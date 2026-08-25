Chứng khoán

Khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Vingroup trước thềm dòng vốn nâng hạng

Tùng Linh

Tùng Linh

18:39 | 25/08/2026
(TBTCO) - Phiên giao dịch ngày 25/8 tiếp tục nối dài chuỗi mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài, trong đó, cổ phiếu Vingroup là tâm điểm.
aa
Hôm nay (25/8), khối ngoại nối dài chuỗi mua ròng sang phiên thứ ba liên tiếp, với giá trị mua ròng 325 tỷ đồng trên 3 sàn. Trong đó, trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 2.211 tỷ đồng, trong khi bán ra gần 1.927 tỷ đồng, tương ứng mua ròng hơn 280 tỷ đồng. Đáng chú ý, dòng tiền ngoại quay lại mua ròng tập trung mạnh vào VIC - cổ phiếu được dự báo nằm trong nhóm nhận tỷ trọng phân bổ lớn nhất trước thềm dòng vốn thụ động theo các chỉ số của FTSE bắt đầu giải ngân.

Trong phiên 25/8, VIC dẫn đầu danh sách mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị 361,9 tỷ đồng. Cổ phiếu này đồng thời tăng 2,8%, đóng cửa ở 220.500 đồng/cổ phiếu. Đứng sau là VIX với gần 174,9 tỷ đồng, HCM hơn 64 tỷ đồng và SHB khoảng 50,7 tỷ đồng. VHM cũng được mua ròng gần 43,9 tỷ đồng.

VIC và VHM đồng thời là các mã được kỳ vọng hưởng lợi lớn nhất từ quá trình Việt Nam được đưa vào các bộ chỉ số thị trường mới nổi của FTSE Russell. Theo kịch bản cơ sở của SSI Research, nếu tỷ trọng Việt Nam duy trì quanh 0,49% trong FTSE Emerging All Cap Index, VIC có thể nhận khoảng 689,7 triệu USD vốn thụ động trong toàn bộ quá trình giải ngân, cao nhất trong nhóm cổ phiếu Việt Nam. VHM và HPG lần lượt đứng sau với quy mô ước tính khoảng 246,8 triệu USD và 142 triệu USD.

Việc dòng vốn ngoại quay lại ở những cổ phiếu có tỷ trọng dự kiến lớn là diễn biến đáng theo dõi trước kỳ giải ngân tháng 9/2026.

Khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Vingroup trước thềm dòng vốn nâng hạng
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 25/8. Nguồn: Dstock

Ở chiều bán ra, áp lực của khối ngoại phân tán hơn. TCB bị bán ròng mạnh nhất với 99,1 tỷ đồng, tiếp đến là STB (hơn 50 tỷ đồng), HPG (48,4 tỷ đồng) và CTG (45,4 tỷ đồng). PNJ, ACB, POW, GEE và BSR cũng nằm trong nhóm bị bán ròng, nhưng giá trị đều dưới 40 tỷ đồng.

Việc khối ngoại mua ròng phiên thứ ba liên tiếp là tín hiệu cải thiện so với chuỗi bán ròng kéo dài trước đó. Tuy vậy, vẫn cần thêm thời gian để xác nhận xu hướng của dòng vốn. Điểm tích cực hiện tại là dòng tiền ngoại đã bắt đầu quay lại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật nhất ở phiên hôm nay là VIC./.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại vn-index vingroup vhm vic

Bài liên quan

Vingroup nộp 150.000 tỷ đồng - vượt mọi kỷ lục đóng góp ngân sách Việt Nam

Vingroup nộp 150.000 tỷ đồng - vượt mọi kỷ lục đóng góp ngân sách Việt Nam

Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai liên tiếp, giải ngân nhiều nhất vào HPG

Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai liên tiếp, giải ngân nhiều nhất vào HPG

Phép thử tại kỳ rà soát tháng 3/2027 của FTSE

Phép thử tại kỳ rà soát tháng 3/2027 của FTSE

Dành cho bạn

Bộ Tài chính ban hành Thông tư kiểm tra chứng từ xuất xứ hàng nhập khẩu theo quản lý rủi ro

Bộ Tài chính ban hành Thông tư kiểm tra chứng từ xuất xứ hàng nhập khẩu theo quản lý rủi ro

