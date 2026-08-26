Doanh nghiệp

Xây dựng chuỗi logistics số đồng bộ để nâng sức cạnh tranh

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
17:15 | 26/08/2026
(TBTCO) - Chi phí logistics của Việt Nam vẫn ở mức khoảng 16% GDP, cao hơn đáng kể so với các nước phát triển, trong khi mục tiêu giai đoạn 2025 - 2035 là đưa tỷ lệ này xuống 12 - 15% GDP. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số được xem là hướng quan trọng để giảm chi phí logistics và nâng sức cạnh tranh.
aa

Số hóa để giảm chi phí nhưng chưa kết nối toàn chuỗi

Tại Hội nghị Quản trị pháp lý doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh 2026 - Lĩnh vực Logistics diễn ra ngày 26/8, bà Hồ Thị Quyên - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) chia sẻ, ngành logistics Việt Nam đang tăng trưởng nhanh với hơn 34.000 doanh nghiệp, đóng góp khoảng 4,5 - 5% GDP cả nước. Tuy nhiên, chi phí logistics vẫn ở mức khoảng 16% GDP.

Trong giai đoạn 2025 - 2035, chiến lược phát triển logistics là tăng cường chuyển đổi số, giảm chi phí logistics xuống 12 - 15% GDP. Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ nâng mức độ ứng dụng công nghệ, mà còn phải làm cho các hoạt động số hóa kết nối hiệu quả hơn trong toàn chuỗi.

Xây dựng chuỗi logistics số đồng bộ để nâng sức cạnh tranh
Ngành logistics Việt Nam đang đóng góp khoảng 4,5 - 5% GDP cả nước. Ảnh: Lạc Nguyên

Thực tế cho thấy, số hóa đã được triển khai ở nhiều khâu, nhưng chưa đồng đều giữa các doanh nghiệp và chưa tạo được sự kết nối xuyên suốt trong chuỗi logistics.

Ông Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Logistics Đồng Nai cho biết, một số doanh nghiệp, đặc biệt tại các cảng, ICD và kho vận, đã ứng dụng quản lý kho, cảng điện tử, lệnh giao hàng điện tử, hóa đơn điện tử, thanh toán không tiền mặt và giám sát hải quan tự động.

Tuy nhiên, nhìn chung, số hóa vẫn chủ yếu tập trung ở từng doanh nghiệp hoặc từng công đoạn, chưa tạo được sự kết nối xuyên suốt giữa doanh nghiệp vận tải, kho bãi, cảng, hãng tàu, chủ hàng và cơ quan quản lý. Đây là điểm nghẽn quan trọng khi Đồng Nai đang hướng tới trở thành trung tâm logistics của khu vực.

Các chuyên gia nhận định, số hóa chưa tạo được kết nối xuyên suốt toàn chuỗi cũng đồng nghĩa doanh nghiệp vẫn phải xử lý nhiều dạng dữ liệu và chứng từ. Do đó, bài toán công nghệ bắt đầu chuyển sang yêu cầu về giá trị pháp lý và quản trị dữ liệu.

Chuyển đổi số cần đi cùng với quản trị dữ liệu

Theo bà Hồ Thị Quyên, ở góc độ mô hình giao dịch lai, tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng hình thức này đang ở mức cao. Luật Giao dịch điện tử đã tạo cơ sở pháp lý cho thông điệp dữ liệu, nhưng không phải mọi tệp tin hay email đều có giá trị pháp lý như nhau.

Rủi ro chủ yếu phát sinh khi một giao dịch tồn tại nhiều phiên bản, nhưng thiếu quy định về thứ tự ưu tiên, thẩm quyền xác nhận, thời điểm chốt và cơ chế lưu trữ. Do đó, doanh nghiệp cần có cơ chế kiểm soát dữ liệu và xây dựng lộ trình số hóa nhằm giảm tranh chấp, tăng khả năng kiểm chứng và bảo đảm an toàn trong giao dịch.

