tiếp tục nghiên cứu các kiến nghị trong quá trình hoàn thiện và tổ chức thực hiện, hướng tới phương án khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến công trình, di tích hiện hữu.

Đối với nghĩa trang, thành phố đang chỉ đạo các sở, ngành xây dựng các khu nghĩa trang theo các hướng phù hợp, không chỉ phục vụ trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, mà còn đáp ứng nhu cầu của các dự án trên địa bàn, bảo đảm cự ly và thuận lợi cho người dân thăm viếng./.