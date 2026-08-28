Hà Nội tập trung giải quyết hạ tầng trước mắt, mở không gian phát triển dài hạn

11 công trình hoàn thành những vấn đề hạ tầng hiện hữu

Trong số 17 công trình, dự án tiêu biểu, 11 công trình được khánh thành, thông xe kỹ thuật, với tổng mức đầu tư khoảng 13.400 tỷ đồng, đều là các công trình đầu tư công, tập trung chủ yếu vào giao thông và thoát nước đô thị.

Đáng chú ý, việc thông xe kỹ thuật đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục góp phần hoàn thiện thêm một đoạn quan trọng của tuyến vành đai tại khu vực nội đô.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, đây là khu vực có mật độ dân cư và giao thông cao, trong khi khả năng mở rộng hạ tầng hạn chế. Việc hoàn thành công trình sẽ góp phần tăng năng lực kết nối, cải thiện điều kiện giao thông trong khu vực và phát huy hiệu quả các đoạn tuyến đã được đầu tư.

Cùng với giao thông, 10 công trình cấp, thoát nước có tổng mức đầu tư trên 6.100 tỷ đồng được triển khai nhằm giải quyết tình trạng úng ngập và các vấn đề về môi trường nước.

Các công trình gồm hồ điều hòa, kênh, cống, trạm bơm và tuyến thoát nước, được kết nối trong từng lưu vực. Việc đồng thời đưa nhiều hạng mục vào khai thác sẽ bổ sung năng lực điều tiết và tiêu thoát nước cho hệ thống, nhất là tại những khu vực chịu áp lực lớn khi xảy ra mưa lớn; đồng thời góp phần cải thiện môi trường nước và cảnh quan đô thị.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện những phần việc còn lại đối với các công trình đã hoàn thành; tổ chức quản lý, vận hành đồng bộ, an toàn; đồng thời theo dõi, đánh giá hiệu quả thực tế để nguồn lực đầu tư phát huy đầy đủ giá trị.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình tiêu biểu chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh: Phạm Linh

6 dự án lớn chuẩn bị năng lực phát triển mới

Theo lãnh đạo TP. Hà Nội, nếu 11 công trình hoàn thành tập trung vào những vấn đề hạ tầng hiện hữu, thì 6 dự án khởi công mới có tổng mức đầu tư khoảng 383.600 tỷ đồng hướng tới chuẩn bị điều kiện phát triển dài hạn cho Hà Nội.

Các dự án tập trung vào 3 hướng chính: hoàn thiện mạng lưới giao thông; chỉnh trang, tái thiết đô thị hiện hữu và phát triển những không gian đô thị mới.

Về giao thông, dự án Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ bổ sung tuyến kết nối theo hướng vành đai tại khu vực phía Nam, Tây Nam, kết nối với các trục giao thông lớn và các công trình giao thông quan trọng đang được triển khai.

Cùng với đường bộ, Hà Nội triển khai 2 dự án đường sắt quốc gia, gồm dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi và tuyến đường sắt quốc gia Vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn. Việc triển khai 2 dự án sẽ từng bước tổ chức lại mạng lưới đường sắt quốc gia qua Hà Nội, tăng khả năng kết nối với đầu mối Ngọc Hồi và phù hợp hơn với quá trình phát triển không gian đô thị của Thủ đô.

Một hướng quan trọng khác trong nhóm dự án khởi công là chỉnh trang, tái thiết đô thị hiện hữu.

Đối với Hồ Tây, Hà Nội xác định đây là không gian có giá trị đặc biệt về cảnh quan, môi trường, lịch sử và văn hóa. Do đó, việc đầu tư khu vực Hồ Tây được đặt trong cách tiếp cận tổng thể, không chỉ dừng ở chỉnh trang một tuyến đường hay xây dựng thêm một số công trình.

Mục tiêu là nâng cao chất lượng không gian ven hồ, cải thiện hạ tầng và không gian công cộng, bảo vệ môi trường, đồng thời phát huy tốt hơn những giá trị của Hồ Tây để người dân và du khách có thể tiếp cận, sử dụng và thụ hưởng.

Trong khi đó, dự án Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng có tổng mức đầu tư khoảng 198.200 tỷ đồng, hướng tới cải tạo một khu vực đô thị hiện hữu.

Theo ông Vũ Đại Thắng, khi đô thị ngày càng phát triển, Thành phố không chỉ phải mở rộng các khu vực mới, mà còn phải giải quyết yêu cầu cải tạo, tái thiết những khu vực hiện hữu, nơi hệ thống hạ tầng, không gian đô thị và điều kiện sống cần được nâng cấp...

Cùng với đó, Khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh - Tam Hưng (tổng mức đầu tư trên 111.000 tỷ đồng) đặt ra yêu cầu tổ chức một khu vực đô thị mới quy mô lớn với hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, trường học, y tế, cây xanh, không gian công cộng và các dịch vụ thiết yếu được tính toán đồng bộ ngay từ đầu.

Các đại biểu ấn nút khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2/9 trên địa bàn TP. Hà Nội. Ảnh: Phạm Linh

Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hiệu quả đầu tư

Để các công trình, dự án được khánh thành, khởi công hôm nay phát huy đúng mục tiêu, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu, đối với 11 công trình đã hoàn thành, phải sớm đưa vào khai thác đồng bộ, bảo đảm an toàn và theo dõi hiệu quả thực tế.

Đối với các công trình thoát nước, cần tổ chức vận hành theo hệ thống, theo lưu vực, theo dõi hiệu quả qua các đợt mưa lớn để tiếp tục điều chỉnh phương án vận hành và xác định những hạng mục cần bổ sung.

Đối với 6 dự án mới, yêu cầu thực hiện kỹ ngay từ đầu, nhất là các vấn đề về quy hoạch, thủ tục, giải phóng mặt bằng, thiết kế, nguồn lực và kết nối với hạ tầng chung.

Các chủ đầu tư, nhà đầu tư phải xây dựng tiến độ khả thi, bố trí đầy đủ nguồn lực và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ dự án; những khó khăn có thể dự báo phải được xử lý sớm, hạn chế việc điều chỉnh, phát sinh chi phí và kéo dài thời gian thực hiện.

Các cơ quan chủ động tháo gỡ khó khăn, xác định rõ đầu mối và thời hạn xử lý công việc; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời và đề xuất phương án cụ thể.

“17 công trình, dự án được khánh thành, khởi công lần này có quy mô và tính chất khác nhau, nhưng cùng thể hiện những ưu tiên của Thành phố trong giai đoạn hiện nay, từ hoàn thiện hạ tầng đô thị, chỉnh trang, tái thiết đô thị hiện hữu đến nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân”- ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.