Tỷ lệ nợ quá hạn lên 3,8%, sức ép thanh khoản và huy động vốn ngành ngân hàng gia tăng

Tỷ lệ nợ quá hạn lên 3,8%, sức ép thanh khoản và huy động vốn ngành ngân hàng gia tăng

Bộ Tài chính và ICAEW xây dựng quan hệ đối tác trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán

Bộ Tài chính và ICAEW xây dựng quan hệ đối tác trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán

Tổng Giám đốc MB Capital: Công nghệ là chìa khóa mở rộng quy mô ngành quỹ

Tổng Giám đốc MB Capital: Công nghệ là chìa khóa mở rộng quy mô ngành quỹ

Hải quan khu vực XII thu 9,3 tỷ đồng qua kiểm tra sau thông quan

Hải quan khu vực XII thu 9,3 tỷ đồng qua kiểm tra sau thông quan

Tạo “đường băng” chính sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, khơi động lực tăng trưởng hai con số

Tạo “đường băng” chính sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, khơi động lực tăng trưởng hai con số

Đọc thêm

Nâng hạng mở cơ hội hút vốn, ngành quỹ còn nhiều dư địa phát triển

Nâng hạng mở cơ hội hút vốn, ngành quỹ còn nhiều dư địa phát triển

(TBTCO) - Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng không chỉ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế mà còn phản ánh mức độ trưởng thành của thị trường và nhà đầu tư. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành dòng vốn dài hạn, các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục nâng chất lượng hàng hóa, đồng thời phát triển ngành quỹ nhằm hình thành lực lượng nhà đầu tư chuyên nghiệp, bền vững hơn.
Giao dịch repo tuần qua tăng hơn 2,3 lần, đạt 28.500 tỷ đồng

Giao dịch repo tuần qua tăng hơn 2,3 lần, đạt 28.500 tỷ đồng

(TBTCO) - Giao dịch mua bán lại (repo) tăng mạnh lên 28.500 tỷ đồng trong tuần qua, góp phần đưa tổng giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ đạt 74.900 tỷ đồng.
Phát triển ngành quỹ, hướng tới cơ cấu nhà đầu tư chuyên nghiệp, bền vững

Phát triển ngành quỹ, hướng tới cơ cấu nhà đầu tư chuyên nghiệp, bền vững

(TBTCO) - Sự phát triển của công nghệ số đang mở rộng cơ hội tiếp cận các sản phẩm tài chính, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về kiến thức và quản trị rủi ro. Trong bối cảnh đó, phát triển ngành quỹ và gia tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hình thành cơ cấu nhà đầu tư cân bằng, chuyên nghiệp, góp phần nâng cao tính ổn định và bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Nợ có khả năng mất vốn gần 175.000 tỷ đồng, đà tăng "hãm tốc" song áp lực chất lượng tài sản vẫn lớn

Nợ có khả năng mất vốn gần 175.000 tỷ đồng, đà tăng "hãm tốc" song áp lực chất lượng tài sản vẫn lớn

(TBTCO) - Tính đến cuối quý II/2026, nợ nhóm 5 các ngân hàng niêm yết đạt 174.685,2 tỷ đồng, tăng 3,7%, thấp hơn đáng kể mức tăng 17,5% tổng nợ xấu. Tuy nhiên, nợ có khả năng mất vốn vẫn chiếm áp đảo 56% tổng nợ xấu, trong khi nợ nhóm 2 và nợ ngoại bảng gia tăng, cho thấy áp lực chất lượng tài sản vẫn hiện hữu.
Techcombank dự tính điều chỉnh kế hoạch tăng vốn, hạ tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu còn 50%

Techcombank dự tính điều chỉnh kế hoạch tăng vốn, hạ tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu còn 50%

(TBTCO) - Techcombank dự kiến phát hành hơn 3,54 tỷ cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 50% và gần 30 triệu cổ phiếu cho người lao động, qua đó, nâng vốn điều lệ lên gần 106.600 tỷ đồng. Phương án mới điều chỉnh đáng kể so với kế hoạch trước, trong bối cảnh tín dụng của ngân hàng tăng mạnh và tiến sát hạn mức theo kịch bản đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông.
Chứng khoán phái sinh ngày 24/8: Sắc xanh tiếp tục phủ rộng, chênh lệch dương thu hẹp

