Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án điện khí LNG Công Thanh

Giúp Thanh Hóa tăng thu ngân sách 10.000 tỷ đồng/năm

Đại diện Công ty cổ phần Điện khí LNG Công Thanh cho biết, theo tính toán, giai đoạn I Dự án điện khí LNG Công Thanh khi được đưa vào hoạt động sẽ góp phần giúp Thanh Hóa tăng thu ngân sách thêm 10.000 tỷ đồng/năm. Dự án có công suất khoảng 1.500 MW, được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung điện ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và góp phần thực hiện cam kết chuyển dịch năng lượng theo hướng bền vững.

Đặc biệt, dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Công Thanh đã có chủ đầu tư, đã san gạt được 80% mặt bằng, khả năng thu xếp tài chính thuận lợi. Cụ thể, ngày 28/7/2026, DBS Bank Ltd đã có thư xác nhận cấp hạn mức tín dụng cho dự án bao gồm Nhà máy điện khí LNG (1.500 MW) thuộc giai đoạn I và kế hoạch mở rộng thêm 1.500 MW thuộc giai đoạn II, với tổng giá trị lên tới 500 triệu USD. Trước đó, một ngân hàng thương mại cổ phần trong nước cũng đã cam kết thu xếp tài chính cho dự án với số tiền tối đa lên đến 53,360 nghìn tỷ đồng.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Công Thanh đã có chủ đầu tư, đã san gạt được 80% mặt bằng, khả năng thu xếp tài chính thuận lợi. Ảnh: Công Thanh

Bên cạnh đó, dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Công Thanh đã được đưa vào Danh mục các dự án nguồn điện quan trọng quốc gia theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, dự kiến phát điện vào năm 2030. Theo lộ trình, chủ đầu tư (Công ty cổ phần Nhiệt điện Công Thanh) đã nộp Báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 7/2025, đã lựa chọn nhà thầu EPC ngày 19/8/2025, sẽ hoàn tất thủ tục góp vốn đầu tư nước ngoài và thiết kế cơ sở trong năm 2026, khởi công năm 2027, chạy thử vào năm 2030 và hòa lưới thương mại trong quý III/2030.

Đại diện Công ty cổ phần Điện khí LNG Công Thanh cho biết, về hạ tầng kho cảng LNG, hiện trạng mặt bằng bến cảng không đủ bố trí toàn bộ hạng mục LNG bởi yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phòng cháy, chữa cháy và môi trường biển, các hạng mục kho chứa LNG, hệ thống tái hóa khí, đường ống công nghệ phải bố trí khoảng cách an toàn đáng kể với cảng chuyên dụng hiện hữu. Trong khi đó, kết quả phân tích, đánh giá khuếch tán nhiệt cho thấy, chỉ có thể bố trí kho cảng LNG ở khu vực xen giữa 2 kênh dẫn và xả nước làm mát (2 kênh cố định), để vừa bảo đảm hiệu suất vận hành, vừa đáp ứng yêu cầu về môi trường nước - biển.

Hiện nay, quy mô bến cảng chưa đáp ứng nhu cầu của dự án. Dự án hiện cần mở rộng thêm 195 m chiều dài bến, nâng tổng chiều dài sử dụng theo mặt nước biển lên 595 m, diện tích 26,77 ha. Nếu không được chấp thuận mở rộng, tổng mặt bằng sẽ không đủ điều kiện kỹ thuật, dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ và không đạt tiêu chuẩn an toàn LNG quốc tế.

Theo đại diện Công ty cổ phần Điện khí LNG Công Thanh, việc vận hành thành công Dự án điện khí LNG Công Thanh sẽ khẳng định vai trò của Thanh Hóa như một trung tâm năng lượng mới. Đây cũng sẽ là minh chứng cho hiệu quả của việc kết hợp giữa quyết tâm chính trị, đồng bộ hạ tầng và năng lực điều hành của doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng hiện nay.

Đặc biệt, về thủ tục pháp lý, mặc dù đã có chủ trương chuyển đổi từ than sang LNG, nhưng Công Thanh vẫn cần được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh công suất từ 600 MW lên 1.500 MW. Đây là điểm nghẽn pháp lý quan trọng nhất, nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án.

Chính vì vậy, Công Thanh đã kiến nghị chấp thuận giữ nguyên vị trí, quy mô, diện tích khu đất mặt biển (595 m bờ biển) cho hệ thống kho LNG và tái hóa khí để chủ đầu tư có thể triển khai đầu tư ngay dự án cơ sở hạ tầng cung cấp khí theo các giai đoạn.

Đồng thời, Công ty đề nghị cấp thẩm quyền sớm cấp lại chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh của dự án để triển khai đúng tiến độ.

Ngoài ra, Công ty đề nghị chấp thuận và cấp diện tích khu đất còn lại khoảng 64 ha của Nhà máy Phân đạm Công Thanh trước đây để làm khu trung tâm bảo trì tuabin máy phát cho nhà máy LNG Công Thanh và các nhà máy trong khu vực.

Đại diện Công ty cổ phần Điện khí Công Thanh cam kết, nếu các kiến nghị trên được giải quyết kịp thời, chắc chắn sẽ đưa dự án vào vận hành trong giai đoạn 2029 - 2030, bổ sung khoảng 8 - 9 tỷ kWh/năm cho hệ thống điện miền Bắc giai đoạn 2026 - 2030, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đồng thời, dự án khi đi vào vận hành sẽ đóng góp lớn cho tăng trưởng của địa phương, tạo ra hàng nghìn việc làm mới, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ và logistics tại Thanh Hóa.

Nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai dự án

Thanh Hóa đang có những lợi thế đáng kể so với nhiều địa phương trên cả nước để trở thành một trung tâm năng lượng mới. Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn là một trong những KKT trọng điểm quốc gia, đã có sẵn hệ thống cảng nước sâu, hạ tầng giao thông và lưới điện truyền tải. Đây là điều kiện quan trọng để tiếp nhận, lưu trữ và vận chuyển khí LNG. Ngoài ra, Thanh Hóa cũng có lợi thế về quỹ đất sạch, đã được rà soát để bố trí diện tích cho dự án mà không phát sinh nhiều chi phí giải phóng mặt bằng.

Đến thời điểm hiện tại, tiến độ nhiều dự án điện khí LNG trên cả nước vẫn chậm do phải hoàn thiện thủ tục pháp lý và cân nhắc phương án tài chính. Trong khi đó, dự án LNG tại Thanh Hóa được đánh giá có nhiều thuận lợi hơn. KKT Nghi Sơn đã có hạ tầng đồng bộ, sẵn sàng cho kết nối cảng nhập LNG và truyền tải điện.

Việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cũng phù hợp với định hướng chung tại Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Ngày 30/7/2026, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo kết luận ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về tiến độ triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Công Thanh. Theo đó, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan trao đổi thống nhất với Công ty cổ phần Điện khí LNG Công Thanh giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Dự án Nhà máy điện khí LNG Công Thanh, đồng thời hướng dẫn Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm tiến độ vận hành theo đúng Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được phê duyệt theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp đó, ngày 10/8/2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cũng đã chỉ đạo Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp chủ trì phối hợp với các sở, địa phương và các đơn vị liên quan xem xét các đề xuất của Công ty cổ phần Điện khí LNG Công Thanh căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, có văn bản hướng dẫn, trả lời đơn vị để đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực và Thường trực Tỉnh ủy để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Với sự chỉ đạo sát sao, hy vọng, dự án sẽ vượt qua khó khăn, vướng mắc để sớm vận hành, đóng góp GDP lớn cho địa phương, tạo việc làm, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.