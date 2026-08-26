Doanh nghiệp

SABECO tiếp sức bóng đá Việt Nam từ sân cỏ đến cộng đồng người hâm mộ

17:15 | 26/08/2026
(TBTCO) - Trong nhiều năm qua, bóng đá không chỉ là môn thể thao được yêu thích hàng đầu tại Việt Nam mà còn là cầu nối gắn kết hàng triệu người bằng niềm tự hào dân tộc và những cảm xúc chung. Với niềm tin vào sức mạnh kết nối của thể thao, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đang tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá Việt Nam thông qua các hoạt động hỗ trợ đội tuyển quốc gia, kết nối người hâm mộ và mở rộng cơ hội tiếp cận thể thao trong cộng đồng.
aa

Đồng hành dài hạn cùng hành trình phát triển của bóng đá Việt Nam

Mới đây, SABECO và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ký kết và nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược. Theo đó, Bia Saigon tiếp tục là Đối tác độc quyền trong ngành bia của Đội tuyển Bóng đá Nam, Nữ và U23 Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2026–2029. Đây là bước tiếp nối cho hành trình đồng hành đã được duy trì từ năm 2021, thể hiện cam kết dài hạn của SABECO đối với sự phát triển bền vững của bóng đá nước nhà.

Không chỉ đồng hành cùng các đội tuyển tại những giải đấu trong nước và quốc tế, thỏa thuận mới còn thể hiện cam kết lâu dài của SABECO trong việc góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Việt Nam, đồng thời tạo thêm những trải nghiệm kết nối giữa đội tuyển và cộng đồng người hâm mộ trên cả nước.

Ông Lester Tan Teck Chuan, Tổng Giám đốc SABECO, chia sẻ: “Đối với chúng tôi, đây không chỉ là việc tiếp tục vai trò đối tác bia độc quyền mà còn thể hiện niềm tin của SABECO vào bóng đá Việt Nam, vào sức mạnh gắn kết của thể thao, vào niềm tự hào, đam mê và tinh thần có thể đưa hàng triệu người Việt cùng hướng về một màu cờ sắc áo, một đội tuyển và một giấc mơ chung.”

Bia Saigon lan tỏa tinh thần gắn kết, đưa người hâm mộ đến gần hơn với đội tuyển

Song hành với việc đồng hành cùng các đội tuyển quốc gia, SABECO cũng phát huy vai trò của Bia Saigon, một trong những thương hiệu mang tính biểu tượng gắn liền với nhiều thế hệ người Việt, nhằm tạo nên những điểm chạm kết nối giữa người hâm mộ và bóng đá Việt Nam.

SABECO tiếp sức bóng đá Việt Nam từ sân cỏ đến cộng đồng người hâm mộ
Bia Saigon trở thành một phần quen thuộc trong những cuộc vui của người Việt khi đón xem đội tuyển bóng đá Việt Nam ra sân (Ảnh: SABECO)

Trong nhiều năm qua, Bia Saigon không chỉ hiện diện trên hành trình của đội tuyển quốc gia mà còn góp phần tạo dựng những không gian để người hâm mộ cùng sẻ chia niềm đam mê bóng đá và tinh thần tự hào dân tộc. Từ các hoạt động cổ vũ trực tiếp đến những sáng kiến tương tác trên nền tảng số, thương hiệu đã trở thành cầu nối để hàng triệu người Việt cùng hướng về màu cờ sắc áo trong những thời khắc đáng nhớ của bóng đá nước nhà.

SABECO tiếp sức bóng đá Việt Nam từ sân cỏ đến cộng đồng người hâm mộ
Đông đảo người dân và người hâm mộ đội tuyển Việt Nam có mặt tại phố đi bộ từ sớm, cổ vũ cho trận chung kết lượt đi gặp đội tuyển Thái Lan ngày 22/8 (Ảnh: SABECO)

Tinh thần đó tiếp tục được thể hiện trong khuôn khổ ASEAN Hyundai Cup 2026. Thông qua chuỗi hoạt động xem bóng đá cộng đồng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), Bia Saigon mang đến không gian để người hâm mộ cùng hòa chung nhịp đập với đội tuyển quốc gia, chia sẻ niềm vui chiến thắng và lan tỏa bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt. Bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi, đông đảo người hâm mộ vẫn cùng hội tụ, tạo nên những khoảnh khắc kết nối đầy cảm xúc và tinh thần đồng lòng hướng về đội tuyển Việt Nam. Sự kết nối ấy tiếp tục được mở rộng trên nền tảng số thông qua Zalo Game “DZÔ VANG VIỆT NAM”, nơi người hâm mộ trên khắp cả nước có thể gửi gắm lời động viên, thể hiện niềm tin và đồng hành cùng đội tuyển.

