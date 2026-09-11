Thuế - Hải quan

Hải quan hỏa tốc hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm động vật nhập khẩu

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
06:17 | 11/09/2026
(TBTCO) - Nhằm tháo gỡ vướng mắc và đảm bảo thông quan hàng hóa thông suốt, ngày 10/9/2026, Cục Hải quan ban hành Công văn hỏa tốc 21545/CHQ-GSQL hướng dẫn quy trình kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc động vật và thủy sản nhập khẩu.
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Cụ thể, theo Thông tư số 22/2026/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026 chính thức phân cấp toàn bộ việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm (phương thức thông thường và kiểm tra chặt) đối với hàng nông sản nhập khẩu về cho các cơ quan do Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ định.

Sự chuyển giao đầu mối quản lý này đúng thời điểm chưa có quy định hướng dẫn mới chi tiết đã khiến nhiều lô hàng thực phẩm có nguồn gốc động vật đứng trước nguy cơ bị ách tắc tại cửa khẩu do chưa xác định rõ cơ quan kiểm tra chuyên ngành.

Để giải quyết ngay nguy cơ gián đoạn dòng chảy hàng hóa, trên cơ sở đề nghị tại Công văn số 3486/CNTY-KD&TYCĐ (ngày 9/9/2026) của Cục Chăn nuôi và Thú y, Cục Hải quan đã phát văn bản hỏa tốc chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực thống nhất phương án xử lý tạm thời.

Theo đó, trong thời gian chờ ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới, cơ quan hải quan tiếp tục áp dụng cơ chế xử lý theo các hướng dẫn trước đây tại Công văn 358/TY-KD (ngày 8/3/2019) và Công văn 3581/BNN-QLCL (ngày 23/5/2019).

Theo đó, đối với các lô hàng sản phẩm động vật trên cạn và thủy sản tươi sống, đông lạnh dùng làm thực phẩm, cơ quan hải quan sẽ cho phép thông quan ngay khi doanh nghiệp xuất trình Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu (mẫu 15b hoặc mẫu 10TS) do cơ quan thú y cấp. Cơ chế này giúp tối giản thủ tục hành chính, giải phóng hàng hóa nhanh chóng mà vẫn kiểm soát được an toàn dịch bệnh.

Dù được áp dụng cơ chế thông quan linh hoạt, cơ quan hải quan vẫn lưu ý các doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm động vật cần chủ động kiểm tra kỹ các điều kiện pháp lý trước khi mở tờ khai để tránh phát sinh chi phí lưu kho bãi...
Song Linh
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