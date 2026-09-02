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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 2/9: Vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:31 | 02/09/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm khoảng 100 USD/ounce, xuống 4.329 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng và vàng nhẫn cũng đồng loạt điều chỉnh, có nơi giảm tới 700.000 đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở mức 4.329 USD/ounce, giảm khoảng 100 USD/ounce trong vòng 24 giờ. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, kim loại quý tương đương khoảng 137 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá vàng giảm hơn 2%, lùi xuống vùng thấp nhất trong hai tuần. Áp lực chủ yếu đến từ đà tăng của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và sự mạnh lên của đồng USD. Việc giá vàng xuyên thủng đường trung bình động 200 ngày cũng thúc đẩy hoạt động bán theo tín hiệu kỹ thuật.

Giá vàng hôm nay ngày 2/9: Vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo ông Jim Wyckoff - chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, thị trường đang chịu áp lực bán kỹ thuật trong bối cảnh lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm. Sự kết hợp của các yếu tố này tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ trong phiên thứ Ba đã lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Diễn biến này xuất hiện khi căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về lạm phát, đồng thời thúc đẩy làn sóng bán trái phiếu trên thị trường toàn cầu.

Dù thường được coi là kênh phòng ngừa lạm phát, vàng lại chịu bất lợi khi lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng cao, do chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi gia tăng. Cùng với đó, đồng USD mạnh lên khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Tuần trước, giá vàng từng đạt mức cao nhất trong hơn ba tháng, trước khi mất hơn 3% trong phiên thứ Sáu. Đà giảm xuất hiện sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cảnh báo cơ quan này vẫn còn “nhiều việc phải làm” nếu lạm phát không trở về mục tiêu 2%. Những phát biểu trên khiến thị trường gia tăng kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất trong tháng 9.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng này ở mức 66%. Thị trường đang chờ báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP được công bố hôm nay và số liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ vào thứ Sáu. Đây sẽ là những dữ liệu tiếp theo được giới đầu tư theo dõi để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 1/9, giá vàng trong nước ghi nhận điều chỉnh giảm cả ở phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu và PNJ cùng được niêm yết ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng. Riêng Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, xuống 145 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở mức 148,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI không thay đổi về giá, niêm yết ở mức 145,2 - 149,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn kết phiên ở mức 145,2 - 149,2 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng nhẫn giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 145 - 148,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ và SJC không thay đổi về giá so với phiên trước đó, lần lượt ở ngưỡng 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng và 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 02/09/2026 10:30

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Cập nhật: 02/09/2026 10:30

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