SABECO tiếp sức bóng đá Việt Nam từ sân cỏ đến cộng đồng người hâm mộ
Hàng trăm cổ động viên chăm chú dõi theo từng bước chạy của các cầu thủ trong trận chung kết gặp đội tuyển Thái Lan ngày 22/8 (Ảnh: SABECO)
SABECO tiếp sức bóng đá Việt Nam từ sân cỏ đến cộng đồng người hâm mộ
Khoảnh khắc ăn mừng của cổ động viên với niềm tự hào màu cờ sắc áo mỗi khi Việt Nam ghi bàn tại ASEAN Hyundai Cup 2026 (Ảnh: SABECO)

Thông qua những hoạt động trực tiếp và cả tương tác trên nền tảng số, Bia Saigon đang góp phần hiện thực hóa cam kết của SABECO trong việc kết nối con người thông qua thể thao. Ở đó, bóng đá không chỉ là những trận đấu mà còn là chất xúc tác tạo nên sự gắn kết, tinh thần đồng hành và niềm tự hào chung của hàng triệu người Việt Nam.

Từ bóng đá đến những đóng góp rộng hơn cho thể thao Việt Nam

Việc tiếp tục đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia nằm trong một định hướng dài hơi của SABECO đối với sự phát triển của thể thao Việt Nam. Bên cạnh bóng đá, doanh nghiệp còn triển khai nhiều sáng kiến hướng đến việc hỗ trợ thể thao thành tích cao và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong cộng đồng.

Giai đoạn 2023 đến 2025, SABECO cũng đồng hành cùng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam triển khai chương trình “Vinh quang Thể thao Việt Nam”, nhằm ghi nhận những vận động viên và huấn luyện viên có đóng góp nổi bật cho thành tích thể thao nước nhà.

Ở cấp độ cộng đồng, SABECO tập trung tạo thêm điều kiện để người dân tiếp cận và tham gia các hoạt động thể chất. Thông qua hợp tác với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, dự án “Nâng bước Thể thao” đã nâng cấp 30 sân thể thao cộng đồng tại 30 tỉnh, thành trong giai đoạn 2023–2024. Tiếp nối định hướng này, SABECO Sports Hub được triển khai tại 36 tỉnh, thành, tạo thêm không gian vận động và kết nối tại địa phương. Doanh nghiệp cũng nhiều năm đồng hành cùng Giải vô địch Quốc gia Tiền Phong Marathon, góp phần thúc đẩy phong trào chạy bộ và đưa thể thao đến gần hơn với cộng đồng.

Từ việc đồng hành cùng các đội tuyển quốc gia, kết nối người hâm mộ với niềm đam mê bóng đá đến mở rộng cơ hội tiếp cận thể thao cho cộng đồng trên cả nước, SABECO đang từng bước hiện thực hóa cam kết đóng góp cho sự phát triển bền vững của thể thao Việt Nam. Thông qua các hoạt động được triển khai nhất quán trong nhiều năm qua, doanh nghiệp không chỉ góp thêm nguồn lực cho thể thao thành tích cao mà còn chung tay xây dựng những cộng đồng năng động, gắn kết và lan tỏa mạnh mẽ niềm tự hào Việt Nam.

