Tháo gỡ vướng mắc kiểm tra đất hiếm xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu

Cụ thể, Cục Hải quan vừa ban hành công văn số 21533/CHQ-GSQL (ngày 10/9) gửi các Chi cục Hải quan khu vực nhằm hướng dẫn bổ sung cho Công văn số 15912/CHQ-GSQL, ngày 6/5/2026 về việc tăng cường quản lý mặt hàng đất hiếm xuất khẩu.

Tháo gỡ vướng mắc kiểm tra thực tế đất hiếm xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu. Ảnh: minh hoạ

Điểm mới đáng chú ý nhất trong hướng dẫn lần này là cơ quan Hải quan đã phân loại rất rõ ràng dựa trên nguồn gốc của hàng hóa xuất khẩu. Cụ thể, những doanh nghiệp xuất khẩu đất hiếm theo hình thức gia công, sản xuất xuất khẩu hay chế xuất - nếu chứng minh được lô hàng có nguồn gốc nhập khẩu sẽ không còn phải áp dụng quy định kiểm tra thực tế nghiêm ngặt theo Công văn 15912/CHQ-GSQL ban hành hồi tháng 5 nữa.

Thay vào đó, quy trình kiểm tra thực tế đối với nhóm đối tượng này sẽ quay trở về thực hiện thống nhất theo các quy định chung của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành.

Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trực thuộc nắm rõ hướng dẫn bổ sung này để triển khai thống nhất trên toàn hệ thống.