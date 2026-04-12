Đầu tư

Đà Nẵng tạo “bệ phóng” cho logistics

Linh Đan

08:50 | 12/04/2026
(TBTCO) - Khu bến Liên Chiểu sẽ là đòn bẩy để Đà Nẵng thúc đẩy kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do nhằm đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố cũng như của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước.
aa

“Thỏi nam châm” thu hút nhà đầu tư chiến lược

Sau 1.200 ngày nỗ lực thi công với muôn vàn khó khăn, thách thức (thời tiết khắc nghiệt, thi công trên biển, khan hiếm nguồn vật liệu đá và đất đắp), phần cơ sở hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng), với tổng mức đầu tư hơn 3.426 tỷ đồng, vừa chính thức hoàn thành. Cùng thời điểm, tuyến đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, với tổng mức đầu tư 1.203 tỷ đồng, cũng thông xe kỹ thuật. Các công trình này tạo tiền đề và cơ sở quan trọng để Đà Nẵng kêu gọi đầu tư vào các bến cảng tại khu bến Liên Chiểu.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, 2 công trình nói trên hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ cảng Liên Chiểu đến mạng lưới đường bộ quốc gia và ngược lại, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực do hoạt động vận tải đối với môi trường cũng như an toàn giao thông khu vực.

Phối cảnh bến cảng container Liên Chiểu. Ảnh tư liệu

Ông Nguyễn Đức Nam - Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng nhấn mạnh, khu bến cảng Liên Chiểu có vị trí chiến lược ở khu vực trung tâm của cả nước, nằm ngay trên tuyến đường hàng hải quốc tế, cửa ngõ quan trọng, thuận lợi cho việc kết nối giao thương hàng hải của các nước trong khu vực và thế giới, điểm cuối cùng của tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây (đi qua 4 nước Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Lào).

“Chính vì thế, việc đầu tư bến cảng không chỉ đơn thuần là phát triển hạ tầng giao thông, mà còn đóng vai trò là chìa khóa mở ra cánh cửa logistics quốc tế cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên, là “thỏi nam châm” thu hút dòng vốn đầu tư của thành phố. Bến cảng Liên Chiểu đang được triển khai sẽ góp phần giảm tải cho cảng Tiên Sa, giải tỏa áp lực giao thông nội đô, định hình không gian phát triển bền vững cho thành phố trong tương lai” - ông Nam nói.

Hàng hóa từ miền Trung có thể vận chuyển thẳng đến châu Âu, châu Mỹ

Ông Lê Thành Hưng - Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng cho biết, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu bến Liên Chiểu, hướng tới hình thành cảng cửa ngõ quốc tế có khả năng đón tàu cỡ lớn và trung chuyển hàng hóa trực tiếp với các tuyến vận tải biển toàn cầu. Khi hoàn thành, hàng hóa xuất nhập khẩu từ khu vực miền Trung có thể vận chuyển thẳng đến châu Âu, châu Mỹ, góp phần giảm chi phí logistics và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Khu bến cảng Liên Chiểu có tổng diện tích 450 ha, có khả năng tiếp nhận tàu container cỡ lớn, tải trọng 1.000 - 2.000 tấn, với mạng lưới các tuyến đường giao thông hoàn thiện, kết nối xuyên suốt từ cảng Liên Chiểu đến đường tránh Nam Hải Vân và hệ thống đường giao thông quốc gia, đảm bảo thuận lợi cho vận tải hàng hóa ra vào cảng.

Trên cơ sở Danh mục dự án thu hút đầu tư vào Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030, tháng 9/2025, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu với tổng mức đầu tư dự kiến là 45.268 tỷ đồng...

Sau quá trình triển khai thực hiện các thủ tục về đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định, ngày 16/3/2026, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu. Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan).