Ngân Hà
Từ khóa:
sabeco bóng đá việt nam tinh thần gắn kết

Bài liên quan

Doanh nghiệp tăng tốc xuất khẩu, mở rộng dấu ấn trên thị trường toàn cầu

Doanh nghiệp tăng tốc xuất khẩu, mở rộng dấu ấn trên thị trường toàn cầu

SABECO kết nối thương hiệu với trải nghiệm ẩm thực địa phương

SABECO kết nối thương hiệu với trải nghiệm ẩm thực địa phương

SCIC lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại 66 doanh nghiệp

SCIC lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại 66 doanh nghiệp

Dành cho bạn

Giá đường rơi xuống mức thấp nhất trong hai tuần

Giá đường rơi xuống mức thấp nhất trong hai tuần

Giải ngân đầu tư công cả nước đạt 46,7%

Giải ngân đầu tư công cả nước đạt 46,7%

700 tỷ USD và bài toán đưa vốn quốc tế vào dự án xanh

700 tỷ USD và bài toán đưa vốn quốc tế vào dự án xanh

Thu ngân sách tại Hải quan Buprăng tăng mạnh nhờ máy móc nhập khẩu

Thu ngân sách tại Hải quan Buprăng tăng mạnh nhờ máy móc nhập khẩu

Khi hộ kinh doanh được “tiếp sức” bằng phần mềm miễn phí

Khi hộ kinh doanh được “tiếp sức” bằng phần mềm miễn phí

Mua vé bằng tiền dư, người chơi tại TP. Hồ Chí Minh trúng độc đắc xổ số Lotto 5/35 hơn 11,3 tỷ đồng

Mua vé bằng tiền dư, người chơi tại TP. Hồ Chí Minh trúng độc đắc xổ số Lotto 5/35 hơn 11,3 tỷ đồng

Đọc thêm

Vietjet mở bán 3,1 triệu vé Tết Đinh Mùi 2027, thêm lựa chọn cho hành trình đoàn viên

Vietjet mở bán 3,1 triệu vé Tết Đinh Mùi 2027, thêm lựa chọn cho hành trình đoàn viên

(TBTCO) - Vietjet mở bán sớm 3,1 triệu vé Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trên toàn mạng bay trong nước và quốc tế, phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm từ 22/1/2027 đến 20/2/2027 (tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng âm lịch).
Hải quan hướng tới thống nhất phân loại mã HS, xác định trị giá

Hải quan hướng tới thống nhất phân loại mã HS, xác định trị giá

(TBTCO) - Trả lời kiến nghị của BritCham, Cục Hải quan cho biết đang triển khai các giải pháp nhằm thống nhất phân loại mã HS (mã số hàng hoá) giữa các đơn vị, chuẩn hóa tiêu chí và trình tự tham vấn giá trên toàn quốc, đồng thời tăng cường quản lý rủi ro trong kiểm tra sau thông quan và ưu tiên doanh nghiệp tuân thủ tốt.
Hải quan tháo gỡ vướng mắc về kiểm tra chuyên ngành và doanh nghiệp chế xuất

Hải quan tháo gỡ vướng mắc về kiểm tra chuyên ngành và doanh nghiệp chế xuất

Trả lời kiến nghị của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng về xử lý khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế, hải quan, Cục Hải quan cho biết đang nghiên cứu mô hình thống nhất đầu mối kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu và làm rõ hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư kiểm tra chứng từ xuất xứ hàng nhập khẩu theo quản lý rủi ro

Bộ Tài chính ban hành Thông tư kiểm tra chứng từ xuất xứ hàng nhập khẩu theo quản lý rủi ro

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 124/2026/TT-BTC, bổ sung quy định kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro, có hiệu lực ngay từ ngày 22/8/2026.
Tạo “đường băng” chính sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, khơi động lực tăng trưởng hai con số

Tạo “đường băng” chính sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, khơi động lực tăng trưởng hai con số

(TBTCO) - Để doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số của Hà Nội, cần tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, chi phí tuân thủ, vốn và năng lực quản trị, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
Vingroup nộp 150.000 tỷ đồng - vượt mọi kỷ lục đóng góp ngân sách Việt Nam

Vingroup nộp 150.000 tỷ đồng - vượt mọi kỷ lục đóng góp ngân sách Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 25/8/2026 – Theo xếp hạng vừa công bố, Tập đoàn Vingroup (mã CK: VIC) vừa phá mọi kỷ lục nộp ngân sách Nhà nước với gần 150.000 tỷ đồng cho năm 2025, duy trì vững chắc vị thế doanh nghiệp tư nhân có đóng góp nhiều nhất cho ngân sách quốc gia. Đây cũng là lần đầu tiên, một doanh nghiệp có đóng góp vượt trội trên 100.000 tỷ đồng/năm, thiết lập cột mốc mới về quy mô đóng góp của khối tư nhân đối với kinh tế nước nhà.
Doanh nghiệp Hà Nội hành động vì mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số

