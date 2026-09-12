Tài chính

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc với Tổng Thư ký OECD, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
07:50 | 12/09/2026
(TBTCO) - Ngày 11/9/2026, tại Paris (Cộng hòa Pháp), Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có cuộc làm việc song phương với Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) Mathias Cormann.
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Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao vai trò của OECD là đối tác tư vấn chính sách chiến lược hàng đầu của Việt Nam trong tiến trình tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Theo Bộ trưởng, mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam và OECD đã được định hình vững chắc từ cột mốc quan trọng vào năm 2021, khi hai bên ký kết Biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác (MOU) giai đoạn 2021 - 2025. Bản ghi nhớ này đã thiết lập một khuôn khổ hợp tác toàn diện, mở ra giai đoạn phát triển mới với nhiều nội dung trọng tâm như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc với Tổng Thư ký OECD, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo OECD. Ảnh: Nguyễn Yến

Hiện nay, Bộ Ngoại giao Việt Nam đang chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để tổng hợp nhu cầu, định hướng hợp tác và rà soát dự thảo Kế hoạch hành động cho giai đoạn tiếp theo. Dự kiến, văn kiện quan trọng này sẽ chính thức được ký kết nhân chuyến thăm của Tổng Thư ký OECD tới Việt Nam vào đầu năm 2027.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã điểm lại những dấu ấn nổi bật trong hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và OECD giai đoạn 2025 - 2026. Cụ thể, hai bên đang triển khai 5 chương trình trọng điểm gồm: Báo cáo Kinh tế Việt Nam; Báo cáo rà soát đa chiều Việt Nam 2025; Báo cáo đánh giá chất lượng FDI; Chương trình đầu tư và tài chính cho năng lượng sạch giai đoạn 2 (CEFIM2); cùng việc tổ chức Hội nghị về mạng lưới doanh nghiệp nhà nước (DNNN) các nước châu Á, Hội nghị thường niên OECD về quản trị công ty và công bố Báo cáo đánh giá của OECD về Thị trường vốn Việt Nam.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc với Tổng Thư ký OECD, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Nguyễn Yến

Nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trong giai đoạn tới, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, Bộ Tài chính đã có các công văn chính thức gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam đề xuất bổ sung các định hướng chiến lược vào MOU mới.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung lĩnh vực quản lý tài sản công và điều chỉnh tên gọi thành “Tài chính công, tài sản công và thuế”. Đồng thời, hai bên cần nghiên cứu mở rộng hợp tác sang các dự án như rà soát chính sách đầu tư hướng tới tham gia Tuyên bố OECD về Đầu tư quốc tế và Doanh nghiệp đa quốc gia; nâng cao năng lực quản lý tranh chấp đầu tư; thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm và tăng cường chia sẻ dữ liệu.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị OECD hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực chuẩn hóa dữ liệu FDI; đồng thời phối hợp thực hiện các nghiên cứu chiến lược về sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân lớn, chuyển đổi xanh của khối FDI, xây dựng tài chính xanh, kinh nghiệm quản lý thuế hộ kinh doanh trong kỷ nguyên số, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại các khu công nghiệp, quản trị DNNN, quy hoạch vùng, giải pháp tài chính an sinh xã hội, cũng như xây dựng cơ chế thử nghiệm (sandbox) liên ngành nhằm thúc đẩy đồng bộ 4 chuyển đổi chiến lược tại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc với Tổng Thư ký OECD, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện
Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann (thứ hai từ phải sang) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Yến

Chào mừng Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam đến thăm trụ sở OECD, Tổng Thư ký Mathias Cormann đánh giá cao những thành tựu kinh tế nổi bật của Việt Nam.

Ông nhấn mạnh, Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 8,02% vào năm 2025 và tiếp tục duy trì sự vững chắc trong năm nay, bất chấp biến động năng lượng và khó khăn thương mại toàn cầu.

Với mục tiêu đạt mức tăng trưởng hai con số từ nay đến năm 2030, Tổng Thư ký OECD khẳng định, sứ mệnh của OECD là hỗ trợ tối đa để Việt Nam thực hiện mục tiêu này, đảm bảo tăng trưởng mang tính năng suất, bao trùm và bền vững.

Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann bày tỏ niềm tự hào về chặng đường 15 năm hợp tác gắn bó giữa OECD và Bộ Tài chính Việt Nam. Ông nhắc lại việc hai bên đã khởi động Đánh giá chất lượng FDI tại Hà Nội vào tháng 6 vừa qua, đồng thời cho biết chuẩn bị ra mắt Đánh giá thị trường vốn và nghiên cứu chất bán dẫn vào tháng 11/2026 nhân dịp Bàn tròn châu Á về quản trị doanh nghiệp do Việt Nam đăng cai.

Kết thúc cuộc làm việc, Tổng Thư ký OECD bày tỏ mong muốn sớm có mặt tại Hà Nội để ký kết văn bản ghi nhớ gia tăng, khởi động kế hoạch hành động mới, thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác ngoại giao và kỹ thuật giữa hai bên./.

Đức Minh
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