Trong khi đó, PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa - Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) nhận định, việc sử dụng đồng thời hợp đồng giấy, nền tảng điện tử, email, lệnh vận chuyển điện tử… có thể làm phát sinh tranh chấp về giá trị pháp lý, tính xác thực và thứ tự ưu tiên của tài liệu.

Theo ông Nghĩa, khi tranh chấp được giải quyết tại các cơ quan tài phán, vấn đề không chỉ nằm ở việc dữ liệu có tồn tại hay không, mà còn ở khả năng chứng minh nguồn gốc, tính toàn vẹn và quá trình hình thành của dữ liệu điện tử. Vì vậy, chuyển đổi số cần đi cùng với quản trị dữ liệu, quy định rõ thứ tự ưu tiên của chứng từ và điều khoản hợp đồng về việc xác lập, lưu trữ, sử dụng chứng cứ điện tử.

Từ thực tế này, ông Ngô Khắc Lễ - Trọng tài viên VIAC, Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) cho rằng, doanh nghiệp nên chuyển đổi theo lộ trình từ trong ra ngoài, bắt đầu từ nội bộ, sau đó là giữa những đối tác thân quen và tiến xa hơn với các giao dịch xuyên biên giới. Trong quá trình chuyển đổi, cần gắn việc chuyển giao dữ liệu với quyền và nghĩa vụ của các bên để tránh rủi ro và tranh chấp.

Đối với chứng từ điện tử trong giao dịch xuyên biên giới, ông Lễ cho rằng, vấn đề cốt lõi là phải bảo đảm chứng từ điện tử có giá trị và chức năng pháp lý tương đương chứng từ giấy, đặc biệt đối với các vận đơn điện tử có thể chuyển nhượng. Công ước Liên hợp quốc về Chứng từ hàng hóa có thể chuyển nhượng (NCD Convention) được ông đánh giá là một bước tiến quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất cho chứng từ hàng hóa có thể chuyển nhượng dưới cả dạng giấy và điện tử.

Chi phí logistics khoảng 16% GDP đặt ra yêu cầu gỡ điểm nghẽn pháp lý trong số hóa
Giảm chi phí, nâng năng suất và tăng sức cạnh tranh đang là yêu cầu cấp thiết đối với ngành logistics. Ảnh: Lạc Nguyên

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Ngân - Giám đốc Công ty Luật TNHH Tâm Chung cũng lưu ý doanh nghiệp không nên đợi tranh chấp mới bắt đầu thu thập và xử lý chứng cứ. Doanh nghiệp cần chủ động thiết lập cơ chế quản trị và lưu trữ chứng cứ điện tử ngay từ khi giao dịch bắt đầu; xác định rõ kênh trao đổi chính thức, người có thẩm quyền xác nhận hoặc thay đổi thông tin, đồng thời lưu giữ lịch sử giao dịch, nhật ký truy cập và các phiên bản chứng từ liên quan.

Với chi phí logistics vẫn ở mức khoảng 16% GDP, số hóa là một trong những hướng quan trọng để ngành giảm chi phí và nâng sức cạnh tranh. Tuy nhiên, hiệu quả của quá trình này không chỉ phụ thuộc vào công nghệ, mà còn nằm ở khả năng kết nối dữ liệu và sự rõ ràng về giá trị pháp lý của các giao dịch điện tử. Gỡ được điểm nghẽn này sẽ giúp xây dựng một chuỗi logistics số đồng bộ và có khả năng vận hành hiệu quả hơn./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
logistics chuyển đổi số Logistics ChiPhíLogistics ThươngMạiĐiệnTử

Bài liên quan

Đắk Lắk xây dựng chuỗi logistics liên vùng

Đắk Lắk xây dựng chuỗi logistics liên vùng

Phê duyệt Quy hoạch chung Khu Kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Phê duyệt Quy hoạch chung Khu Kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Đà Nẵng tạo “bệ phóng” cho logistics

