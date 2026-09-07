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Ngày 7/9: Giá bạc trong nước và thế giới liên tục biến động

08:53 | 07/09/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (7/9) đồng loạt giảm. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 19.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,50% so với hôm qua.
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Ngày 7/9: Giá bạc trong nước và thế giới liên tục biến động
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h35 ngày 7/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.251.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.321.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 19.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.251.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.321.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.251.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.648.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 60. 026.517 đồng/kg (mua vào) và 61.893.179 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h35 ngày 7/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 7/9: Giá bạc trong nước và thế giới liên tục biến động

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h30 ngày 7/9, giá bạc giao ngay ở mức 65,8915 USD/ounce, giảm 0,50% so với hôm qua.

Giá bạc đi xuống sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 8 với những tín hiệu tích cực hơn dự kiến. Thông tin này kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và làm thay đổi kỳ vọng của thị trường về đường hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ngày 7/9: Giá bạc trong nước và thế giới liên tục biến động

Bạc vừa được xem là kim loại quý, vừa có vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, xét trên phương diện đầu tư, bạc không tạo ra dòng tiền định kỳ như cổ phiếu trả cổ tức hay trái phiếu trả lãi. Vì vậy, khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc cũng tăng lên.

Sau báo cáo việc làm, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh, đồng thời đồng USD được hỗ trợ. Hai yếu tố này thường tạo sức ép lên các kim loại quý được định giá bằng USD.

Khi đồng USD mạnh lên, bạc trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác. Điều này có thể làm giảm nhu cầu đầu tư bạc trên thị trường quốc tế./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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