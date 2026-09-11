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Ngày 11/9: Giá cao su thế giới chuyển sang trạng thái giằng co

06:31 | 11/09/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (11/9) chuyển sang trạng thái giằng co khi các kỳ hạn chịu sức ép bán rõ rệt. Kỳ hạn tháng 9 trên sàn SHFE giảm 1,28%, toàn bộ hợp đồng TSR20 trên sàn SGX cũng đồng loạt mất giá, trong khi hợp đồng tháng 10 tại Thượng Hải và thị trường Thái Lan duy trì mức tăng nhẹ. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định.
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Ngày 11/9: Giá cao su thế giới chuyển sang trạng thái giằng co
Giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp trong nước ổn định. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 9 và tháng 10 đồng loạt đi ngang lần lượt ở mức 468,10 và 443 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,93 Baht (1%) lên mức 91,06 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức 18.565 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,28%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 18.810 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,45%.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 10 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE tăng 170 Nhân dân tệ, tương đương 1,09%, lên 15.810 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 247,00 Cent/kg, giảm 0,80%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 245,80 Cent/kg, giảm 0,77%.

Giá cao su hôm nay biến động trái chiều giữa các kỳ hạn cho thấy dòng tiền chưa rút khỏi thị trường nhưng đang thận trọng hơn với triển vọng ngắn hạn. Áp lực giảm bao phủ trên sàn SGX, lan sang hợp đồng tháng 9 tại sàn SHFE, ngược lại, hợp đồng tháng 10 tại Thượng Hải và thị trường Thái Lan duy trì mức tăng nhẹ.

Thị trường chưa hình thành xu hướng rõ ràng, song đà suy yếu của các hợp đồng giao gần đang phát đi tín hiệu thận trọng cho những phiên tiếp theo.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2-loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2-loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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