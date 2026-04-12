Đà Nẵng tạo “bệ phóng” cho logistics

“Thỏi nam châm” thu hút nhà đầu tư chiến lược

Sau 1.200 ngày nỗ lực thi công với muôn vàn khó khăn, thách thức (thời tiết khắc nghiệt, thi công trên biển, khan hiếm nguồn vật liệu đá và đất đắp), phần cơ sở hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng), với tổng mức đầu tư hơn 3.426 tỷ đồng, vừa chính thức hoàn thành. Cùng thời điểm, tuyến đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, với tổng mức đầu tư 1.203 tỷ đồng, cũng thông xe kỹ thuật. Các công trình này tạo tiền đề và cơ sở quan trọng để Đà Nẵng kêu gọi đầu tư vào các bến cảng tại khu bến Liên Chiểu.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, 2 công trình nói trên hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ cảng Liên Chiểu đến mạng lưới đường bộ quốc gia và ngược lại, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực do hoạt động vận tải đối với môi trường cũng như an toàn giao thông khu vực.

Phối cảnh bến cảng container Liên Chiểu. Ảnh tư liệu

Ông Nguyễn Đức Nam - Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng nhấn mạnh, khu bến cảng Liên Chiểu có vị trí chiến lược ở khu vực trung tâm của cả nước, nằm ngay trên tuyến đường hàng hải quốc tế, cửa ngõ quan trọng, thuận lợi cho việc kết nối giao thương hàng hải của các nước trong khu vực và thế giới, điểm cuối cùng của tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây (đi qua 4 nước Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Lào).

“Chính vì thế, việc đầu tư bến cảng không chỉ đơn thuần là phát triển hạ tầng giao thông, mà còn đóng vai trò là chìa khóa mở ra cánh cửa logistics quốc tế cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên, là “thỏi nam châm” thu hút dòng vốn đầu tư của thành phố. Bến cảng Liên Chiểu đang được triển khai sẽ góp phần giảm tải cho cảng Tiên Sa, giải tỏa áp lực giao thông nội đô, định hình không gian phát triển bền vững cho thành phố trong tương lai” - ông Nam nói.

Hàng hóa từ miền Trung có thể vận chuyển thẳng đến châu Âu, châu Mỹ Ông Lê Thành Hưng - Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng cho biết, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu bến Liên Chiểu, hướng tới hình thành cảng cửa ngõ quốc tế có khả năng đón tàu cỡ lớn và trung chuyển hàng hóa trực tiếp với các tuyến vận tải biển toàn cầu. Khi hoàn thành, hàng hóa xuất nhập khẩu từ khu vực miền Trung có thể vận chuyển thẳng đến châu Âu, châu Mỹ, góp phần giảm chi phí logistics và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Khu bến cảng Liên Chiểu có tổng diện tích 450 ha, có khả năng tiếp nhận tàu container cỡ lớn, tải trọng 1.000 - 2.000 tấn, với mạng lưới các tuyến đường giao thông hoàn thiện, kết nối xuyên suốt từ cảng Liên Chiểu đến đường tránh Nam Hải Vân và hệ thống đường giao thông quốc gia, đảm bảo thuận lợi cho vận tải hàng hóa ra vào cảng.

Trên cơ sở Danh mục dự án thu hút đầu tư vào Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030, tháng 9/2025, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu với tổng mức đầu tư dự kiến là 45.268 tỷ đồng...

Sau quá trình triển khai thực hiện các thủ tục về đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định, ngày 16/3/2026, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu. Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan).

Xây dựng mô hình “cảng xanh - cảng thông minh”

Điểm nhấn của tiến trình đầu tư ở cảng Liên Chiểu là UBND TP. Đà Nẵng vừa khởi động dự án Đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu. Dự án có quy mô 172,6 ha, được định hướng phát triển thành cảng container hiện đại, trung tâm trung chuyển quốc tế của khu vực miền Trung. Công suất thiết kế đạt khoảng 5,7 triệu TEU/năm (tương đương 74 triệu tấn hàng hóa), trong đó sản lượng khai thác đến năm 2030 dự kiến đạt 14,25 - 36,3 triệu tấn/năm.

Khu bến dự kiến đầu tư 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng khoảng 2.750 m, có khả năng tiếp nhận tàu container đến 18.000 TEU; ứng dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa nhằm nâng cao năng suất khai thác.

Ông Trần Văn Kỳ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hateco (đại diện Liên danh nhà đầu tư) cho biết, với một công trình quy mô như cảng Liên Chiểu, yêu cầu được đặt ra không chỉ là hiệu quả đầu tư, mà còn là chất lượng công trình, giá trị đóng góp lâu dài vào phát triển kinh tế - xã hội.

“Chúng tôi xác định, bến cảng container Liên Chiểu là công trình mang tính chiến lược, gắn với tầm nhìn dài hạn của Đà Nẵng. Sau lễ khởi công, Liên danh nhà đầu tư sẽ tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để hoàn tất cả các thủ tục cần thiết, chuẩn bị đầy đủ điều kiện kỹ thuật, pháp lý, nguồn nhân lực để khởi công dự án trong thời gian sớm nhất” - ông Kỳ nói.

Ông Kỳ tin tưởng, bến cảng container Liên Chiểu sẽ sớm hoàn thành, trở thành cực tăng trưởng mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng, khu vực miền Trung và đất nước.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, phát triển hệ thống cảng biển là một trong những định hướng chiến lược quan trọng đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ, logistics lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Cảng Liên Chiểu là công trình hạ tầng tạo "cửa ngõ" trung chuyển hàng hóa đường biển hết sức quan trọng, góp phần tạo thêm động lực tăng trưởng mới cho thành phố trong những thập niên tới.