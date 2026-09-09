Ngày 9/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX tiếp đà tăng mạnh

Giá cao su hôm nay tại Trung Quốc, Singapore và thị trường Malaysia đồng loạt đi lên. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 9 ở mức 460 Yên/kg, tăng 0,26%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 443 Yên/kg, giảm 0,29%.

Tại Thái Lan, giá cao su RSS3 giao tháng 10 ở mức 92,28 Baht/kg, cao su tiêu chuẩn kỹ thuật STR20 ở mức 81,77 Baht/kg và mủ latex 60% (dạng bulk) đạt 58,84 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức 18.590 Nhân dân tệ/tấn, tăng 1,31%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 18.565 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,13%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 244,90 Cent/kg, tăng 4,48%. Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 244,10 Cent/kg, tăng 4,58%.

Tại thị trường cao su Kuala Lumpur - Malaysia, giá cao su tiêu chuẩn Malaysia SMR 20 hôm nay lập mức cao mới. Cụ thể, giá cao su tiêu chuẩn Malaysia SMR 20 tăng 27 sen lên 985,5 sen/kg, còn mủ latex dạng bulk thêm 10 sen lên 700,5 sen/kg.

Giá cao su tăng mạnh trên sàn SGX và thị trường Kuala Lumpur - Malaysia cùng đà đi lên khá đồng đều tại SHFE cho thấy lực mua đang trở lại rõ nét trên thị trường cao su châu Á. Đà tăng hiện tại tạo nền giá thuận lợi, nhưng cần thêm những phiên giao dịch tiếp theo để xác nhận xu hướng phục hồi bền vững.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục ổn định. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2-loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2-loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước chưa ghi nhận biến động dù giá cao su thế giới đang có những phiên tăng mạnh. Trong thời gian tới, diễn biến giá cao su quốc tế, tình hình thời tiết tại các vùng sản xuất lớn và nhu cầu tiêu thụ của các thị trường chủ chốt sẽ tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý đối với thị trường trong nước./.