Chứng khoán phái sinh ngày 24/8: Sắc xanh tiếp tục phủ rộng, chênh lệch dương thu hẹp

(TBTCO) - Sắc xanh tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh trong phiên 24/8. Tuy nhiên, mức tăng khiêm tốn trên thị trường phái sinh đã kéo chênh lệch dương giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở thu hẹp đáng kể.
Chứng khoán ngày 24/8: VN-Index tăng hơn 20 điểm, tiến sát mốc 1.800 điểm

Chứng khoán ngày 24/8: VN-Index tăng hơn 20 điểm, tiến sát mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì diễn biến tích cực trong phiên đầu tuần khi sắc xanh lan tỏa ở nhiều nhóm ngành. Dòng tiền cải thiện giúp VN-Index nối dài đà tăng và tiến gần hơn tới vùng kháng cự quan trọng.
Chậm công bố báo cáo tài chính, thông tin trái phiếu, ba doanh nghiệp bị phạt

Chậm công bố báo cáo tài chính, thông tin trái phiếu, ba doanh nghiệp bị phạt

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt ba doanh nghiệp với tổng số tiền 262,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin, trong đó nhiều vi phạm liên quan đến báo cáo tài chính, quản trị công ty và nghĩa vụ công bố thông tin về trái phiếu.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tăng tốc đưa vốn đầu tư công vào các công trình

Tăng tốc đưa vốn đầu tư công vào các công trình

Khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Vingroup trước thềm dòng vốn nâng hạng

Khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Vingroup trước thềm dòng vốn nâng hạng

Hà Nội miễn phí tham quan nhiều di tích dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội miễn phí tham quan nhiều di tích dịp Quốc khánh 2/9

Chứng khoán phái sinh 25/8: Dòng tiền sôi động trước ngưỡng tâm lý quan trọng

Chứng khoán phái sinh 25/8: Dòng tiền sôi động trước ngưỡng tâm lý quan trọng

Ngành Thuế tiếp tục nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, tăng chất lượng phục vụ người nộp thuế

Ngành Thuế tiếp tục nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, tăng chất lượng phục vụ người nộp thuế

Hải quan tháo gỡ vướng mắc về kiểm tra chuyên ngành và doanh nghiệp chế xuất

Hải quan tháo gỡ vướng mắc về kiểm tra chuyên ngành và doanh nghiệp chế xuất

Xuất khẩu qua sân bay Cam Ranh tăng mạnh

Xuất khẩu qua sân bay Cam Ranh tăng mạnh

Ngành quỹ chuẩn bị cho một chu kỳ tăng tốc

Ngành quỹ chuẩn bị cho một chu kỳ tăng tốc

Chứng khoán ngày 25/8: VN-Index nối dài chuỗi tăng, dòng tiền phân hóa mạnh

Chứng khoán ngày 25/8: VN-Index nối dài chuỗi tăng, dòng tiền phân hóa mạnh

Chính thức giảm thuế cho hơn 81% doanh nghiệp và gần 100% hộ, cá nhân kinh doanh

Chính thức giảm thuế cho hơn 81% doanh nghiệp và gần 100% hộ, cá nhân kinh doanh

Ngày 23/8: Giá heo hơi tiếp đà phục hồi

Ngày 23/8: Giá heo hơi tiếp đà phục hồi

Ngày 25/8: Giá heo hơi nối dài xu hướng phục hồi

Ngày 25/8: Giá heo hơi nối dài xu hướng phục hồi

Tỷ giá USD hôm nay (25/8): USD đồng loạt đi lên, thị trường hướng về dữ liệu PCE của Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (25/8): USD đồng loạt đi lên, thị trường hướng về dữ liệu PCE của Mỹ

Bổ sung 15 nhóm dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch tài sản mã hóa

Bổ sung 15 nhóm dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch tài sản mã hóa

Ngày 24/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 24/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 23/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 23/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Tỷ giá USD hôm nay (24/8): Tỷ giá trung tâm đứng ở 25.600 đồng, USD chờ loạt dữ liệu Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (24/8): Tỷ giá trung tâm đứng ở 25.600 đồng, USD chờ loạt dữ liệu Mỹ

