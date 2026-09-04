Thị trường

Ngày 4/9: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

09:18 | 04/09/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (4/9) tăng giảm trái chiều. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 960.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 986.000 đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,39% so với hôm qua.
aa
Ngày 4/9: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều
Giá bạc trong nước hôm nay tiếp đà tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h05 ngày 4/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.270.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.340.000 đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 36.000 đồng/lượng (mua vào) và 37.000 đồng/lượng (bán ra) so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.270.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.340.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.270.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.671.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 60.533.182 đồng/kg (mua vào) và 62.399.844 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h05 ngày 4/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 4/9: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h55 ngày 4/9, giá bạc giao ngay ở mức 66,7195 USD/ounce, giảm 0,39% so với hôm qua.

Giá bạc đã giảm xuống dưới vùng 66,8 USD/ounce trong bối cảnh giới đầu tư gia tăng lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì hoặc thậm chí tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nếu lạm phát không giảm đủ nhanh.

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với bạc và các kim loại quý nói chung. Khi lãi suất tăng hoặc duy trì ở mức cao, chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không tạo ra dòng tiền cố định như bạc và vàng sẽ tăng lên. Đồng thời, chính sách tiền tệ cứng rắn thường hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu, qua đó gây sức ép lên giá kim loại quý.

Ngày 4/9: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

Giá bạc đang đứng trước một giai đoạn biến động khi thị trường phải cân bằng giữa hai lực kéo trái chiều. Một mặt, triển vọng nhu cầu công nghiệp, đặc biệt từ lĩnh vực sản xuất và các ngành sử dụng bạc, có thể tạo nền tảng cho giá trong trung và dài hạn. Mặt khác, lãi suất Mỹ, đồng USD và lợi suất trái phiếu đang trở thành những yếu tố gây áp lực trực tiếp lên kim loại quý.

Mốc 67 USD/ounce sẽ là vùng giá đáng chú ý đối với bạc trong ngắn hạn. Việc giá bạc rơi xuống dưới vùng này cho thấy tâm lý thị trường đang thận trọng hơn.

Nếu đồng USD tiếp tục mạnh lên và kỳ vọng tăng lãi suất được củng cố, bạc có thể tiếp tục chịu áp lực. Ngược lại, nếu các số liệu việc làm Mỹ suy yếu đáng kể, kỳ vọng Fed tăng lãi suất có thể giảm, qua đó mở ra cơ hội để bạc phục hồi./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc giá bạc trong nước giá bạc thế giới giá bạc hôm nay

Bài liên quan

Ngày 3/9: Giá bạc đảo chiều tăng

Ngày 3/9: Giá bạc đảo chiều tăng

Ngày 2/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 2/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 1/9: Giá bạc trong nước tăng, thế giới lùi về 66,5355 USD/ounce

Ngày 1/9: Giá bạc trong nước tăng, thế giới lùi về 66,5355 USD/ounce

Dành cho bạn

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu

Cắt giảm thủ tục nhưng không hạ thấp yêu cầu quản lý

Cắt giảm thủ tục nhưng không hạ thấp yêu cầu quản lý

Giá dầu tăng trước lo ngại nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn

Giá dầu tăng trước lo ngại nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn

Hải quan khu vực XIII bứt phá nguồn thu, cán mốc hơn 3.500 tỷ đồng sau 8 tháng

Hải quan khu vực XIII bứt phá nguồn thu, cán mốc hơn 3.500 tỷ đồng sau 8 tháng

Đề xuất cơ chế mới để vận hành Chương trình mục tiêu quốc gia sau hợp nhất

Đề xuất cơ chế mới để vận hành Chương trình mục tiêu quốc gia sau hợp nhất

Infographics: 8 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 546,8 nghìn tỷ đồng

Infographics: 8 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 546,8 nghìn tỷ đồng

Đọc thêm

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng tăng 13,3%

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng tăng 13,3%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.235,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 4/9: Giá cao su thế giới tiếp đà giảm do áp lực chốt lời

