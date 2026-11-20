khách hàng trải nghiệm TikTok PayLater tại gian hàng

Sôi động hoạt động trải nghiệm TikTok PayLater tại không gian lễ hội

Trong hai ngày 13–14/11/2026 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), sự kiện TikTok Shop Fun Fest 2026 đã mang đến không gian kết nối âm nhạc, sáng tạo nội dung, mua sắm và trải nghiệm số.

Bên cạnh các hoạt động biểu diễn, giao lưu và livestream, những gian hàng trải nghiệm đã mang đến cho khách tham dự cơ hội nó khám phá sản phẩm, dịch vụ thông qua tương tác trực tiếp.

Trong không khí sôi động ấy, gian hàng TikTok Pay & TikTok PayLater đã giới thiệu đến khách hàng về phương thức thanh toán mua trước, trả sau TikTok PayLater trên TikTok Shop.

Đến với gian hàng, khách tham gia được tư vấn, hướng dẫn đăng ký TikTok PayLater ngay trên ứng dụng TikTok và giải đáp các câu hỏi liên quan đến quá trình sử dụng. Việc trực tiếp thao tác với sự hỗ trợ của đội ngũ tại sự kiện đã giúp người dùng dễ dàng làm quen với sản phẩm, tìm hiểu tính năng. Những câu hỏi được giải đáp ngay tại gian hàng cũng đã giúp khách hàng có thêm thông tin để chủ động lựa chọn phương thức thanh toán cho các nhu cầu mua sắm của mình.

Cùng với việc đăng ký và trải nghiệm sản phẩm, khách tham dự còn được giới thiệu ưu đãi “Mở TikTok PayLater - Giảm ngay 70K” cho đơn mua đầu tiên thanh toán bằng TikTok PayLater từ 6.000 đồng, ưu đãi áp dụng trong khuôn khổ sự kiện (thời hạn ưu đãi đến 15/11/2026). Ngoài ra, với hoạt động vòng quay nhận quà tại gian hàng, khách tham gia đều được nhận những phần quà lưu niệm theo thể lệ, cùng voucher mua sắm TikTok Shop, săn thêm mã giảm sâu và mã freeship. Tất cả đã mang đến thêm nhiều ưu đãi và niềm vui cho khách tham dự.

Thông qua gian hàng, sự kết hợp giữa tư vấn, hướng dẫn và các hoạt động tương tác đã đưa TikTok PayLater - một tiện ích trên ứng dụng đến gần hơn với người dùng trong không gian lễ hội.

Sự hiện diện của TikTok PayLater tại TikTok Shop Fun Fest 2026 vì vậy đã vừa tạo điểm tiếp xúc với khách hàng, vừa cung cấp phản hồi thực tế cho đội ngũ làm sản phẩm. Đây cũng là dịp để vai trò của VietCredit trong dịch vụ mua trước, trả sau này được giới thiệu rõ hơn đến người dùng.

TikTok PayLater – giải pháp mua trước trả sau mang lại nhiều lợi ích hấp dẫn cho khách hàng

Trên ứng dụng TikTok, tiện ích “PayLater” (“Trả Sau”) đã được triển khai dành cho những khách hàng đủ điều kiện.

TikTok PayLater là phương thức mua trước, trả sau trên TikTok Shop, được vận hành bởi VietCredit. Cho đến hiện tại, VietCredit là đối tác tài chính đang vận hành dịch vụ TikTok PayLater tại Việt Nam.

Thông qua sản phẩm, khách hàng đủ điều kiện có thể sử dụng hạn mức tín dụng (được phê duyệt tùy điều kiện mỗi khách hàng) để “chốt đơn ngay, thong thả trả sau, linh hoạt kỳ hạn tới 12 tháng” với các đơn hàng phù hợp trên TikTok Shop. Việc đăng ký, cấp hạn mức và sử dụng dịch vụ tuân theo điều kiện sản phẩm; khách hàng hoàn toàn được thông báo cụ thể về hạn mức, kỳ hạn và nghĩa vụ thanh toán trước khi xác nhận giao dịch.

