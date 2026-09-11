Cục Thuế Việt Nam thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm quản lý thuế tại SGATAR 55

Đoàn Cục Thuế Việt Nam tham dự hội nghị do Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn làm Trưởng đoàn đã tích cực tham gia các phiên thảo luận chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách và chuyển đổi số trong quản lý thuế, đồng thời tăng cường trao đổi và hợp tác song phương với các cơ quan thuế thành viên SGATAR.

Chia sẻ kinh nghiệm cải cách và chuyển đổi số

Trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn Trưởng đoàn (HOD Forum) được tổ chức qua 6 phiên, tập trung trao đổi ba nhóm chủ đề lớn gồm: Tăng cường tinh thần tuân thủ thuế và xây dựng niềm tin; quản lý rủi ro và phát triển nguồn nhân lực trong thế giới số và trí tuệ nhân tạo (AI); cập nhật về cải cách thuế và chuyển đổi số tại các khu vực pháp lý.

Việt Nam là một trong các thành viên trình bày tại nhóm chủ đề thứ ba cùng Fiji, Hồng Kông (Trung Quốc), Lào, Ma Cao (Trung Quốc), Papua New Guinea, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.

Đoàn Cục Thuế Việt Nam tại SGATAR 55 họp song phương với Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS).

Tại Diễn đàn, Trưởng đoàn, Phó Cục trưởng Mai Sơn đã trình bày về những kết quả nổi bật và định hướng của Việt Nam trong cải cách thuế và chuyển đổi số công tác quản lý thuế.

Thông qua bài trình bày, Cục Thuế Việt Nam chia sẻ những chuyển biến trong phương thức quản lý thuế theo hướng hiện đại, lấy người nộp thuế làm trung tâm, tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu và các nền tảng số; đồng thời hướng tới xây dựng hệ thống quản lý thuế thông minh, minh bạch, hiệu quả và phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số.

Hội nghị thường niên SGATAR lần thứ 55 diễn ra từ ngày 7/9 đến 10/9/2026 tại Singapore với chủ đề “Định hình tương lai ngành Thuế: Thúc đẩy công nghệ, xây dựng niềm tin, phát triển nhân tài”. Hội nghị có sự tham dự của 202 đại biểu và khách tham dự đến từ 19 quốc gia/khu vực thành viên SGATAR, 3 khu vực pháp lý quan sát viên và 10 tổ chức quốc tế.

Việc chia sẻ kinh nghiệm của Cục Thuế Việt Nam tại Diễn đàn Trưởng đoàn không chỉ góp phần cung cấp thêm góc nhìn thực tiễn cho các thành viên SGATAR mà còn là cơ hội để ngành Thuế Việt Nam tiếp cận, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm cải cách, ứng dụng công nghệ và AI trong quản lý thuế từ các cơ quan thuế trong khu vực.

Tham gia sâu vào các nhóm công tác chuyên môn

Bên cạnh Diễn đàn Trưởng đoàn, các thành viên Đoàn Cục Thuế Việt Nam đã tham gia các Nhóm công tác chuyên môn của hội nghị. Ba nhóm công tác năm nay tập trung vào những vấn đề đang được các cơ quan thuế đặc biệt quan tâm, gồm: (i) Minh bạch thuế - cân bằng năng lực và ưu tiên trong bối cảnh thay đổi; (ii) Triển khai Thuế tối thiểu toàn cầu và các cơ chế phòng ngừa, giải quyết tranh chấp; (iii) Kinh nghiệm thực tiễn về chuyển đổi quy trình quản lý thuế thông qua số hóa.

Phó Cục trưởng Mai Sơn cùng các Trưởng đoàn cơ quan thuế tham dự Hội nghị SGATAR 55.

Đối với nhóm công tác 1, các thành viên thống nhất tiếp tục thúc đẩy thực hiện các tiêu chuẩn trao đổi thông tin quốc tế; củng cố năng lực cán bộ, hạ tầng công nghệ và dữ liệu, chất lượng dữ liệu, bảo mật và an toàn thông tin; đồng thời tăng cường khai thác thông tin trao đổi phục vụ quản lý tuân thủ.

Tại nhóm công tác 2, các thành viên tập trung trao đổi về triển khai Thuế tối thiểu toàn cầu (GMT), các Quy tắc GloBE và cơ chế phòng ngừa, giải quyết tranh chấp. Hội nghị nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị sớm về tổ chức bộ máy, nhân lực và hệ thống công nghệ thông tin; tăng cường trao đổi với người nộp thuế và hợp tác giữa các cơ quan thuế nhằm nâng cao tính nhất quán trong triển khai GMT, giảm chi phí tuân thủ và hạn chế nguy cơ đánh thuế hai lần.

