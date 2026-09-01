Cụ thể, Cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 1434/QĐ-CHQ về Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu chứng từ điện tử liên quan đến hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu.

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải cập nhật phần mềm kết nối Hải quan từ 15/10. Ảnh: CTVHQ

Điểm đáng chú ý là từ ngày 15/10/2026, dữ liệu trao đổi giữa hệ thống của cơ quan Hải quan và hệ thống thông tin của doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi khai báo chứng từ điện tử phải tuân thủ chuẩn JSON DataFormat.

Theo quy định mới, thông điệp dữ liệu điện tử được truyền nhận phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cú pháp và cấu trúc dữ liệu kỹ thuật theo phụ lục ban hành kèm Quyết định 1434/QĐ-CHQ.

Việc thay đổi định dạng dữ liệu tác động trực tiếp đến hệ thống phần mềm mà doanh nghiệp sử dụng để khai báo và trao đổi chứng từ điện tử với cơ quan Hải quan. Vì vậy, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đặc biệt là bộ phận công nghệ thông tin và các nhà cung cấp giải pháp phần mềm khai báo hải quan, cần sớm rà soát cấu trúc dữ liệu, cập nhật phần mềm và kiểm tra khả năng kết nối trước thời điểm quy định mới có hiệu lực.

Quyết định 1434/QĐ-CHQ đồng thời bãi bỏ Quyết định số 748/QĐ-CHQ ngày 12/5/2026 của Cục trưởng Cục Hải quan về ban hành Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu chứng từ điện tử liên quan đến hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu.

Cùng với đó, Quyết định số 1143/QĐ-CHQ ngày 6/7/2026 về sửa đổi, bổ sung phụ lục Quyết định số 748/QĐ-CHQ cũng được bãi bỏ.

Như vậy, từ ngày 15/10/2026, Quyết định 1434/QĐ-CHQ sẽ là căn cứ áp dụng quy định tạm thời mới về định dạng thông điệp dữ liệu chứng từ điện tử liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đây là nội dung doanh nghiệp cần lưu ý trong quá trình chuẩn bị hệ thống công nghệ thông tin, bởi việc chưa cập nhật cấu trúc dữ liệu theo quy định mới có thể ảnh hưởng đến quá trình truyền, nhận chứng từ điện tử khi thực hiện thủ tục hải quan.

Cục Hải quan cũng quy định rõ đầu mối tiếp nhận và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình kết nối. Đối với vướng mắc về kỹ thuật truyền, nhận dữ liệu, doanh nghiệp liên hệ Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan để được hỗ trợ.