Ngày 1/9: Giá cao su phân hóa mạnh ở các thị trường chủ chốt tại châu Á

Giá cao su hôm nay phân hoá mạnh.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 9 ở mức 460,00 Yên/kg, tăng 0,66%. Hợp đồng giao tháng 11 ở mức 440,90 Yên/kg, giảm 0,23%.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) tăng 0,55 Baht (0,63%) lên mức 87,85 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức 17.915 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,48%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 17.890 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,06%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9 ở mức 218,70 Cent/kg, giảm 8,49%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 10 ở mức 234,60 Cent/kg, giảm 0,80%.

Các chỉ số cho thấy thị trường cao su chưa hình thành xu hướng thống nhất. Tại sàn TOCOM và thị trường Thái Lan vẫn giữ được lực đỡ, còn SHFE dao động quanh vùng giá cao với mức điều chỉnh không lớn, phản ánh tâm lý thận trọng nhưng chưa xuất hiện áp lực bán mạnh. Trái lại, đợt giảm đồng loạt trên SGX, nhất là cú lao dốc của kỳ hạn tháng 9, đã làm gia tăng rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn.

Trong những phiên tới, giá cao su nhiều khả năng tiếp tục giằng co; sức ép từ SGX có thể lan sang các thị trường khác nếu lực bán chưa hạ nhiệt, trong khi vùng giá cao trên SHFE sẽ cần thêm tín hiệu hỗ trợ từ nhu cầu tiêu thụ thực tế để duy trì.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Nhìn chung, thị trường mủ cao su trong nước chưa có biến động. Các mức giá thu mua tại nhiều doanh nghiệp vẫn được duy trì ổn định, cho thấy thị trường nội địa đang trong trạng thái chờ thêm tín hiệu từ cả cung cầu trong nước và thị trường xuất khẩu./.