Doanh nghiệp Hà Nội hành động vì mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số

(TBTCO) - Trong quá trình đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô, cộng đồng doanh nghiệp được xác định là một trong những lực lượng trung tâm.
Trường Cán bộ Thanh tra và Viện iSEED hợp tác nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo cho doanh nghiệp

Trường Cán bộ Thanh tra và Viện iSEED hợp tác nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Sáng 24/8, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Thanh tra và Viện Phát triển Giáo dục và Quản trị Bền vững (iSEED) đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai các chương trình đào tạo, nghiên cứu phát triển năng lực lãnh đạo, quản trị dành cho đội ngũ quản lý doanh nghiệp và các lĩnh vực chuyên ngành như y tế, giáo dục, tài chính, kế toán, xây dựng và dịch vụ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

12 ngân hàng dành 408.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi, tiếp sức tăng trưởng

12 ngân hàng dành 408.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi, tiếp sức tăng trưởng

Quảng Ninh dành hơn 1.089 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Quảng Ninh dành hơn 1.089 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Đồng bộ về nghĩa vụ thuế và hóa đơn: Lá chắn giảm thiểu rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp

Đồng bộ về nghĩa vụ thuế và hóa đơn: Lá chắn giảm thiểu rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp

Nhiều học sinh, sinh viên được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám, chữa bệnh hàng tỷ đồng

Nhiều học sinh, sinh viên được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám, chữa bệnh hàng tỷ đồng

Hải quan đề xuất gỡ vướng chính sách thuế cho hàng nhập khẩu tại chỗ

Hải quan đề xuất gỡ vướng chính sách thuế cho hàng nhập khẩu tại chỗ

Xây dựng chuỗi logistics số đồng bộ để nâng sức cạnh tranh

Xây dựng chuỗi logistics số đồng bộ để nâng sức cạnh tranh

SABECO tiếp sức bóng đá Việt Nam từ sân cỏ đến cộng đồng người hâm mộ

SABECO tiếp sức bóng đá Việt Nam từ sân cỏ đến cộng đồng người hâm mộ

Mở rộng cơ chế bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường số

Mở rộng cơ chế bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường số

Nâng chuẩn người hành nghề chứng khoán, củng cố niềm tin nhà đầu tư

Nâng chuẩn người hành nghề chứng khoán, củng cố niềm tin nhà đầu tư

Chính thức giảm thuế cho hơn 81% doanh nghiệp và gần 100% hộ, cá nhân kinh doanh

Chính thức giảm thuế cho hơn 81% doanh nghiệp và gần 100% hộ, cá nhân kinh doanh

Tỷ giá USD hôm nay (25/8): USD đồng loạt đi lên, thị trường hướng về dữ liệu PCE của Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (25/8): USD đồng loạt đi lên, thị trường hướng về dữ liệu PCE của Mỹ

Ngày 26/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuất hiện tín hiệu mới

Ngày 26/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuất hiện tín hiệu mới

Ngày 25/8: Giá heo hơi nối dài xu hướng phục hồi

Ngày 25/8: Giá heo hơi nối dài xu hướng phục hồi

Bổ sung 15 nhóm dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch tài sản mã hóa

Bổ sung 15 nhóm dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch tài sản mã hóa

Ngày 24/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 24/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu sát mốc 140.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (24/8): Tỷ giá trung tâm đứng ở 25.600 đồng, USD chờ loạt dữ liệu Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (24/8): Tỷ giá trung tâm đứng ở 25.600 đồng, USD chờ loạt dữ liệu Mỹ

Ngày 26/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh

Ngày 26/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (26/8): USD đồng loạt giảm trước giờ Mỹ công bố PCE, hé lộ tín hiệu lãi suất của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (26/8): USD đồng loạt giảm trước giờ Mỹ công bố PCE, hé lộ tín hiệu lãi suất của Fed