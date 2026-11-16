Việt Nam - Chile: Nhiều cơ hội mở rộng thị trường cho doanh nghiệp

Sáng ngày 16/11, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam- Chile được tổ chức tại Hà Nội, với sự tham dự của Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pía Adriazola, cùng đoàn đại biểu cấp cao Chile, đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước.

Tổng thống Chile José Antonio Kast phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hải Anh

Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng thống Chile José Antonio Kast nhấn mạnh tiềm năng mở rộng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Chile trên cơ sở lợi thế bổ trợ giữa hai nền kinh tế và nền tảng hội nhập quốc tế đã được xây dựng. Theo Tổng thống, nông nghiệp và thực phẩm là những lĩnh vực có triển vọng hợp tác đáng chú ý, đặc biệt với các sản phẩm trái cây, thịt và thủy sản. Hai bên cũng có thể mở rộng hợp tác kỹ thuật, thúc đẩy tiếp cận thị trường và tăng cường kết nối trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ, dịch vụ và phát triển bền vững.

Tổng thống Chile đồng thời giới thiệu sáng kiến “Choose Chile” nhằm quảng bá môi trường kinh doanh và cơ hội đầu tư của nước này tới cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam.

Triển vọng hợp tác được củng cố bởi tính bổ trợ trong cơ cấu kinh tế và thế mạnh sản xuất của mỗi nước. Việt Nam có lợi thế về sản xuất, chế biến và xuất khẩu điện tử, dệt may, da giày, đồ gỗ, nông sản, thủy sản; trong khi Chile có thế mạnh về khoáng sản, nguyên liệu công nghiệp, lâm sản, thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Đây là cơ sở để hai bên không chỉ gia tăng trao đổi hàng hóa mà còn mở rộng hợp tác đầu tư, liên kết sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Chile vượt 1,7 tỷ USD. Chile là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh; Việt Nam đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất của Chile trong ASEAN. Tuy nhiên, quy mô thương mại hiện nay vẫn còn dư địa tăng trưởng khi nhu cầu đa dạng hóa thị trường và nguồn cung ngày càng được doanh nghiệp hai nước quan tâm.

Đặc biệt, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chile (VCFTA) có hiệu lực từ năm 2014, cùng với việc hai nước tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tạo khuôn khổ thuận lợi để doanh nghiệp tận dụng ưu đãi thuế quan, mở rộng thị trường và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, việc tăng cường kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối hai nước được xác định là yêu cầu quan trọng.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Tổng thư ký VCCI Trần Ngọc Liêm khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Chile còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác, nhất là trong bối cảnh hai nước cùng thúc đẩy đa dạng hóa thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh.

Với vai trò tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, VCCI sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, phối hợp với các cơ quan và tổ chức xúc tiến thương mại của Chile, trong đó có ProChile, hỗ trợ doanh nghiệp trao đổi thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác, kết nối giao thương và tháo gỡ khó khăn trong quá trình hợp tác.