Đặc biệt, khách hàng khi đăng ký sẽ được trải nghiệm “Duyệt 1 phút, xài liền tay trên TikTok Shop”. Với quy trình đăng ký đơn giản trên ứng dụng, khách hàng chỉ cần chuẩn bị căn cước công dân gắn chip để xác thực định danh và điền thêm một số thông tin cơ bản. Toàn bộ thời gian từ đăng ký cho đến được phê duyệt khá nhanh chóng, chỉ trong một phút là khách hàng đã có hạn mức sẵn sàng để sử dụng ngay cho việc mua trước trả sau.

Xu hướng mua trước trả sau hứa hẹn tiếp tục bùng nổ và nâng tầm trải nghiệm mua sắm của người dùng

Hiện nay, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, phương thức thanh toán Mua trước, Trả sau (Buy Now, Pay Later – BNPL) ngày càng được người tiêu dùng trẻ lựa chọn.

Tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng dịch vụ Mua trước, trả sau này đang bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt trong nhóm người tiêu dùng trẻ (Gen Z và Millennials). Theo báo cáo từ Research and Markets, thị trường BNPL tại Việt Nam ước đạt khoảng 2,7 tỷ USD trong năm 2026, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) giai đoạn 2022–2025 đạt 28,6%. Một khảo sát với người trẻ từ 18–35 tuổi cho thấy có tới 64,3% người tham gia đã sử dụng dịch vụ mua trước, trả sau trong vòng 12 tháng gần nhất.

Đây là phương thức giúp khách hàng không bị gián đoạn nhu cầu tiêu dùng cá nhân khi đang kẹt tiền hoặc “chờ lương”. Thông thường, phương thức này được yêu thích bởi thủ tục nhanh gọn: Đăng ký và duyệt hạn mức hoàn toàn trực tuyến, không đòi hỏi hồ sơ chứng minh thu nhập phức tạp.

Với thời gian xét duyệt nhanh chóng và các lựa chọn kỳ hạn linh hoạt, TikTok PayLater đang thực sự là một lựa chọn hấp dẫn cho người dùng của ứng dụng TikTok nói riêng, và mang đến thêm phương án sắp xếp chi tiêu cho người mua sắm nói chung tại Việt Nam.

Cũng tại sự kiện TikTok Shop Fun Fest 2026, gian hàng TikTok Pay & TikTok PayLater đã gửi gắm đến người dùng thông điệp “Đăng ký có trách nhiệm, Thanh toán đúng hạn”. Mua trước Trả sau (BNPL) nhìn chung đang thực sự là một trợ thủ đắc lực, giúp việc sở hữu những món đồ yêu thích trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, để sự tiện lợi này luôn mang lại niềm vui và trải nghiệm trọn vẹn, mỗi người dùng hãy là một nhà tiêu dùng thông thái bằng cách đăng ký có trách nhiệm và cân đối chi tiêu phù hợp với khả năng tài chính cá nhân. Khi duy trì thói quen thanh toán đúng hạn cùng một kế hoạch quản lý tài chính vững vàng, bất kỳ dịch vụ BNPL nào cũng sẽ trở thành công cụ hữu ích, nâng tầm trải nghiệm mua sắm và phục vụ đắc lực cho cuộc sống hiện đại của mỗi người.

Khép lại TikTok Shop Fun Fest 2026, hoạt động trải nghiệm tại gian hàng đã tạo thêm cầu nối giữa TikTok PayLater và người dùng. Với vai trò vận hành, VietCredit cho biết sẽ tiếp tục phối hợp cùng đối tác để không ngừng hoàn thiện sản phẩm, đưa tiện ích tín dụng đến gần hơn với nhu cầu tiêu dùng số và đáp ứng linh hoạt nhu cầu mua sắm, thanh toán của khách hàng.