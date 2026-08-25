Doanh nghiệp

Vingroup nộp 150.000 tỷ đồng - vượt mọi kỷ lục đóng góp ngân sách Việt Nam

11:12 | 25/08/2026
(TBTCO) - Ngày 25/8/2026 – Theo xếp hạng vừa công bố, Tập đoàn Vingroup (mã CK: VIC) vừa phá mọi kỷ lục nộp ngân sách Nhà nước với gần 150.000 tỷ đồng cho năm 2025, duy trì vững chắc vị thế doanh nghiệp tư nhân có đóng góp nhiều nhất cho ngân sách quốc gia. Đây cũng là lần đầu tiên, một doanh nghiệp có đóng góp vượt trội trên 100.000 tỷ đồng/năm, thiết lập cột mốc mới về quy mô đóng góp của khối tư nhân đối với kinh tế nước nhà.
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Theo bảng xếp hạng các doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam do CafeF vừa công bố, Vingroup tiếp tục giữ vững ngôi vị đầu bảng với tổng số tiền nộp ngân sách đạt 148.773 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 165% so với mức hơn 56.200 tỷ đồng của năm 2024. Bình quân mỗi ngày trong năm 2025, Vingroup đóng góp hơn 407 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Tổng số tiền nộp ngân sách kỷ lục, vượt xa các kỷ lục về nộp ngân sách trước đó đã khẳng định sự tăng trưởng bứt phá của toàn hệ sinh thái Vingroup trong các lĩnh vực hoạt động. Cụ thể, năm 2025, Vingroup ghi nhận tổng doanh thu đạt hơn 332.808 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 11.146 tỷ đồng, lần lượt tăng 76% và 111% so với một năm trước.

Vingroup nộp 150.000 tỷ đồng - vượt mọi kỷ lục đóng góp ngân sách Việt Nam
6 tháng đầu năm 2026, Vingroup tiếp tục ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng gấp 4,5 lần cùng kỳ, với 20.375 tỷ đồng.

Tiếp đà tăng trưởng tích cực, 6 tháng đầu năm 2026, Vingroup tiếp tục ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất tăng 72,5% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 222.300 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng gấp 4,5 lần cùng kỳ, hoàn thành 58% kế hoạch lợi nhuận cả năm với 20.375 tỷ đồng.

Trong đó, ở trụ cột Công nghệ – Công nghiệp, VinFast liên tiếp giữ vững vị thế số 1 trên thị trường ô tô điện Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2026, VinFast đã bàn giao hơn 115.916 ô tô điện tại thị trường trong nước, tăng 72% so với cùng kỳ; tổng doanh số toàn cầu đạt 128.662 xe, tăng 78%. Mảng xe máy điện cũng ghi nhận mức tăng trưởng đột phá với gần 429.175 xe được bàn giao, gấp 3,7 lần cùng kỳ. Song song với việc giữ vững vị thế dẫn đầu tuyệt đối tại Việt Nam, VinFast tiếp tục mở rộng hiện diện quốc tế với 474 showroom, tập trung tại các thị trường trọng điểm châu Á.

Ở trụ cột Thương mại Dịch vụ, Vinhomes tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu Việt Nam với doanh thu quy đổi đạt 134.200 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Vinpearl cũng tiếp tục phát triển hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng và mở rộng danh mục thương hiệu, góp phần gia tăng sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Vingroup cũng đang tích cực đẩy mạnh các trụ cột tăng trưởng mới gắn với các lĩnh vực chiến lược, đặc biệt là hạ tầng và năng lượng xanh, đóng góp mạnh mẽ cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Bên cạnh hiệu quả kinh doanh và đóng góp ngân sách, Vingroup vẫn bền bỉ đầu tư cho các lĩnh vực có ý nghĩa dài hạn đối với cộng đồng như y tế, giáo dục, văn hóa và thiện nguyện xã hội. Trong lĩnh vực Văn hóa, Tập đoàn hướng tới bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống, đồng thời thúc đẩy sáng tạo và góp phần đưa các sản phẩm văn hóa Việt Nam tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Trong lĩnh vực Thiện nguyện Xã hội, thông qua Quỹ Thiện Tâm, Vingroup đã kiên trì triển khai nhiều chương trình hỗ trợ về y tế, giáo dục, sinh kế, cứu trợ thiên tai và chăm lo cho người yếu thế. Tính đến nay, Quỹ đã dành 35.000 tỷ đồng cho các chương trình an sinh - nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa; đồng thời vừa bổ sung thêm 11.000 tỷ đồng cho các hoạt động tri ân người có công với đất nước.

Những kết quả trên đã góp phần đưa Vingroup vào Top 30 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời năm thứ 3 liên tiếp trở thành doanh nghiệp Việt Nam có thứ hạng cao nhất trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á do Fortune công bố.

Việc Vingroup không chỉ liên tục dẫn đầu về thứ hạng đóng góp nhiều nhất qua các năm, mà còn liên tục tự phá vỡ kỷ lục về quy mô nộp ngân sách quốc gia đã phản ánh chỉ số sức khỏe mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng vượt trội của tập đoàn. Qua đó hiện thực hóa vai trò của khối doanh nghiệp tư nhân trong việc tạo ra những động lực đột phá cho nền kinh tế, đóng góp tích cực cho nguồn thu nhà nước, tạo việc làm cho người lao động, kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng và nâng cao vị thế quốc gia trên thị trường thế giới./.

Quỳnh Như
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