Đà Nẵng tạo “bệ phóng” cho logistics

Dành cho bạn

Giá đường rơi xuống mức thấp nhất trong hai tuần

Giá đường rơi xuống mức thấp nhất trong hai tuần

Giải ngân đầu tư công cả nước đạt 46,7%

Giải ngân đầu tư công cả nước đạt 46,7%

700 tỷ USD và bài toán đưa vốn quốc tế vào dự án xanh

700 tỷ USD và bài toán đưa vốn quốc tế vào dự án xanh

Thu ngân sách tại Hải quan Buprăng tăng mạnh nhờ máy móc nhập khẩu

Thu ngân sách tại Hải quan Buprăng tăng mạnh nhờ máy móc nhập khẩu

Khi hộ kinh doanh được “tiếp sức” bằng phần mềm miễn phí

Khi hộ kinh doanh được “tiếp sức” bằng phần mềm miễn phí

Mua vé bằng tiền dư, người chơi tại TP. Hồ Chí Minh trúng độc đắc xổ số Lotto 5/35 hơn 11,3 tỷ đồng

Mua vé bằng tiền dư, người chơi tại TP. Hồ Chí Minh trúng độc đắc xổ số Lotto 5/35 hơn 11,3 tỷ đồng

Đọc thêm

Vietjet mở bán 3,1 triệu vé Tết Đinh Mùi 2027, thêm lựa chọn cho hành trình đoàn viên

Vietjet mở bán 3,1 triệu vé Tết Đinh Mùi 2027, thêm lựa chọn cho hành trình đoàn viên

(TBTCO) - Vietjet mở bán sớm 3,1 triệu vé Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trên toàn mạng bay trong nước và quốc tế, phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm từ 22/1/2027 đến 20/2/2027 (tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng âm lịch).
Hải quan hướng tới thống nhất phân loại mã HS, xác định trị giá

Hải quan hướng tới thống nhất phân loại mã HS, xác định trị giá

(TBTCO) - Trả lời kiến nghị của BritCham, Cục Hải quan cho biết đang triển khai các giải pháp nhằm thống nhất phân loại mã HS (mã số hàng hoá) giữa các đơn vị, chuẩn hóa tiêu chí và trình tự tham vấn giá trên toàn quốc, đồng thời tăng cường quản lý rủi ro trong kiểm tra sau thông quan và ưu tiên doanh nghiệp tuân thủ tốt.
Hải quan tháo gỡ vướng mắc về kiểm tra chuyên ngành và doanh nghiệp chế xuất

Hải quan tháo gỡ vướng mắc về kiểm tra chuyên ngành và doanh nghiệp chế xuất

Trả lời kiến nghị của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng về xử lý khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế, hải quan, Cục Hải quan cho biết đang nghiên cứu mô hình thống nhất đầu mối kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu và làm rõ hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư kiểm tra chứng từ xuất xứ hàng nhập khẩu theo quản lý rủi ro

Bộ Tài chính ban hành Thông tư kiểm tra chứng từ xuất xứ hàng nhập khẩu theo quản lý rủi ro

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 124/2026/TT-BTC, bổ sung quy định kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro, có hiệu lực ngay từ ngày 22/8/2026.
Tạo “đường băng” chính sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, khơi động lực tăng trưởng hai con số

Tạo “đường băng” chính sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, khơi động lực tăng trưởng hai con số

(TBTCO) - Để doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số của Hà Nội, cần tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, chi phí tuân thủ, vốn và năng lực quản trị, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
Vingroup nộp 150.000 tỷ đồng - vượt mọi kỷ lục đóng góp ngân sách Việt Nam

Vingroup nộp 150.000 tỷ đồng - vượt mọi kỷ lục đóng góp ngân sách Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 25/8/2026 – Theo xếp hạng vừa công bố, Tập đoàn Vingroup (mã CK: VIC) vừa phá mọi kỷ lục nộp ngân sách Nhà nước với gần 150.000 tỷ đồng cho năm 2025, duy trì vững chắc vị thế doanh nghiệp tư nhân có đóng góp nhiều nhất cho ngân sách quốc gia. Đây cũng là lần đầu tiên, một doanh nghiệp có đóng góp vượt trội trên 100.000 tỷ đồng/năm, thiết lập cột mốc mới về quy mô đóng góp của khối tư nhân đối với kinh tế nước nhà.
Doanh nghiệp Hà Nội hành động vì mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số