Ngày 24/8: Giá heo hơi duy trì đà tăng ở một số địa phương

Ngày 24/8: Giá heo hơi duy trì đà tăng ở một số địa phương

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +18.33
25/08 | +18.33 (7,671.19 +18.33 (+0.24%))
DJI +46.77
25/08 | +46.77 (53,463.93 +46.77 (+0.09%))
IXIC +138.07
25/08 | +138.07 (26,118.26 +138.07 (+0.53%))
NYA +9.55
25/08 | +9.55 (24,736.19 +9.55 (+0.04%))
XAX -85.76
25/08 | -85.76 (9,059.50 -85.76 (-0.94%))
BUK100P +3.10
25/08 | +3.10 (1,082.13 +3.10 (+0.29%))
RUT +11.24
25/08 | +11.24 (3,006.32 +11.24 (+0.38%))
VIX -0.12
25/08 | -0.12 (15.73 -0.12 (-0.76%))
FTSE +28.41
25/08 | +28.41 (10,882.73 +28.41 (+0.26%))
GDAXI +170.91
25/08 | +170.91 (26,277.51 +170.91 (+0.65%))
FCHI -6.25
25/08 | -6.25 (8,446.76 -6.25 (-0.07%))
STOXX50E +9.03
25/08 | +9.03 (6,457.01 +9.03 (+0.14%))
N100 +1.50
25/08 | +1.50 (1,934.37 +1.50 (+0.08%))
BFX +22.96
25/08 | +22.96 (5,836.46 +22.96 (+0.39%))
MOEX.ME -0.11
25/08 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -6.23
25/08 | -6.23 (25,511.10 -6.23 (-0.02%))
STI +55.22
25/08 | +55.22 (5,735.68 +55.22 (+0.97%))
AXJO +61.50
25/08 | +61.50 (9,164.60 +61.50 (+0.68%))
AORD +58.20
25/08 | +58.20 (9,374.90 +58.20 (+0.62%))
BSESN +286.98
25/08 | +286.98 (77,656.09 +286.98 (+0.37%))
JKSE -24.02
25/08 | -24.02 (6,501.67 -24.02 (-0.37%))
KLSE -0.15
25/08 | -0.15 (1,736.33 -0.15 (-0.01%))
NZ50 +110.84
25/08 | +110.84 (13,992.72 +110.84 (+0.80%))
KS11 +45.78
25/08 | +45.78 (6,742.74 +45.78 (+0.68%))
TWII +407.14
25/08 | +407.14 (45,169.46 +407.14 (+0.91%))
GSPTSE +202.68
25/08 | +202.68 (36,916.80 +202.68 (+0.55%))
BVSP +211.70
25/08 | +211.70 (172,118.42 +211.70 (+0.12%))
MXX -4.59
25/08 | -4.59 (65,766.26 -4.59 (-0.01%))
IPSA -59.68
25/08 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV -27,296.00
25/08 | -27,296.00 (2,967,833.50 -27,296.00 (-0.91%))
TA125.TA +16.64
25/08 | +16.64 (4,031.59 +16.64 (+0.41%))
CASE30 +112.20
25/08 | +112.20 (55,277.00 +112.20 (+0.20%))
JN0U.JO +40.65
25/08 | +40.65 (7,379.52 +40.65 (+0.55%))
DX-Y.NYB -0.04
25/08 | -0.04 (98.96 -0.04 (-0.04%))
125904-USD-STRD +11.96
25/08 | +11.96 (2,918.02 +11.96 (+0.41%))
XDB +0.03
25/08 | +0.03 (136.35 +0.03 (+0.02%))
XDE +0.07
25/08 | +0.07 (116.71 +0.07 (+0.06%))
000001.SS +7.44
25/08 | +7.44 (3,889.44 +7.44 (+0.19%))
N225 +328.34
25/08 | +328.34 (65,856.43 +328.34 (+0.50%))
XDN -0.07
25/08 | -0.07 (62.79 -0.07 (-0.11%))
XDA +0.07
25/08 | +0.07 (71.55 +0.07 (+0.10%))