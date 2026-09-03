Thị trường

Ngày 3/9: Giá bạc đảo chiều tăng

09:23 | 03/09/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (3/9) đồng loạt đảo chiều tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 1.494.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 1.547.000 đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,46% so với hôm qua.
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Ngày 3/9: Giá bạc đảo chiều tăng
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt đảo chiều tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h55 ngày 3/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.234.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.303.000 đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 56.000 đồng/lượng (mua vào) và 58.000 đồng/lượng (bán ra) so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.234.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.303.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.234.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.628.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 59.573.184 đồng/kg (mua vào) và 61.413.180 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h55 ngày 3/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 3/9: Giá bạc đảo chiều tăng

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h50 ngày 3/9, giá bạc giao ngay ở mức 65,601 USD/ounce, tăng 0,46% so với hôm qua.

Phát biểu tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole, ông Kevin Warsh cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cần có thêm cơ sở để khẳng định lạm phát cơ bản đang giảm về mục tiêu 2% với tốc độ phù hợp. Theo ông, nếu mục tiêu này chưa được đáp ứng, Fed vẫn sẽ phải tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết.

Quan điểm cứng rắn của ông Warsh đã làm thay đổi kỳ vọng của giới đầu tư về khả năng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Dữ liệu từ công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường hiện đánh giá khoảng 57,5% khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong tháng 9, cao hơn đáng kể so với mức 35% trước bài phát biểu.

Ngày 3/9: Giá bạc đảo chiều tăng

Triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục tạo sức ép đối với nhóm kim loại quý, trong đó có bạc. Là tài sản không mang lại lợi suất, bạc thường trở nên kém hấp dẫn hơn khi chi phí cơ hội của việc nắm giữ tăng lên, khiến dòng tiền có xu hướng tìm đến các kênh đầu tư sinh lời tốt hơn.

Theo chuyên gia phân tích ngoại hối Akhtar Faruqui, thị trường bạc hiện không chỉ chịu tác động từ chính sách tiền tệ của Mỹ mà còn bị chi phối bởi những diễn biến địa chính trị tại Trung Đông cùng xu hướng tăng của giá dầu./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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