Ngày 4/9: Giá cao su thế giới tiếp đà giảm do áp lực chốt lời

Giá cao su thế giới hôm nay (4/9) đồng loạt chịu sức ép trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á khi giới đầu tư chốt lời sau đợt tăng mạnh. Tại các doanh nghiệp trong nước, giá tiếp tục ổn định, với mủ nước Phú Riềng ở mức 420 đồng/TSC.
Ngày 4/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm

Ngày 4/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm

Giá lúa gạo hôm nay (4/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán ít. Cụ thể, giá lúa tươi OM 34, OM 18, Đài Thơm 8, OM 5451 và IR 50404 đồng loạt giảm 100 đồng/kg. Trong khi đó, gạo xuất khẩu trong nước duy trì ổn định.
Mở rộng đầu ra cho sản phẩm vùng dân tộc thiểu số

Mở rộng đầu ra cho sản phẩm vùng dân tộc thiểu số

(TBTCO) - Sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang có thêm cơ hội tiếp cận thị trường trong nước, song để biến tiềm năng thành doanh số ổn định, các chủ thể cần chuẩn hóa sản phẩm, nâng năng lực sản xuất và lựa chọn đúng kênh phân phối.
Xuất nhập khẩu vượt 770 tỷ USD sau 8 tháng

Xuất nhập khẩu vượt 770 tỷ USD sau 8 tháng

(TBTCO) - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2026 đạt 770,14 tỷ USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ và cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu 20,46 tỷ USD khi nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu.
Sức mua 8 tháng tăng 13,3%

Sức mua 8 tháng tăng 13,3%

(TBTCO) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng năm 2026 đạt hơn 5,2 triệu tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ; nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng đạt 7,6%.
TP. Hồ Chí Minh mở rộng thị trường ngách để hướng tới quy mô kinh tế 200 tỷ USD

TP. Hồ Chí Minh mở rộng thị trường ngách để hướng tới quy mô kinh tế 200 tỷ USD

(TBTCO) - Đóng góp 1/4 GDP cả nước, TP. Hồ Chí Minh đang đổi mới phương thức xúc tiến thương mại bằng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và thâm nhập các thị trường giàu tiềm năng như sản phẩm xanh, Halal. Tại Diễn đàn xuất khẩu 2026 diễn ra ngày 3/9, lãnh đạo thành phố cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp tận dụng tối đa 17 hiệp định FTA để bứt phá tăng trưởng GRDP trên 10%/năm.
Vốn FDI vào Việt Nam tăng 55,4%

Vốn FDI vào Việt Nam tăng 55,4%

(TBTCO) - 8 tháng năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cảnh giác với các trang mạng xã hội giả mạo Kho bạc Nhà nước

Cảnh giác với các trang mạng xã hội giả mạo Kho bạc Nhà nước

Giá gas bán lẻ tháng 9/2026 tiếp tục ở mức cao

Giá gas bán lẻ tháng 9/2026 tiếp tục ở mức cao

CPI 8 tháng tăng 4,45%, mặt bằng giá vẫn trong tầm kiểm soát

CPI 8 tháng tăng 4,45%, mặt bằng giá vẫn trong tầm kiểm soát

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về tạo việc làm bền vững và phát triển nguồn nhân lực

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về tạo việc làm bền vững và phát triển nguồn nhân lực

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 770,14 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 770,14 tỷ USD

Chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị bằng dữ liệu số

Chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị bằng dữ liệu số

Tuân thủ tốt - "giấy thông hành" đặc biệt của doanh nghiệp

Tuân thủ tốt - "giấy thông hành" đặc biệt của doanh nghiệp

Chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9

Chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9

Bộ Xây dựng lên phương án cơ cấu lại vốn nhà nước tại 13 tổng công ty, công ty

Bộ Xây dựng lên phương án cơ cấu lại vốn nhà nước tại 13 tổng công ty, công ty

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang