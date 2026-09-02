Tài chính

Chủ động bảo đảm an toàn hàng dự trữ quốc gia mùa mưa bão

Đức Minh

Đức Minh

06:35 | 02/09/2026
(TBTCO) - Trước những diễn biến phức tạp và bất thường của thời tiết trong mùa mưa bão năm 2026, Cục Dự trữ Nhà nước cùng các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó. Mục tiêu hàng đầu là bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản và hàng dự trữ quốc gia, đồng thời luôn trong tư thế sẵn sàng xuất cấp nguồn lực hỗ trợ nhân dân trong mọi tình huống.
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Xây dựng kịch bản, phương án ứng phó kịp thời

Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mùa mưa bão năm 2026 dự báo sẽ xuất hiện khoảng 8 - 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có 3 - 5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Bên cạnh đó, cả nước có thể chịu ảnh hưởng của 16 - 19 đợt mưa lớn trên diện rộng. Các đợt bão và mưa lũ trọng điểm dự kiến tập trung vào giai đoạn tháng 7 đến tháng 9 tại khu vực Bắc Bộ và tháng 10 đến tháng 11 tại khu vực Trung Bộ; đồng thời không loại trừ khả năng diễn biến bất thường tác động đến cả khu vực Nam Bộ vào các tháng cuối năm 2026.

Chủ động bảo đảm an toàn hàng dự trữ quốc gia mùa mưa bão
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực 3 sẵn sàng xuất cấp hàng dự trữ hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa bão. Ảnh: Đức Minh

Mặc dù tần suất chung có phần thấp hơn trung bình nhiều năm, song tính chất khốc liệt và cực đoan của thiên tai lại tiềm ẩn nguy cơ cao. Thực tế này đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là hệ thống Dự trữ Nhà nước phải chủ động xây dựng kịch bản, phương án ứng phó kịp thời, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ tài sản và nguồn lực dự phòng chiến lược của quốc gia, ngay từ trước khi bước vào mùa mưa bão năm 2026, Cục Dự trữ Nhà nước đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; hoàn thiện kịch bản chi tiết nhằm bảo vệ an toàn cho con người, kho tàng và hàng hóa do ngành quản lý.

Triển khai nhiều giải pháp

Tại các công điện chỉ đạo khẩn cấp các Chi cục Dự trữ Nhà nước Khu vực chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa bão, lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước nhấn mạnh các nội dung trọng tâm:

Lãnh đạo Chi cục và cán bộ nghiệp vụ duy trì chế độ trực 24/24 giờ, cập nhật liên tục diễn biến bão lũ để có giải pháp xử lý kịp thời. Tăng cường kiểm tra thực địa, thống kê chính xác lượng hàng dự trữ; triển khai chằng buộc cửa kho, mái kho, chống tràn, chống dột nhằm bảo vệ tuyệt đối chất lượng hàng hóa. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, hàng hóa để tổ chức xuất cấp kịp thời các mặt hàng dự trữ (gạo, vật tư, thiết bị cứu hộ) hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai ngay khi có quyết định của cấp có thẩm quyền; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và hàng hóa tại các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ nhập, xuất hàng dự trữ trong thời gian mưa bão.

Với phương châm “phòng ngừa là chính, ứng phó kịp thời”, Cục Dự trữ Nhà nước thường xuyên bám sát thông tin dự báo thời tiết để đưa ra các chỉ đạo sát với thực tế từng địa bàn. Ngay từ đầu mùa mưa bão, nhiều công điện khẩn đã được ban hành tới các đơn vị khu vực.

Cụ thể, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 1 (bão Maysak) gây gió mạnh và mưa lớn, ngày 3/7/2026, Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Phạm Vũ Anh đã ký Công điện số 01/CĐ-CDT chỉ đạo khẩn cấp các Chi cục Dự trữ Nhà nước Khu vực III, IV, V, VI, VII và VIII chủ động triển khai các biện pháp ứng phó trọng điểm.

