Doanh nghiệp tăng tốc xuất khẩu, mở rộng dấu ấn trên thị trường toàn cầu

Chỉ trong nửa đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đạt gần 550 tỷ USD. Trong khi mục tiêu xuất khẩu cả năm được đặt ở mức 546 - 550 tỷ USD, diễn biến thương mại những tháng đầu năm cho thấy hoạt động giao thương quốc tế tiếp tục đóng vai trò đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế.

Cùng với sự mở rộng về quy mô thương mại, bài toán đối với doanh nghiệp Việt Nam không chỉ là gia tăng sản lượng xuất khẩu, mà còn là nâng cao năng lực cạnh tranh tại các thị trường nước ngoài. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp đồng thời đầu tư cho sản xuất, chất lượng, đổi mới sản phẩm và phát triển mạng lưới đối tác quốc tế.

Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) là một trong những doanh nghiệp đang theo đuổi hướng đi này. Doanh nghiệp xác định thúc đẩy xuất khẩu và mở rộng quy mô tại thị trường quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, qua đó vừa đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, vừa nâng cao mức độ nhận diện của sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam trên thị trường thế giới.

Mở rộng kết nối để tìm dư địa xuất khẩu

Một trong những kênh được doanh nghiệp Việt Nam sử dụng ngày càng nhiều để tiếp cận thị trường nước ngoài là các triển lãm chuyên ngành quốc tế. Đây không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mà còn tạo cơ hội kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất trong nước với các nhà phân phối, nhà nhập khẩu và đối tác quốc tế.

Triển lãm Quốc tế Vietfood & Beverage - ProPack Vietnam 2026, diễn ra từ ngày 6 - 8/8, là một trong những sự kiện như vậy. Năm nay đánh dấu năm thứ 30 triển lãm được tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh, đồng thời là triển lãm chuyên ngành đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế của UFI (Hiệp hội Công nghiệp Triển lãm Toàn cầu).

Gian hàng trưng bày sản phẩm của SABECO tại Triển lãm Quốc tế Vietfood & Beverage - ProPack Vietnam 2026 thu hút nhiều khách tham quan. Ảnh: BTC

Tham gia triển lãm với tư cách một doanh nghiệp lớn trong ngành đồ uống Việt Nam, SABECO giới thiệu các sản phẩm trong danh mục của mình, đồng thời tìm kiếm cơ hội tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế. Sự hiện diện tại những sự kiện chuyên ngành cũng nằm trong định hướng mở rộng thị trường nước ngoài của doanh nghiệp.

Bà Patsy Lim - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing của SABECO tại lễ khai mạc triển lãm ngày 6/8/2026. Ảnh: BTC

Bà Patsy Lim - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing của SABECO, cho biết vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong thương mại toàn cầu đang mở ra thêm cơ hội để các thương hiệu trong nước tiếp cận người tiêu dùng quốc tế.

“Chúng tôi cho rằng, mỗi quan hệ hợp tác quốc tế và mỗi thị trường xuất khẩu mới đều là cơ hội để giới thiệu chất lượng, di sản và tinh thần đổi mới của ngành bia Việt Nam. Thông qua những sự kiện triển lãm quy mô như Vietfood & Beverage-ProPack Vietnam 2026, SABECO mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ với các đối tác quốc tế và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu dài hạn của Việt Nam” - bà Patsy Lim chia sẻ.

Xuất khẩu tăng mạnh, thị trường tiếp tục mở rộng

Bên cạnh hoạt động xúc tiến thương mại, năng lực sản xuất là nền tảng để SABECO thực hiện kế hoạch mở rộng thị trường quốc tế.

Hiện doanh nghiệp có năng lực sản xuất khoảng 2,45 tỷ lít mỗi năm. Các sản phẩm của SABECO đã có mặt tại hơn 40 thị trường trên nhiều châu lục.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp đạt 139% kế hoạch và tăng 221,2% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh tốc độ mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế trong bối cảnh SABECO tăng cường quảng bá thương hiệu và tìm kiếm thị trường mới.

Việc gia tăng xuất khẩu cũng tạo thêm nền tảng cho mục tiêu củng cố vị thế của doanh nghiệp trên thị trường đồ uống khu vực và quốc tế. Xa hơn, mở rộng hiện diện của các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam tại nhiều quốc gia là một phần trong định hướng nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của hàng hóa “made in Vietnam” trên thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, trong bối cảnh yêu cầu của thị trường nhập khẩu ngày càng cao, quy mô sản xuất chỉ là một phần của bài toán. Khả năng duy trì chất lượng ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và liên tục phát triển sản phẩm mới đang trở thành những yếu tố quan trọng quyết định khả năng cạnh tranh dài hạn.

Chất lượng trở thành nền tảng cạnh tranh

Những năm gần đây, SABECO liên tục đầu tư công nghệ, hiện đại hóa sản xuất và tăng cường nghiên cứu, phát triển sản phẩm. Theo doanh nghiệp, các khoản đầu tư và sáng kiến này nhằm duy trì chất lượng ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

SABECO liên tục đầu tư công nghệ và đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm cho các thương hiệu thuộc hệ sinh thái của doanh nghiệp. Ảnh: BTC

Một số sản phẩm của doanh nghiệp trong năm nay cũng được ghi nhận tại các cuộc thi bia quốc tế.

Tại Melbourne Royal Australian International Beer Awards 2026, Bia Saigon Lager và Bia 333 giành Huy chương Bạc. Bia Lạc Việt, Bia Saigon Special, Bia Saigon Export Premium và Bia Saigon Chill nhận Huy chương Đồng ở các hạng mục khác nhau.

Vài tháng sau, tại World Beer Championships - Spring Seasonals ở Mỹ, cả bốn sản phẩm SABECO tham dự đều giành Huy chương Bạc. Trong đó, Bia Saigon Lager, Bia 333 và Bia 333 Pilsner được trao giải ở hạng mục Adjunct Lager, còn Bia Saigon Chill được trao giải ở hạng mục American Style Lager.

Các kết quả tại những cuộc thi quốc tế cho thấy những bước tiến trong quá trình đầu tư cho chất lượng và phát triển sản phẩm của doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ việc quảng bá thương hiệu khi SABECO mở rộng hoạt động tại các thị trường nước ngoài.

Trong bối cảnh Chính phủ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, khả năng đi xa của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế sẽ ngày càng phụ thuộc vào những yếu tố vượt ra ngoài lợi thế về năng lực sản xuất.

Chất lượng sản phẩm, khả năng đổi mới và năng lực xây dựng mạng lưới đối tác quốc tế sẽ quyết định khả năng duy trì thị trường và tạo dựng vị thế dài hạn. Đây cũng là bài toán đặt ra đối với các thương hiệu Việt Nam nếu muốn chuyển từ mở rộng quy mô xuất khẩu sang xây dựng giá trị và sức cạnh tranh bền vững trên thị trường toàn cầu.