Doanh nghiệp Hà Nội hành động vì mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số

(TBTCO) - Trong quá trình đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô, cộng đồng doanh nghiệp được xác định là một trong những lực lượng trung tâm.
Trường Cán bộ Thanh tra và Viện iSEED hợp tác nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo cho doanh nghiệp

Trường Cán bộ Thanh tra và Viện iSEED hợp tác nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Sáng 24/8, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Thanh tra và Viện Phát triển Giáo dục và Quản trị Bền vững (iSEED) đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai các chương trình đào tạo, nghiên cứu phát triển năng lực lãnh đạo, quản trị dành cho đội ngũ quản lý doanh nghiệp và các lĩnh vực chuyên ngành như y tế, giáo dục, tài chính, kế toán, xây dựng và dịch vụ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

12 ngân hàng dành 408.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi, tiếp sức tăng trưởng

12 ngân hàng dành 408.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi, tiếp sức tăng trưởng

Quảng Ninh dành hơn 1.089 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Quảng Ninh dành hơn 1.089 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Đồng bộ về nghĩa vụ thuế và hóa đơn: Lá chắn giảm thiểu rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp

Đồng bộ về nghĩa vụ thuế và hóa đơn: Lá chắn giảm thiểu rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp

Nhiều học sinh, sinh viên được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám, chữa bệnh hàng tỷ đồng

Nhiều học sinh, sinh viên được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám, chữa bệnh hàng tỷ đồng

Hải quan đề xuất gỡ vướng chính sách thuế cho hàng nhập khẩu tại chỗ

Hải quan đề xuất gỡ vướng chính sách thuế cho hàng nhập khẩu tại chỗ

Xây dựng chuỗi logistics số đồng bộ để nâng sức cạnh tranh

Xây dựng chuỗi logistics số đồng bộ để nâng sức cạnh tranh

SABECO tiếp sức bóng đá Việt Nam từ sân cỏ đến cộng đồng người hâm mộ

SABECO tiếp sức bóng đá Việt Nam từ sân cỏ đến cộng đồng người hâm mộ

Mở rộng cơ chế bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường số

Mở rộng cơ chế bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường số

Nâng chuẩn người hành nghề chứng khoán, củng cố niềm tin nhà đầu tư

Nâng chuẩn người hành nghề chứng khoán, củng cố niềm tin nhà đầu tư

Chính thức giảm thuế cho hơn 81% doanh nghiệp và gần 100% hộ, cá nhân kinh doanh

Chính thức giảm thuế cho hơn 81% doanh nghiệp và gần 100% hộ, cá nhân kinh doanh

Tỷ giá USD hôm nay (25/8): USD đồng loạt đi lên, thị trường hướng về dữ liệu PCE của Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (25/8): USD đồng loạt đi lên, thị trường hướng về dữ liệu PCE của Mỹ

Ngày 26/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuất hiện tín hiệu mới

Ngày 26/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuất hiện tín hiệu mới

Ngày 25/8: Giá heo hơi nối dài xu hướng phục hồi

Ngày 25/8: Giá heo hơi nối dài xu hướng phục hồi

Bổ sung 15 nhóm dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch tài sản mã hóa

Bổ sung 15 nhóm dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch tài sản mã hóa

Ngày 24/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 24/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu sát mốc 140.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (24/8): Tỷ giá trung tâm đứng ở 25.600 đồng, USD chờ loạt dữ liệu Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (24/8): Tỷ giá trung tâm đứng ở 25.600 đồng, USD chờ loạt dữ liệu Mỹ

Ngày 26/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh

Ngày 26/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (26/8): USD đồng loạt giảm trước giờ Mỹ công bố PCE, hé lộ tín hiệu lãi suất của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (26/8): USD đồng loạt giảm trước giờ Mỹ công bố PCE, hé lộ tín hiệu lãi suất của Fed