Xây dựng mô hình “cảng xanh - cảng thông minh”

Điểm nhấn của tiến trình đầu tư ở cảng Liên Chiểu là UBND TP. Đà Nẵng vừa khởi động dự án Đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu. Dự án có quy mô 172,6 ha, được định hướng phát triển thành cảng container hiện đại, trung tâm trung chuyển quốc tế của khu vực miền Trung. Công suất thiết kế đạt khoảng 5,7 triệu TEU/năm (tương đương 74 triệu tấn hàng hóa), trong đó sản lượng khai thác đến năm 2030 dự kiến đạt 14,25 - 36,3 triệu tấn/năm.

Khu bến dự kiến đầu tư 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng khoảng 2.750 m, có khả năng tiếp nhận tàu container đến 18.000 TEU; ứng dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa nhằm nâng cao năng suất khai thác.

Ông Trần Văn Kỳ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hateco (đại diện Liên danh nhà đầu tư) cho biết, với một công trình quy mô như cảng Liên Chiểu, yêu cầu được đặt ra không chỉ là hiệu quả đầu tư, mà còn là chất lượng công trình, giá trị đóng góp lâu dài vào phát triển kinh tế - xã hội.

“Chúng tôi xác định, bến cảng container Liên Chiểu là công trình mang tính chiến lược, gắn với tầm nhìn dài hạn của Đà Nẵng. Sau lễ khởi công, Liên danh nhà đầu tư sẽ tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để hoàn tất cả các thủ tục cần thiết, chuẩn bị đầy đủ điều kiện kỹ thuật, pháp lý, nguồn nhân lực để khởi công dự án trong thời gian sớm nhất” - ông Kỳ nói.

Ông Kỳ tin tưởng, bến cảng container Liên Chiểu sẽ sớm hoàn thành, trở thành cực tăng trưởng mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng, khu vực miền Trung và đất nước.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, phát triển hệ thống cảng biển là một trong những định hướng chiến lược quan trọng đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ, logistics lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Cảng Liên Chiểu là công trình hạ tầng tạo "cửa ngõ" trung chuyển hàng hóa đường biển hết sức quan trọng, góp phần tạo thêm động lực tăng trưởng mới cho thành phố trong những thập niên tới.

Từ khóa:
đà nẵng Khu bến Liên Chiểu logistics vùng kinh tế trọng điểm miền trung khu thương mại tự do

Bài liên quan

Làm rõ cơ chế kiểm soát các chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư cho Hà Nội

Làm rõ cơ chế kiểm soát các chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư cho Hà Nội

Áp lực chi phí gia tăng, Đà Nẵng gỡ khó cho doanh nghiệp

Áp lực chi phí gia tăng, Đà Nẵng gỡ khó cho doanh nghiệp

Xã miền núi Đà Nẵng hoàn thành bầu cử sớm nhất thành phố

Xã miền núi Đà Nẵng hoàn thành bầu cử sớm nhất thành phố

Dành cho bạn

Ngày 12/4: Giá bạc biến động khó lường

Ngày 12/4: Giá bạc biến động khó lường

Ngày 12/4: Giá cao su thế giới khép lại một tuần giao dịch trong sắc đỏ

Ngày 12/4: Giá cao su thế giới khép lại một tuần giao dịch trong sắc đỏ

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Infographics: Quý I/2026, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 31,7%

Infographics: Quý I/2026, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 31,7%

Hải quan chặn đứng thủ đoạn “độ” rơ moóc giấu 400 lít dầu diesel qua biên giới Lao Bảo

Hải quan chặn đứng thủ đoạn “độ” rơ moóc giấu 400 lít dầu diesel qua biên giới Lao Bảo

Tổng kiểm kê tài sản công: Không để “lệch chuẩn” dữ liệu, xử lý nghiêm nếu chậm trễ

Tổng kiểm kê tài sản công: Không để “lệch chuẩn” dữ liệu, xử lý nghiêm nếu chậm trễ

Đọc thêm

Infographics: 15,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong quý I/2026

Infographics: 15,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong quý I/2026

