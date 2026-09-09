Thị trường

Ngày 9/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX tiếp đà tăng mạnh

06:23 | 09/09/2026
Giá cao su hôm nay (9/9) tại Trung Quốc, Singapore và thị trường Malaysia đồng loạt đi lên, nổi bật là sàn SGX khi các hợp đồng TSR20 tăng từ 4,48% - 4,58%, sàn SHFE duy trì sắc xanh trên toàn bộ kỳ hạn, trong khi sàn TOCOM biến động trái chiều.
aa
Ngày 9/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX tiếp đà tăng mạnh
Giá cao su hôm nay tại Trung Quốc, Singapore và thị trường Malaysia đồng loạt đi lên. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 9 ở mức 460 Yên/kg, tăng 0,26%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 443 Yên/kg, giảm 0,29%.

Tại Thái Lan, giá cao su RSS3 giao tháng 10 ở mức 92,28 Baht/kg, cao su tiêu chuẩn kỹ thuật STR20 ở mức 81,77 Baht/kg và mủ latex 60% (dạng bulk) đạt 58,84 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức 18.590 Nhân dân tệ/tấn, tăng 1,31%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 18.565 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,13%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 244,90 Cent/kg, tăng 4,48%. Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 244,10 Cent/kg, tăng 4,58%.

Tại thị trường cao su Kuala Lumpur - Malaysia, giá cao su tiêu chuẩn Malaysia SMR 20 hôm nay lập mức cao mới. Cụ thể, giá cao su tiêu chuẩn Malaysia SMR 20 tăng 27 sen lên 985,5 sen/kg, còn mủ latex dạng bulk thêm 10 sen lên 700,5 sen/kg.

Giá cao su tăng mạnh trên sàn SGX và thị trường Kuala Lumpur - Malaysia cùng đà đi lên khá đồng đều tại SHFE cho thấy lực mua đang trở lại rõ nét trên thị trường cao su châu Á. Đà tăng hiện tại tạo nền giá thuận lợi, nhưng cần thêm những phiên giao dịch tiếp theo để xác nhận xu hướng phục hồi bền vững.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục ổn định. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2-loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2-loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước chưa ghi nhận biến động dù giá cao su thế giới đang có những phiên tăng mạnh. Trong thời gian tới, diễn biến giá cao su quốc tế, tình hình thời tiết tại các vùng sản xuất lớn và nhu cầu tiêu thụ của các thị trường chủ chốt sẽ tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý đối với thị trường trong nước./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Bài liên quan

Ngày 8/9: Giá cao su thế giới đồng loạt bứt phá

Ngày 8/9: Giá cao su thế giới đồng loạt bứt phá

Ngày 7/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX đồng loạt tăng mạnh

Ngày 7/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX đồng loạt tăng mạnh

Ngày 6/9: Giá cao su khởi sắc trên các sàn giao dịch châu Á

Ngày 6/9: Giá cao su khởi sắc trên các sàn giao dịch châu Á

Dành cho bạn

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai trương Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt - Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai trương Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt - Nga

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc

Chính phủ biểu dương lực lượng Công an và Hải quan tham gia triệt phá chuyên án 1,16 tấn Ketamine trên biển

Chính phủ biểu dương lực lượng Công an và Hải quan tham gia triệt phá chuyên án 1,16 tấn Ketamine trên biển

Lợi thế cạnh tranh từ quản trị công ty tốt

Lợi thế cạnh tranh từ quản trị công ty tốt

Đọc thêm

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2026 tăng 0,47% so với tháng 7, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới. Tính chung 8 tháng năm 2026, CPI tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,24%.
Ngày 8/9: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng nhẹ

Ngày 8/9: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng nhẹ

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (8/9) đồng loạt đảo chiều tăng nhẹ. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 53.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,85% so với hôm qua.
Ngày 8/9: Giá cà phê ở mức 95.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Ngày 8/9: Giá cà phê ở mức 95.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Giá cà phê hôm nay (8/9) tại khu vực Tây Nguyên không biến động. Hiện giá thu mua duy trì trong khoảng 94.200 - 95.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, chưa xuất hiện biến động mới sau nhiều phiên đi ngang.
Ngày 8/9: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Ngày 8/9: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (8/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán chậm. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 và CL 555 giảm 50 đồng/kg và cùng dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg. Trong khi đó, giá lúa ổn định.
Giá gạo cuối năm: Cơ hội phục hồi lớn, song sức ép vẫn còn

Giá gạo cuối năm: Cơ hội phục hồi lớn, song sức ép vẫn còn

(TBTCO) - Giá gạo Việt Nam đang đón nhận tín hiệu tích cực sau nhiều tháng giảm sâu. Tuy nhiên, nguồn cung vụ Hè Thu dồi dào vẫn gây sức ép lên thị trường trong nước, trong khi cạnh tranh quốc tế và rủi ro chính sách tại các thị trường lớn có thể hạn chế đà tăng giá những tháng cuối năm.
Ngày 7/9: Giá bạc trong nước và thế giới liên tục biến động

Ngày 7/9: Giá bạc trong nước và thế giới liên tục biến động

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (7/9) đồng loạt giảm. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 19.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,50% so với hôm qua.
Ngày 7/9: Giá lúa gạo sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 7/9: Giá lúa gạo sáng đầu tuần ít biến động

Giá lúa gạo hôm nay (7/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vắng. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang.
Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Giá cà phê trong nước hôm nay (6/9) đảo chiều tăng sau chuỗi phiên liên tiếp đi xuống. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 94.200 - 95.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giữ mức 135.000 - 137.000 đồng/kg.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá vàng hôm nay ngày 9/9: Vàng thế giới giảm mạnh, vàng trong nước tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay ngày 9/9: Vàng thế giới giảm mạnh, vàng trong nước tăng nhẹ

Ngày 9/9: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu đi ngang

Ngày 9/9: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu đi ngang

Đơn hàng xuất khẩu cuối năm: Triển vọng đi kèm thách thức

Đơn hàng xuất khẩu cuối năm: Triển vọng đi kèm thách thức

Nhanh chóng đưa vốn đầu tư công vào guồng tăng trưởng

Nhanh chóng đưa vốn đầu tư công vào guồng tăng trưởng

Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài: Giữ nhịp thông quan, chủ động kiểm soát chặt chẽ

Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài: Giữ nhịp thông quan, chủ động kiểm soát chặt chẽ

Ngày 9/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 9/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 9/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX tiếp đà tăng mạnh

Ngày 9/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX tiếp đà tăng mạnh

Ngày 9/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm

Ngày 9/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm

Doanh nghiệp FDI hiến kế thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW

Doanh nghiệp FDI hiến kế thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Hé lộ phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn xe

Hé lộ phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn xe

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi dòng chảy qua Hormuz gián đoạn

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi dòng chảy qua Hormuz gián đoạn