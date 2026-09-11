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Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Tấn Minh

Tấn Minh

maitan2507@gmail.com
19:47 | 11/09/2026
(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt hàng loạt doanh nghiệp do vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến chậm, không công bố hoặc công bố không đầy đủ báo cáo tài chính, thông tin quản trị và thông tin về trái phiếu.
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Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 505/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Đệ Tam tổng số tiền 157,5 triệu đồng đối với 2 hành vi vi phạm. Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Công ty đã chậm công bố dưới 15 ngày đối với Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và Báo cáo tài chính quý I/2026; chậm từ 15 ngày trở lên đối với Báo cáo tài chính quý IV/2025.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Đệ Tam bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ. Theo báo cáo tài chính năm 2024 và 2025 đã được kiểm toán, Công ty cổ phần Đệ Tam có phát sinh giao dịch với Công ty cổ phần Xây lắp Kinh doanh vật liệu xây dựng Investco - DTA và Công ty TNHH Du lịch Xây dựng Bất động sản Công Minh. Tuy nhiên, các giao dịch này chưa được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và 2025.

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt hàng loạt doanh nghiệp do vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Ảnh minh họa

Trước đó, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 504/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Thế kỷ 21 tổng cộng 217,5 triệu đồng. Trong đó, công ty bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin đối với nhiều báo cáo tài chính, báo cáo thường niên trong năm 2024 và 2025. Đồng thời, doanh nghiệp bị phạt thêm 125 triệu đồng do không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Cũng trong đợt này, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn nhiều thông tin liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp.

Theo Quyết định số 493/QĐ-XPHC ngày 7/9/2026, doanh nghiệp không công bố Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022 trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty cũng công bố không đúng thời hạn một số tài liệu liên quan đến sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, tình hình thanh toán gốc, lãi, báo cáo tài chính và việc mua lại trước hạn các trái phiếu HBCH2225001, HBCH2225002.

Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm bị phạt 92,5 triệu đồng theo Quyết định số 502/QĐ-XPHC ngày 10/9/2026 do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Doanh nghiệp chậm công bố từ 10 ngày làm việc trở lên đối với nhiều tài liệu liên quan đến tình hình tài chính, sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, thanh toán gốc, lãi và thực hiện các cam kết với người sở hữu trái phiếu trong giai đoạn 2021 - 2025.

Cùng mức phạt 92,5 triệu đồng, Công ty cổ phần Câu Lạc Bộ Du Thuyền Và Nghỉ Dưỡng Cam Ranh bị xử phạt do không công bố thông tin phải công bố theo quy định.

Cụ thể, doanh nghiệp không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với một số tài liệu, gồm báo cáo tình hình thực hiện các cam kết với người sở hữu trái phiếu năm 2022, báo cáo sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2023 và báo cáo sử dụng tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2023./.

Tấn Minh
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