Đối với nhóm công tác 3, thảo luận tập trung vào chuyển đổi quy trình quản lý thuế thông qua số hóa và ứng dụng AI. Các thành viên thống nhất rằng quá trình chuyển đổi cần gắn với mục tiêu rõ ràng và nhu cầu của người nộp thuế; quy trình cần được đơn giản hóa, tái thiết kế trước khi số hóa; đồng thời phải xây dựng nền tảng quản trị dữ liệu, hạ tầng và cơ chế bảo đảm an toàn thông tin phù hợp. Việc ứng dụng phân tích dữ liệu và AI cũng cần đi kèm sự rà soát của con người, đầu tư vào nguồn nhân lực và quản lý thay đổi.

Hội nghị cũng có các bài trình bày chuyên đề của các tổ chức quốc tế về tác động của AI đối với quản lý thuế, tinh thần tuân thủ thuế tại châu Á, đánh thuế tài sản mã hóa, minh bạch thuế và trao đổi thông tin, qua đó giúp các thành viên cập nhật những xu hướng mới và kinh nghiệm quốc tế trong quản lý thuế hiện đại.

Tăng cường hợp tác song phương

Một trong những hoạt động đối ngoại nổi bật của Đoàn Cục Thuế Việt Nam tại SGATAR 55 là cuộc họp song phương chính thức với Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) vào sáng ngày 10/9/2026, do Phó Cục trưởng Cục Thuế Việt Nam Mai Sơn và Phó Tổng cục trưởng NTS phụ trách Thuế quốc tế Chungseon Yoo chủ trì. Chương trình làm việc tập trung vào hợp tác thuế quốc tế, các hồ sơ Thỏa thuận tương hỗ (MAP), Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA), Thuế tối thiểu toàn cầu và các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Phó Cục trưởng Mai Sơn gặp gỡ, trao đổi song phương với lãnh đạo cơ quan thuế tham dự Hội nghị STAGAR 55.

Cuộc gặp tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và thực chất giữa hai cơ quan thuế. Hai bên trao đổi về việc tăng cường phối hợp ở cấp kỹ thuật trong xử lý các vấn đề về MAP, APA và thực hiện Hiệp định thuế; chia sẻ kinh nghiệm triển khai Thuế tối thiểu toàn cầu; đồng thời trao đổi định hướng tăng cường hợp tác trong cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số công tác quản lý thuế.

Việc tham gia tích cực tại SGATAR 55 tiếp tục khẳng định vai trò chủ động của Cục Thuế Việt Nam trong các cơ chế hợp tác thuế khu vực và quốc tế. Đây vừa là cơ hội để Việt Nam chia sẻ những kết quả của quá trình cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số ngành Thuế, vừa là kênh quan trọng để tiếp cận kinh nghiệm và thông lệ tốt của các cơ quan thuế tiên tiến.

Hợp tác giữa Cục Thuế Việt Nam và NTS đã được duy trì trong nhiều năm trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác song phương ký từ năm 2002 và được gia hạn lần thứ tư vào tháng 3/2025. Hai cơ quan cũng đang phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác kỹ thuật, trong đó có Dự án tư vấn về tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và thiết kế kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin với sự hỗ trợ của KOICA. Đây là dự án hợp tác đầu tiên giữa hai cơ quan thuế trong lĩnh vực này.

Thông qua cuộc họp tại Singapore, hai bên tiếp tục thể hiện cam kết duy trì trao đổi thường xuyên, tăng cường hợp tác thực chất và chia sẻ kinh nghiệm, qua đó hỗ trợ quá trình cải cách, hiện đại hóa quản lý thuế và góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi.

Bên lề các phiên họp chính thức, Đoàn Cục Thuế Việt Nam cũng đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với đại diện Cơ quan Thuế Singapore, Thái Lan, Australia và Campuchia... Các bên trao đổi về tình hình hợp tác giữa các cơ quan thuế, chia sẻ kinh nghiệm trong cải cách, hiện đại hóa quản lý thuế và thảo luận về khả năng tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực trong thời gian tới. Thông qua các cuộc trao đổi bên lề, Cục Thuế Việt Nam tiếp tục củng cố quan hệ với các cơ quan thuế thành viên SGATAR, tăng cường kết nối và mở rộng cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm./.