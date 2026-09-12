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Giá vàng hôm nay ngày 12/9: Vàng trong nước giảm tới 1,4 triệu đồng

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:34 | 12/09/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng 29 USD, giao dịch quanh mức 4.349 USD/ounce. Trong khi đó, thị trường trong nước ghi nhận mức giảm cao nhất 1,4 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh mức 4.349 USD/ounce, tăng 29 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 8,1 triệu đồng/lượng. Trong vòng 30 ngày qua, kim loại quý này đã giảm khoảng 60 USD/ounce, tương ứng 1,36%.

Dù điều chỉnh sau nhịp tăng gần đây, vàng vẫn có diễn biến tích cực hơn so với các kim loại quý khác. Tuy nhiên, TD Securities cảnh báo áp lực bán có thể gia tăng nếu giá vàng xuyên thủng các vùng hỗ trợ quan trọng, đặc biệt khi hoạt động giao dịch của các cố vấn hàng hóa và quỹ đầu tư lớn thay đổi.

Giá vàng hôm nay ngày 12/9: Vàng trong nước giảm tới 1,4 triệu đồng
Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Trong báo cáo công bố ngày thứ Năm, hai chuyên gia Ryan McKay và Bart Melek của TD Securities nhận định giá năng lượng tăng cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất đang tạo ra những trở ngại đáng kể đối với vàng. TD Securities đồng thời xác định hai vùng hỗ trợ quan trọng; việc đánh mất các mốc này có thể kích hoạt làn sóng bán mạnh hơn trong ngắn hạn.

Trước đó, ông Bart Melek cho rằng giọng điệu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole có thể tiếp tục gây sức ép lên thị trường vàng. Các dữ liệu hiện nay chưa tạo điều kiện thuận lợi để kiểm soát lạm phát, trong khi giá năng lượng đi lên và kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức mạnh cho thấy áp lực đối với mặt bằng giá chưa suy giảm rõ rệt.

Theo TD Securities, giá vàng vẫn có khả năng điều chỉnh thêm trong ngắn hạn, ngay cả khi đồng USD tiếp tục chịu áp lực. Đợt tăng vừa qua một phần xuất hiện sau khi Bộ Tài chính Mỹ can thiệp vào phần kỳ hạn dài của thị trường trái phiếu, góp phần nới lỏng các điều kiện tài chính. Tuy nhiên, lãi suất tăng ở phần đầu đường cong lợi suất có thể bù trừ tác động này.

Thị trường đang bắt đầu định giá khả năng Fed tăng lãi suất trong cả tháng 9 và tháng 12. Về dài hạn, TD Securities nhận định triển vọng của vàng vẫn được hỗ trợ nếu lạm phát ổn định trở lại, thị trường dầu cân bằng hơn và tổng cầu suy yếu dưới tác động của lãi suất cao. Khi đó, Fed có thể có thêm cơ sở để đảo ngược một phần chính sách thắt chặt nhằm thực hiện mục tiêu kép, qua đó đưa giá vàng hướng tới mức 5.350 USD/ounce vào quý III/2027.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, lực mua từ các ngân hàng trung ương, tổ chức và nhà đầu tư vàng vật chất được kỳ vọng tiếp tục nâng đỡ thị trường. Theo ông Bart Melek, các nhóm này vẫn coi vàng là tài sản phù hợp để đa dạng hóa danh mục và có thể chờ giá điều chỉnh về vùng hấp dẫn hơn để gia tăng vị thế.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 11/9, giá vàng trong nước giảm ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ đồng loạt giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá về mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 142,8 - 146,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1,4 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 142,6 - 146,6 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và SJC cùng giảm 1,2 triệu đồng/lượng, giá vàng niêm yết lần lượt ở ngưỡng 142,4 - 145,8 triệu đồng/lượng và 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ cũng giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 12/09/2026 08:00

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Cập nhật: 12/09/2026 08:00

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