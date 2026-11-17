Ủy ban châu Âu (EC) vừa quyết định áp thuế chống bán phá giá chính thức 16% đối với một số sản phẩm thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam. Quy định được ban hành tại Quy định thực thi (EU) 2026/2547, công bố trên Công báo EU ngày 16/11/2026 và có hiệu lực từ ngày 17/11/2026.

Không chỉ Việt Nam, biện pháp chống bán phá giá lần này còn áp dụng đối với thép cán nguội nhập khẩu từ Ấn Độ, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Đài Loan (Trung Quốc).

Cụ thể, mức thuế áp dụng đối với sản phẩm có xuất xứ Ấn Độ là 9,5%, Nhật Bản 27,9%, Thổ Nhĩ Kỳ từ 3-7,8% và Đài Loan (Trung Quốc) từ 20,7-27%. Với mức thuế 16%, thép cán nguội Việt Nam chịu mức thuế thấp hơn hàng hóa cùng loại từ Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc), nhưng cao hơn sản phẩm từ Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Vụ việc được EC khởi xướng điều tra ngày 18/9/2025, trên cơ sở đơn yêu cầu của Hiệp hội Thép châu Âu (EUROFER) gửi ngày 4/8/2025.

Thép cán nguội. Ảnh minh họa

Các sản phẩm thuộc diện áp thuế là thép cán nguội dạng phẳng, làm từ sắt, thép không hợp kim hoặc thép hợp kim khác, chưa được phủ, mạ hoặc tráng và không trải qua công đoạn gia công nào khác ngoài cán nguội.

Phạm vi điều tra không bao gồm thép không gỉ, một số loại thép kỹ thuật điện và các sản phẩm thép chuyên dụng thuộc danh mục loại trừ theo quy định.

Theo kết luận điều tra của EC, hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc diện điều tra được bán phá giá, gây thiệt hại cho ngành sản xuất sản phẩm tương tự tại EU. Vì vậy, cơ quan này quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức nhằm hạn chế tác động của hàng nhập khẩu bán phá giá đối với các nhà sản xuất trong khối.

Việc áp thuế 16% có thể làm tăng chi phí đưa thép cán nguội Việt Nam vào EU, từ đó ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh về giá và hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước tại thị trường này.

Trước diễn biến trên, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ, EU và Luxembourg khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu thép chủ động rà soát phạm vi sản phẩm thuộc diện áp thuế, xác định chính xác mức thuế áp dụng và các yêu cầu về chứng từ nhập khẩu theo quy định.

Đồng thời, doanh nghiệp cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình thực thi biện pháp, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình tại thị trường EU.