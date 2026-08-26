Đầu tư

Quảng Ninh dành hơn 1.089 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

17:17 | 26/08/2026
(TBTCO) - Năm 2026, Quảng Ninh bố trí hơn 1.089 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng số và chính sách hỗ trợ công nghiệp công nghệ số, bán dẫn, địa phương đang tạo thêm dư địa cho tăng trưởng và thu hút các dự án công nghệ cao.
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Từ năm 2025 đến nay, Quảng Ninh được giao 275 nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, gồm 176 nhiệm vụ có thời hạn và 99 nhiệm vụ thường xuyên. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 171/176 nhiệm vụ có thời hạn, đạt 97,2%; 5 nhiệm vụ còn lại đang thực hiện trong hạn. Các nhiệm vụ thường xuyên đã hoàn thành và tiếp tục được duy trì.

Hơn 1.089 tỷ đồng cho động lực tăng trưởng mới

Năm 2026, Quảng Ninh bố trí 1.089,1 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, ngân sách cấp tỉnh là 981,124 tỷ đồng, cấp xã là 107,976 tỷ đồng.

Tính đến ngày 20/8/2026, toàn tỉnh đã và đang trình phân bổ 1.014,192 tỷ đồng, đạt 93,7% tổng nguồn lực. Trong đó, cấp tỉnh đạt 93%, cấp xã đạt 98%. Phần kinh phí còn lại đang tiếp tục được phân bổ gắn với Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Trung Tiến - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh cho biết, trong những tháng cuối năm, Quảng Ninh sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đồng thời rà soát cơ chế đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo hướng tiết kiệm, hiệu quả và lấy kết quả đầu ra làm thước đo.

Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với giải quyết thủ tục hành chính tại Quảng Ninh duy trì khoảng 99%. Ảnh T.D
Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với giải quyết thủ tục hành chính tại Quảng Ninh duy trì khoảng 99%. Ảnh T.D

Song song với nguồn lực ngân sách, Quảng Ninh đã ban hành 11 cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ các nút thắt trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó, đáng chú ý là chính sách hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số; hỗ trợ dự án sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ công nghệ số và dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn giai đoạn 2026 - 2030.

Những cơ chế này tạo thêm điều kiện để khu vực doanh nghiệp tham gia các ngành công nghệ có giá trị gia tăng cao, đồng thời mở rộng nguồn lực cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngoài khu vực công.

Theo ông Tiến, Quảng Ninh cũng đang triển khai một số chương trình, đề án có tính chiến lược như Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu, Đề án phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2030, cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng, đồng thời nghiên cứu mô hình Khu kinh tế số và tri thức tự do Quảng Ninh.

Địa phương định hướng phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D), trung tâm dữ liệu và các khu chức năng công nghệ cao, qua đó tạo không gian cho các mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

Các chỉ số kinh tế cho thấy vai trò của công nghiệp chế biến, chế tạo và các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ đang ngày càng rõ hơn trong cơ cấu tăng trưởng của địa phương.

Năm 2025, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP của Quảng Ninh đạt 62,51%; tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt gần 50%; công nghiệp công nghệ cao trong ngành chế biến, chế tạo đạt trên 19%. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng trên 33%.

Trong lĩnh vực dịch vụ, ứng dụng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số cũng được đẩy mạnh. Năm 2025, Quảng Ninh đón hơn 21,2 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt trên 57.000 tỷ đồng. Công nghệ được ứng dụng trong quản lý, quảng bá điểm đến và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Giảm chi phí cho doanh nghiệp, hoàn thiện hạ tầng số

Bên cạnh nguồn lực đầu tư trực tiếp, cải cách thủ tục hành chính được xem là một trong những yếu tố có tác động rõ tới môi trường đầu tư, kinh doanh.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh cho biết, hiện chính quyền hai cấp của Quảng Ninh thực hiện 2.210 thủ tục hành chính, gồm 1.849 thủ tục cấp tỉnh và 361 thủ tục cấp xã. 100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đồng thời toàn bộ thủ tục được triển khai theo phương thức phi địa giới hành chính.

Đối với các thủ tục liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, toàn bộ 1.079 thủ tục đã được cung cấp trực tuyến. Đáng chú ý, 715 thủ tục đã được cắt giảm thời gian giải quyết khoảng 38%, góp phần giảm chi phí tuân thủ và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp.

Quảng Ninh dành hơn 1.089 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số
Thuế Quảng Ninh hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: Thuế Quảng Ninh

Theo tính toán của địa phương, bình quân mỗi hồ sơ được giải quyết trực tuyến giúp tiết kiệm khoảng 120.000 đồng chi phí đi lại và thời gian cho người dân, doanh nghiệp, tương đương khoảng 7 tỷ đồng mỗi tháng cho xã hội.

Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với giải quyết thủ tục hành chính duy trì khoảng 99%. Trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Quảng Ninh hiện xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố với tổng điểm 96,47/100.

Hạ tầng số cũng đang được Quảng Ninh tiếp tục mở rộng với 6.030 trạm BTS, trong đó có khoảng 3.408 trạm 4G, phủ sóng 99,6% dân số; 726 trạm 5G, đưa tỷ lệ phủ sóng 5G lên khoảng 94% dân số, tính đến tháng 7/2026. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng Internet cáp quang FTTH đạt 97,8%, cao hơn mức bình quân cả nước.

Trên nền tảng hạ tầng này, Quảng Ninh đang thúc đẩy Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu, nghiên cứu phát triển trung tâm dữ liệu dự phòng, trung tâm dữ liệu AI và hạ tầng số quy mô lớn.

Tuy nhiên, theo ông Tiến, dữ liệu, thiết bị và nguồn nhân lực vẫn là những điểm nghẽn cần tập trung xử lý. Đến ngày 24/8/2026, toàn tỉnh đã đồng bộ 1.020.357 thửa đất lên Hệ thống quản lý đất đai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đạt 52,43%. Trong khi đó, tỷ lệ thiết bị tại các cơ quan, đơn vị đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật mới đạt 66,01%, với mục tiêu nâng lên 100% trước ngày 30/9/2026.

Ngoài ra, nguồn nhân lực chuyên sâu về công nghệ thông tin, dữ liệu, an toàn thông tin và chuyển đổi số cũng còn thiếu, đặc biệt ở cấp cơ sở.

Bên cạnh mức hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP, Quảng Ninh hỗ trợ thêm 1 - 3 triệu đồng/tháng tùy đơn vị công tác nhằm thu hút, giữ chân nhân lực chuyên trách.

Thời gian tới, Quảng Ninh sẽ ưu tiên hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tăng khả năng kết nối và chia sẻ giữa các hệ thống; đồng thời tập trung xử lý những nhiệm vụ liên quan đến dữ liệu đất đai, kiến trúc dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến và an toàn thông tin.

Yêu cầu đặt ra là dữ liệu phải bảo đảm nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, từ đó nâng hiệu quả quản trị, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp./.

Tiến Dũng
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