Nhiều học sinh, sinh viên được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám, chữa bệnh hàng tỷ đồng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, trong năm 2025, Quỹ Bảo hiểm y tế đã chi trả chi phí khám, chữa bệnh cho hơn 8,04 triệu lượt học sinh, với tổng số tiền 3.926,6 tỷ đồng, tăng 5,4% về số lượt và 16% về số tiền so với năm 2024.

Đáng chú ý, mức chi trả cho học sinh, sinh viên tiếp tục tăng trong 6 tháng đầu năm 2026. Quỹ Bảo hiểm y tế đã thanh toán hơn 3,52 triệu lượt khám, chữa bệnh cho học sinh, với số tiền 1.807,2 tỷ đồng. Dù số lượt khám, chữa bệnh giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2025, số tiền chi trả vẫn tăng 1%, tương ứng tăng 18 tỷ đồng.

Khám sức khỏe toàn dân từ nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế cho học sinh mầm non tại phường Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: LV

Trong khi đó, sinh viên có hơn 565.000 lượt khám, chữa bệnh được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán trong 6 tháng đầu năm, với tổng số tiền 337,4 tỷ đồng, tăng 12,4% về số lượt và 18,9% về số tiền so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung, trong 6 tháng đầu năm 2026, Quỹ Bảo hiểm y tế đã chi trả gần 2.145 tỷ đồng cho hơn 4,09 triệu lượt khám, chữa bệnh của học sinh, sinh viên.

Đáng chú ý, một số trường hợp có chi phí điều trị rất lớn. Theo số liệu được Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố, có học sinh được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán hơn 1,369 tỷ đồng cho điều trị rối loạn đông máu đặc biệt và suy tủy. Một trường hợp khác được chi trả hơn 1,152 tỷ đồng do nhiễm trùng huyết và biến chứng sau phẫu thuật. Với sinh viên, có trường hợp được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán hơn 1,043 tỷ đồng cho điều trị rối loạn nhịp tim.

Bên cạnh đó, Quỹ Bảo hiểm y tế cũng chi trả chi phí điều trị lớn cho nhiều học sinh, sinh viên mắc các bệnh nặng như ung thư, bệnh máu, bệnh tim mạch, lupus ban đỏ, viêm cơ tim cấp, động kinh, suy tủy xương... Có những trường hợp tổng chi phí Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả từ hơn 560 triệu đồng đến gần 935 triệu đồng.

Những con số trên cho thấy vai trò thiết thực của chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên. Khi không may mắc bệnh nặng, chi phí điều trị có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí hơn 1 tỷ đồng, tạo áp lực rất lớn đối với kinh tế gia đình. Việc tham gia bảo hiểm y tế giúp gia đình giảm đáng kể gánh nặng tài chính, đồng thời tạo điều kiện để học sinh, sinh viên yên tâm điều trị và sớm trở lại học tập.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh, tham gia bảo hiểm y tế không chỉ là giải pháp bảo vệ sức khỏe trước những rủi ro bệnh tật, mà còn là cách thức chia sẻ rủi ro trong cộng đồng. Đối với học sinh, sinh viên, bảo hiểm y tế được xem như một “lá chắn” tài chính, góp phần bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe và tạo nền tảng để các em yên tâm học tập, hướng tới tương lai./.