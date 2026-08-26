SABECO tiếp sức bóng đá Việt Nam từ sân cỏ đến cộng đồng người hâm mộ

Đồng hành dài hạn cùng hành trình phát triển của bóng đá Việt Nam

Mới đây, SABECO và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ký kết và nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược. Theo đó, Bia Saigon tiếp tục là Đối tác độc quyền trong ngành bia của Đội tuyển Bóng đá Nam, Nữ và U23 Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2026–2029. Đây là bước tiếp nối cho hành trình đồng hành đã được duy trì từ năm 2021, thể hiện cam kết dài hạn của SABECO đối với sự phát triển bền vững của bóng đá nước nhà.

Không chỉ đồng hành cùng các đội tuyển tại những giải đấu trong nước và quốc tế, thỏa thuận mới còn thể hiện cam kết lâu dài của SABECO trong việc góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Việt Nam, đồng thời tạo thêm những trải nghiệm kết nối giữa đội tuyển và cộng đồng người hâm mộ trên cả nước.

Ông Lester Tan Teck Chuan, Tổng Giám đốc SABECO, chia sẻ: “Đối với chúng tôi, đây không chỉ là việc tiếp tục vai trò đối tác bia độc quyền mà còn thể hiện niềm tin của SABECO vào bóng đá Việt Nam, vào sức mạnh gắn kết của thể thao, vào niềm tự hào, đam mê và tinh thần có thể đưa hàng triệu người Việt cùng hướng về một màu cờ sắc áo, một đội tuyển và một giấc mơ chung.”

Bia Saigon lan tỏa tinh thần gắn kết, đưa người hâm mộ đến gần hơn với đội tuyển

Song hành với việc đồng hành cùng các đội tuyển quốc gia, SABECO cũng phát huy vai trò của Bia Saigon, một trong những thương hiệu mang tính biểu tượng gắn liền với nhiều thế hệ người Việt, nhằm tạo nên những điểm chạm kết nối giữa người hâm mộ và bóng đá Việt Nam.

Bia Saigon trở thành một phần quen thuộc trong những cuộc vui của người Việt khi đón xem đội tuyển bóng đá Việt Nam ra sân (Ảnh: SABECO)

Trong nhiều năm qua, Bia Saigon không chỉ hiện diện trên hành trình của đội tuyển quốc gia mà còn góp phần tạo dựng những không gian để người hâm mộ cùng sẻ chia niềm đam mê bóng đá và tinh thần tự hào dân tộc. Từ các hoạt động cổ vũ trực tiếp đến những sáng kiến tương tác trên nền tảng số, thương hiệu đã trở thành cầu nối để hàng triệu người Việt cùng hướng về màu cờ sắc áo trong những thời khắc đáng nhớ của bóng đá nước nhà.

Đông đảo người dân và người hâm mộ đội tuyển Việt Nam có mặt tại phố đi bộ từ sớm, cổ vũ cho trận chung kết lượt đi gặp đội tuyển Thái Lan ngày 22/8 (Ảnh: SABECO)

Tinh thần đó tiếp tục được thể hiện trong khuôn khổ ASEAN Hyundai Cup 2026. Thông qua chuỗi hoạt động xem bóng đá cộng đồng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), Bia Saigon mang đến không gian để người hâm mộ cùng hòa chung nhịp đập với đội tuyển quốc gia, chia sẻ niềm vui chiến thắng và lan tỏa bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt. Bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi, đông đảo người hâm mộ vẫn cùng hội tụ, tạo nên những khoảnh khắc kết nối đầy cảm xúc và tinh thần đồng lòng hướng về đội tuyển Việt Nam. Sự kết nối ấy tiếp tục được mở rộng trên nền tảng số thông qua Zalo Game “DZÔ VANG VIỆT NAM”, nơi người hâm mộ trên khắp cả nước có thể gửi gắm lời động viên, thể hiện niềm tin và đồng hành cùng đội tuyển.

Hàng trăm cổ động viên chăm chú dõi theo từng bước chạy của các cầu thủ trong trận chung kết gặp đội tuyển Thái Lan ngày 22/8 (Ảnh: SABECO)

Khoảnh khắc ăn mừng của cổ động viên với niềm tự hào màu cờ sắc áo mỗi khi Việt Nam ghi bàn tại ASEAN Hyundai Cup 2026 (Ảnh: SABECO)

Thông qua những hoạt động trực tiếp và cả tương tác trên nền tảng số, Bia Saigon đang góp phần hiện thực hóa cam kết của SABECO trong việc kết nối con người thông qua thể thao. Ở đó, bóng đá không chỉ là những trận đấu mà còn là chất xúc tác tạo nên sự gắn kết, tinh thần đồng hành và niềm tự hào chung của hàng triệu người Việt Nam.

Từ bóng đá đến những đóng góp rộng hơn cho thể thao Việt Nam

Việc tiếp tục đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia nằm trong một định hướng dài hơi của SABECO đối với sự phát triển của thể thao Việt Nam. Bên cạnh bóng đá, doanh nghiệp còn triển khai nhiều sáng kiến hướng đến việc hỗ trợ thể thao thành tích cao và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong cộng đồng.

Giai đoạn 2023 đến 2025, SABECO cũng đồng hành cùng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam triển khai chương trình “Vinh quang Thể thao Việt Nam”, nhằm ghi nhận những vận động viên và huấn luyện viên có đóng góp nổi bật cho thành tích thể thao nước nhà.

Ở cấp độ cộng đồng, SABECO tập trung tạo thêm điều kiện để người dân tiếp cận và tham gia các hoạt động thể chất. Thông qua hợp tác với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, dự án “Nâng bước Thể thao” đã nâng cấp 30 sân thể thao cộng đồng tại 30 tỉnh, thành trong giai đoạn 2023–2024. Tiếp nối định hướng này, SABECO Sports Hub được triển khai tại 36 tỉnh, thành, tạo thêm không gian vận động và kết nối tại địa phương. Doanh nghiệp cũng nhiều năm đồng hành cùng Giải vô địch Quốc gia Tiền Phong Marathon, góp phần thúc đẩy phong trào chạy bộ và đưa thể thao đến gần hơn với cộng đồng.

Từ việc đồng hành cùng các đội tuyển quốc gia, kết nối người hâm mộ với niềm đam mê bóng đá đến mở rộng cơ hội tiếp cận thể thao cho cộng đồng trên cả nước, SABECO đang từng bước hiện thực hóa cam kết đóng góp cho sự phát triển bền vững của thể thao Việt Nam. Thông qua các hoạt động được triển khai nhất quán trong nhiều năm qua, doanh nghiệp không chỉ góp thêm nguồn lực cho thể thao thành tích cao mà còn chung tay xây dựng những cộng đồng năng động, gắn kết và lan tỏa mạnh mẽ niềm tự hào Việt Nam.