Hải quan đề xuất gỡ vướng chính sách thuế cho hàng nhập khẩu tại chỗ

Xử lý hoàn thuế hàng nhập khẩu tại chỗ

Đại diện Cục Hải quan cho hay, đơn vị vừa có Công văn số 20880/CHQ-NVTHQ hồi đáp kiến nghị của các hiệp hội ngành hàng liên quan đến chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Cán bộ Hải quan tiếp nhận thủ tục từ đại diện doanh nghiệp. Ảnh: CTVHQ

Nội dung được đưa ra trên cơ sở Thông báo số 443/TB-VPCP (ngày 20/8/2026) của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu, trong đó có các kiến nghị của Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam và Hiệp hội Dệt may Việt Nam.

Đối với kiến nghị của Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam về xử lý hoàn thuế nhập khẩu đối với các tờ khai hàng hóa nhập khẩu tại chỗ theo loại hình kinh doanh, sản xuất sau đó đưa vào sản xuất xuất khẩu và thực tế đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài trước ngày 1/7/2025, Cục Hải quan cho biết đã có hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, ngày 21/8/2026, Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 20723/CHQ-NVTHQ trả lời Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Công văn này đã hướng dẫn về việc xác định tổ chức, cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam; thủ tục hải quan đối với các tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ trước ngày 1/7/2025 và việc xử lý hoàn thuế đối với các tờ khai nhập khẩu tại chỗ trước ngày 1/7/2026.

Cục Hải quan đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại Công văn số 20723/CHQ-NVTHQ ngày 21/8/2026 và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan, cơ quan thuế để được hướng dẫn thực hiện.

Đề xuất miễn thuế sản phẩm nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu

Với kiến nghị của Hiệp hội Dệt may Việt Nam về việc bỏ quy định nộp thuế đối với sản phẩm nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu, Cục Hải quan cho biết đã ghi nhận và kiến nghị Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) nghiên cứu sửa đổi quy định.

Cụ thể, Cục Hải quan đề xuất nghiên cứu sửa đổi Điều 10, Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021, theo hướng sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình nhập để sản xuất xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu.

Cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu tại chỗ được miễn thuế sẽ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Đề xuất này được kỳ vọng góp phần tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế cho doanh nghiệp dệt may và các ngành sản xuất xuất khẩu có sử dụng sản phẩm, nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu.

Đối với kiến nghị sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ, Cục Hải quan đề nghị các hiệp hội liên hệ với Cục Thuế để được hướng dẫn.

Ngoài ra, đối với kiến nghị nghiên cứu cơ chế thuận lợi cho thủ tục hoàn thuế đối với doanh nghiệp mua bán nguyên vật liệu trong nước và kiến nghị miễn hoặc ân hạn thuế giá trị gia tăng đối với nguyên phụ liệu sản xuất trong nước tham gia chuỗi cung ứng xuất khẩu, Cục Hải quan cũng đề nghị các hiệp hội liên hệ với Cục Thuế để được hướng dẫn./