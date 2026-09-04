Ngày 4/9: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

Giá bạc trong nước hôm nay tiếp đà tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h05 ngày 4/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.270.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.340.000 đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 36.000 đồng/lượng (mua vào) và 37.000 đồng/lượng (bán ra) so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.270.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.340.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.270.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.671.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 60.533.182 đồng/kg (mua vào) và 62.399.844 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h05 ngày 4/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h55 ngày 4/9, giá bạc giao ngay ở mức 66,7195 USD/ounce, giảm 0,39% so với hôm qua.

Giá bạc đã giảm xuống dưới vùng 66,8 USD/ounce trong bối cảnh giới đầu tư gia tăng lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì hoặc thậm chí tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nếu lạm phát không giảm đủ nhanh.

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với bạc và các kim loại quý nói chung. Khi lãi suất tăng hoặc duy trì ở mức cao, chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không tạo ra dòng tiền cố định như bạc và vàng sẽ tăng lên. Đồng thời, chính sách tiền tệ cứng rắn thường hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu, qua đó gây sức ép lên giá kim loại quý.

Giá bạc đang đứng trước một giai đoạn biến động khi thị trường phải cân bằng giữa hai lực kéo trái chiều. Một mặt, triển vọng nhu cầu công nghiệp, đặc biệt từ lĩnh vực sản xuất và các ngành sử dụng bạc, có thể tạo nền tảng cho giá trong trung và dài hạn. Mặt khác, lãi suất Mỹ, đồng USD và lợi suất trái phiếu đang trở thành những yếu tố gây áp lực trực tiếp lên kim loại quý.

Mốc 67 USD/ounce sẽ là vùng giá đáng chú ý đối với bạc trong ngắn hạn. Việc giá bạc rơi xuống dưới vùng này cho thấy tâm lý thị trường đang thận trọng hơn.

Nếu đồng USD tiếp tục mạnh lên và kỳ vọng tăng lãi suất được củng cố, bạc có thể tiếp tục chịu áp lực. Ngược lại, nếu các số liệu việc làm Mỹ suy yếu đáng kể, kỳ vọng Fed tăng lãi suất có thể giảm, qua đó mở ra cơ hội để bạc phục hồi./.