Mới đây nhất, ngày 21/8/2026, trước sự đe dọa của bão số 4 (bão Narra) cùng nguy cơ mưa lũ sau bão tại khu vực phía Bắc, Cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục ban hành Công điện số 02/CĐ-CDT yêu cầu các Chi cục Dự trữ Nhà nước Khu vực I, III, IV, V, VI và VII tập trung cao độ lực lượng và phương tiện ứng phó.

Đảm bảo an toàn hàng dự trữ quốc gia

Thực hiện chỉ đạo sát sao từ Cục, các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã khẩn trương triển khai tại từng điểm kho.

Tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khu vực III - đơn vị quản lý hàng hóa dự trữ trên địa bàn 3 tỉnh, thành phố trọng điểm gồm Hải Phòng, Hưng Yên và Quảng Ninh - công tác ứng phó đã được kích hoạt ở cấp độ cao nhất. Ông Lê Văn Dương - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Khu vực III cho biết: “Ngay khi nhận được công điện của Cục, Ban Lãnh đạo đơn vị đã yêu cầu tất cả các điểm kho và phòng nghiệp vụ tổ chức trực ban 24/24 giờ. Cán bộ kĩ thuật và bảo vệ kiểm tra toàn bộ hệ thống kho, rà soát từng lô hàng, tiến hành chằng buộc cửa kho, gia cố mái che nhằm ngăn ngừa tuyệt đối nguy cơ nước mưa xâm nhập”.

Trong khi đó, tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khu vực VI, không khí ứng phó thiên tai cũng diễn ra hết sức khẩn trương. Ông Phạm Việt Hà - Chi cục trưởng Chi cục cho biết, kể cả các ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật, lực lượng cán bộ, công nhân viên của đơn vị vẫn túc trực 100% tại các điểm kho. Lực lượng tại chỗ đã tập trung gia cố tường kho, mái che, củng cố hệ thống chống dột, khơi thông mương thoát nước quanh khu vực kho, đồng thời chuẩn bị sẵn bạt che, dây buộc và kiểm tra an toàn hệ thống điện phục vụ công tác ứng cứu.

Đồng thời, các Chi cục cũng chủ động kết nối chặt chẽ với lực lượng phòng chống thiên tai và chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân để xây dựng phương án phối hợp tác chiến nhanh nhất khi xảy ra sự cố.

Báo cáo nhanh từ các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực cho thấy, nhờ sự chủ động, tinh thần trách nhiệm cao cùng các phương án phòng chống thiên tai được xây dựng bài bản, khoa học, toàn bộ hệ thống kho tàng và hàng hóa dự trữ quốc gia qua các đợt mưa bão vừa qua đều được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Các cán bộ, công chức, thủ kho của các đơn vị trong ngành Dự trữ Nhà nước đều sẵn sàng lên đường, xuất cấp kịp thời lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, góp phần cùng cả nước ổn định đời sống Nhân dân và khắc phục nhanh chóng hậu quả thiên tai.

Sẵn sàng xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ khi có lệnh

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an toàn tài sản và kho tàng, ngành Dự trữ Nhà nước luôn xác định công tác xuất cấp lương thực, vật tư dự trữ quốc gia kịp thời để hỗ trợ, cứu trợ nhân dân trong bão lũ, thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Ngay từ đầu năm, Cục Dự trữ Nhà nước đã chủ động rà soát, lập phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch nhập kho các mặt hàng dự trữ. Việc này giúp bảo đảm nguồn lực dự trữ quốc gia, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống khẩn cấp do thiên tai gây ra.

Đồng thời, Cục chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương ngay từ khâu dự báo tình hình, từ đó xây dựng kịch bản ứng phó sự cố và bố trí hợp lý nguồn hàng trên từng địa bàn.

Để bảo đảm tính kịp thời, Cục Dự trữ Nhà nước đã quán triệt các Chi cục khu vực chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện vận tải và nguồn hàng dự trữ. Các đơn vị luôn trong tư thế sẵn sàng xuất cấp ngay khi có quyết định của Ủy ban nhân dân các tỉnh, bảo đảm giao đúng kế hoạch phân bổ, đúng tiến độ, giúp Nhân dân sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.
Đức Minh
Từ khóa:
hàng dự trữ quốc gia mùa mưa bão dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân

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