Thị trường

Hà Nội tiếp tục đứng đầu Chỉ số PII năm 2026

Diệu Hoa

Diệu Hoa

hanh.tbtc@gmail.com
18:37 | 04/10/2026
(TBTCO) - Hà Nội tiếp tục dẫn đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 với 63,80 điểm, đồng thời đứng đầu 18/52 chỉ số thành phần. Đây là năm thứ ba liên tiếp Thủ đô giữ vị trí dẫn đầu PII.
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Sáng 4/10, tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố kết quả PII năm 2026.

Theo đó, Hà Nội đạt 63,80 điểm, xếp thứ nhất trong 34 địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với 58,30 điểm, tiếp đến là Hải Phòng 56,33 điểm, Quảng Ninh 55,24 điểm và Bắc Ninh 50,96 điểm.

Trong tốp 10 địa phương dẫn đầu, các đô thị lớn và trung tâm kinh tế tiếp tục chiếm ưu thế, với 7 thành phố trực thuộc Trung ương.

PII 2026 được xây dựng trên 52 chỉ số thành phần, thuộc 7 trụ cột, phản ánh cả điều kiện đầu vào cho đổi mới sáng tạo và kết quả đầu ra về tri thức, công nghệ, sáng tạo và tác động đến phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Nội nổi bật khi dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần, cao nhất cả nước. Trong đó, thành phố đứng đầu 11 chỉ số thuộc nhóm đầu vào và 7 chỉ số thuộc nhóm đầu ra. TP Hồ Chí Minh đứng thứ hai với 12 chỉ số, Quảng Ninh đứng thứ ba với 5 chỉ số.

Các chỉ số Hà Nội dẫn đầu tập trung vào những lĩnh vực quan trọng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo như nhân lực nghiên cứu và phát triển, chi cho nghiên cứu và phát triển, số tổ chức khoa học và công nghệ, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển và tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo.

Hà Nội tiếp tục đứng đầu Chỉ số PII năm 2026
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả Chỉ số PII năm 2026 Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ

Ở nhóm đầu ra, Hà Nội dẫn đầu nhiều chỉ số về tài sản trí tuệ như sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp; đồng thời đứng đầu một số chỉ số về giảm nghèo và phát triển con người.

Xét theo 7 trụ cột của PII, Hà Nội đứng đầu 3 trụ cột gồm: Vốn con người và nghiên cứu và phát triển; trình độ phát triển của thị trường; sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ. Thành phố đứng thứ hai về trình độ phát triển của doanh nghiệp.

Kết quả PII được xây dựng nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về năng lực phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. Đây cũng là cơ sở để các địa phương nhận diện những lĩnh vực có lợi thế, những điểm cần cải thiện và xác định định hướng, giải pháp phù hợp.

10 địa phương dẫn đầu cả nước lần lượt là TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, TP. Quảng Ninh, TP. Bắc Ninh, Tp. Huế, TP. Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên. Trong tốp 10 địa phương dẫn đầu PII 2026, có 7 thành phố trực thuộc trung ương. Theo vùng miền, trong tốp 10 địa phương dẫn đầu có 6 địa phương ở khu vực miền Bắc, 2 địa phương ở khu vực miền Trung, 2 địa phương ở khu vực miền Nam.

Diệu Hoa
Từ khóa:
Chỉ số PII hà nội đứng đầu

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