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quý I/2026, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 15,2 tỷ USD, tăng mạnh 42,9% so với cùng kỳ năm trước.
Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy chạy nước rút về đích giai đoạn 1

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy chạy nước rút về đích giai đoạn 1

(TBTCO) - Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy - công trình hạ tầng động lực của tỉnh Quảng Trị - đang bước vào giai đoạn nước rút để kịp đưa vào vận hành bến đầu tiên.
Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương

Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương

(TBTCO) - Theo Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2026 được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 10/4, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng trong bối cảnh thách thức toàn cầu. Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương.
“Mở khóa” nguồn lực phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

“Mở khóa” nguồn lực phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

(TBTCO) - Việc xây dựng cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế mở Dung Quất được kỳ vọng sẽ “mở khóa” các điểm nghẽn về vốn, hạ tầng và chính sách, kích hoạt dòng vốn lớn, từng bước đưa Quảng Ngãi trở thành vùng kinh tế động lực của miền Trung.
“Nâng chất” cho tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

“Nâng chất” cho tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

(TBTCO) - Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ chức Khóa đào tạo từ 9-10/4, tại Hà Nội, nhằm tăng cường năng lực cho các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong thúc đẩy năng suất và việc làm thỏa đáng thông qua chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Gia Lai thành lập 3 khu công nghệ tập trung do doanh nghiệp đầu tư

Gia Lai thành lập 3 khu công nghệ tập trung do doanh nghiệp đầu tư

(TBTCO) - Gia Lai đã chốt chủ trương thành lập 3 khu công nghệ số tập trung. Đến nay, 2 khu công nghệ số được công nhận gồm Khu công nghệ số tập trung FPT Software Quy Nhơn và Khu chức năng Dự án Công viên sáng tạo TMA.
Quý I/2026, doanh nghiệp thành lập mới ở Hải Phòng tăng cao

Quý I/2026, doanh nghiệp thành lập mới ở Hải Phòng tăng cao

(TBTCO) - Trong quý I/2026, TP. Hải Phòng có 2.172 doanh nghiệp mới thành lập, tăng 42,4% so với cùng kỳ, vượt kịch bản quý I (kịch bản là 1.840 doanh nghiệp), đạt 29% kế hoạch năm. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 15.781 tỷ đồng, tăng 29,14% so với cùng kỳ.
Giải ngân vốn đầu tư công quý I thấp, Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn

Giải ngân vốn đầu tư công quý I thấp, Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn

(TBTCO) - Hết quý I/2026, tỉnh Quảng Ngãi chỉ mới giải ngân vốn đầu tư công đạt 7,2%. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang chỉ đạo các đơn vị tháo gỡ các vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ giải ngân.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cải cách mạnh thủ tục đại lý hải quan, giảm thời gian, tăng minh bạch

Cải cách mạnh thủ tục đại lý hải quan, giảm thời gian, tăng minh bạch

Cuộc thi tìm kiếm nguồn nhân lực You Can 14 chính thức mở đơn đăng ký

Cuộc thi tìm kiếm nguồn nhân lực You Can 14 chính thức mở đơn đăng ký

Đà Nẵng tạo “bệ phóng” cho logistics

Đà Nẵng tạo “bệ phóng” cho logistics

Hải Phòng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 7 khu vực trong tháng 4/2026

Hải Phòng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 7 khu vực trong tháng 4/2026

Thông qua Nghị quyết về giảm thuế với xăng dầu đến 30/6/2026

Thông qua Nghị quyết về giảm thuế với xăng dầu đến 30/6/2026

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 10/4: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 3,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 10/4: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 3,5 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Tỷ giá USD hôm nay (10/4): USD tự do mất mốc 27.000 đồng, DXY hưởng lợi từ lo ngại ngừng bắn mong manh

Tỷ giá USD hôm nay (10/4): USD tự do mất mốc 27.000 đồng, DXY hưởng lợi từ lo ngại ngừng bắn mong manh

Ngày 10/4: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 10/4: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 10/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 10/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động