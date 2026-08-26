BIC chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt 12%, được cấp phép thêm nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC - mã Ck: BIC) vừa công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Theo quyết định ngày 24/8/2026, tỷ lệ chi trả cổ tức của Bảo hiểm BIC là 12% mệnh giá, tương đương 1.200 đồng/cổ phần. Theo kế hoạch, BIC sẽ chi khoảng 242,48 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng là 8/10/2026, thời gian BIC thực hiện chi trả cổ tức ngày 4/11/2026.

Quyết định chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt được Hội đồng quản trị BIC ban hành căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV và Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Về cơ cấu cổ đông, BIC có hơn 202 triệu cổ phiếu, trong đó cổ đông trong nước sở hữu 57,53%, còn cổ đông nước ngoài nắm 42,47%. Hai cổ đông lớn nhất là BIDV sở hữu 51,01% vốn; Fairfax Asia Limited - thành viên Tập đoàn Fairfax (Canada) nắm 35% vốn.

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Ở diễn biến liên quan, BIC vừa nhận được Giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC22/KDBH ngày 12/8/2026 của Bộ Tài chính, qua đó, được mở rộng thêm phạm vi hoạt động. Cụ thể, Bộ Tài chính cho phép BIC bổ sung vào Giấy phép thành lập và hoạt động số 11 GP/KDBH ngày 10/4/2006 nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ với sản phẩm bảo hiểm có thời hạn từ 1 năm trở xuống.

Tại Giấy phép điều chỉnh, BIC cũng được bổ sung dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, gồm tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm và hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Theo định hướng, BIC sẽ tập trung phát triển bảo hiểm con người gắn với hoạt động tín dụng và nhu cầu vay vốn của khách hàng, đồng thời xây dựng chi tiết quyền lợi và dự kiến triển khai sản phẩm mới trên hệ thống BIDV. Việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm mới dự kiến tập trung trong giai đoạn 2027 - 2030.

Ngoài ra, giữa tháng 8/2026, BIC triển khai hai sản phẩm mới gồm: Bảo hiểm cháy nổ hộ kinh doanh, tiểu thương - BIC BizSafe và Bảo hiểm trợ mất việc làm - BIC SafeWork, giúp mở rộng danh mục sản phẩm.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, BIC ghi nhận lợi nhuận trước thuế 288,8 tỷ đồng, hoàn thành 37% kế hoạch năm, trong bối cảnh hoạt động khai thác bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng. Phí bảo hiểm gốc BIC tăng 5,7% lên 2.832,8 tỷ đồng, với một số nghiệp vụ tăng khá mạnh như: bảo hiểm kỹ thuật tăng hơn 70%, bảo hiểm tàu tăng hơn 24%, bảo hiểm con người tăng gần 20%...

Chi bồi thường bảo hiểm tăng khoảng 240 tỷ đồng lên 915,7 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm còn 485,6 tỷ đồng.

Ở mảng tài chính, BIC ghi nhận 193,4 tỷ đồng lợi nhuận, thấp hơn cùng kỳ, chủ yếu do lãi từ kinh doanh chứng khoán trên nền so sánh cao, trong khi thu nhập từ tiền gửi, cho vay và đầu tư trái phiếu vẫn tăng trưởng.

Cùng với đó, danh mục đầu tư của Tổng công ty mở rộng lên gần 7.500 tỷ đồng và được cơ cấu theo hướng an toàn, ổn định hơn, trong đó đầu tư dài hạn tăng gấp đôi lên 2.160,6 tỷ đồng, còn chứng khoán kinh doanh đạt 585,5 tỷ đồng, tăng 28,3%./.