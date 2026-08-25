Khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Vingroup trước thềm dòng vốn nâng hạng

Hôm nay (25/8), khối ngoại nối dài chuỗi mua ròng sang phiên thứ ba liên tiếp, với giá trị mua ròng 325 tỷ đồng trên 3 sàn. Trong đó, trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 2.211 tỷ đồng, trong khi bán ra gần 1.927 tỷ đồng, tương ứng mua ròng hơn 280 tỷ đồng. Đáng chú ý, dòng tiền ngoại quay lại mua ròng tập trung mạnh vào VIC - cổ phiếu được dự báo nằm trong nhóm nhận tỷ trọng phân bổ lớn nhất trước thềm dòng vốn thụ động theo các chỉ số của FTSE bắt đầu giải ngân.

Trong phiên 25/8, VIC dẫn đầu danh sách mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị 361,9 tỷ đồng. Cổ phiếu này đồng thời tăng 2,8%, đóng cửa ở 220.500 đồng/cổ phiếu. Đứng sau là VIX với gần 174,9 tỷ đồng, HCM hơn 64 tỷ đồng và SHB khoảng 50,7 tỷ đồng. VHM cũng được mua ròng gần 43,9 tỷ đồng.

VIC và VHM đồng thời là các mã được kỳ vọng hưởng lợi lớn nhất từ quá trình Việt Nam được đưa vào các bộ chỉ số thị trường mới nổi của FTSE Russell. Theo kịch bản cơ sở của SSI Research, nếu tỷ trọng Việt Nam duy trì quanh 0,49% trong FTSE Emerging All Cap Index, VIC có thể nhận khoảng 689,7 triệu USD vốn thụ động trong toàn bộ quá trình giải ngân, cao nhất trong nhóm cổ phiếu Việt Nam. VHM và HPG lần lượt đứng sau với quy mô ước tính khoảng 246,8 triệu USD và 142 triệu USD.

Việc dòng vốn ngoại quay lại ở những cổ phiếu có tỷ trọng dự kiến lớn là diễn biến đáng theo dõi trước kỳ giải ngân tháng 9/2026.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 25/8. Nguồn: Dstock

Ở chiều bán ra, áp lực của khối ngoại phân tán hơn. TCB bị bán ròng mạnh nhất với 99,1 tỷ đồng, tiếp đến là STB (hơn 50 tỷ đồng), HPG (48,4 tỷ đồng) và CTG (45,4 tỷ đồng). PNJ, ACB, POW, GEE và BSR cũng nằm trong nhóm bị bán ròng, nhưng giá trị đều dưới 40 tỷ đồng.

Việc khối ngoại mua ròng phiên thứ ba liên tiếp là tín hiệu cải thiện so với chuỗi bán ròng kéo dài trước đó. Tuy vậy, vẫn cần thêm thời gian để xác nhận xu hướng của dòng vốn. Điểm tích cực hiện tại là dòng tiền ngoại đã bắt đầu quay lại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật nhất ở phiên hôm nay là VIC./.