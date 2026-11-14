Chính sách tài chính

Bộ Tài chính công bố 255 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Hà Phương

Hà Phương

09:54 | 14/11/2026
(TBTCO) - 255 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực hải quan, thuế, kho bạc nhà nước, đấu thầu, doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, bảo hiểm xã hội được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc từ ngày 12/11/2026.
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Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3318/QĐ-BTC ngày 12/11/2026 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc. Việc xây dựng, ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính là một bước tiến trong quá trình cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tài chính.

hoạt động của cán bộ thuế tỉnh Nghệ An cơ sở 9 hướng dẫn người dân hộ kinh doanh về các nghiệp vụ thuế Ảnh Đức Thanh
Cán bộ thuế hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục về thuế. Ảnh Đức Thanh

Theo Quyết định số 3318/QĐ-BTC, danh mục bao gồm 255 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực như hải quan, thuế, kho bạc nhà nước, đấu thầu, doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, bảo hiểm xã hội.

Trong đó, lĩnh vực hải quan có nhiều thủ tục nhất, với 133 thủ tục thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc, gồm: thủ tục xem hàng hóa trước khi khai hải quan; thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai một lần; thủ tục hủy tờ khai hải quan; thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra khu thương mại tự do, khu phi thuế quan…

Lĩnh vực thuế có 51 thủ tục thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc, gồm: khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nước ngoài; khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp doanh thu - chi phí; khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công…

Lĩnh vực doanh nghiệp và kinh tế tập thể có 58 thủ tục thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc, gồm: đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân; đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên; đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên; đăng ký thành lập công ty cổ phần; đăng ký thành lập công ty hợp danh; đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh…

Lĩnh vực kho bạc nhà nước có 9 thủ tục thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc, gồm: thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước (NSNN), thủ tục hoàn trả khoản thu NSNN qua Kho bạc Nhà nước; thủ tục xác nhận vốn nước ngoài qua Kho bạc Nhà nước…

Lĩnh vực bảo hiểm xã hội có 3 thủ tục thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc, gồm: giải quyết chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần; thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và người tham gia bảo hiểm y tế.

Lĩnh vực đấu thầu có 1 thủ tục thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc, là thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu./.

Hà Phương
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thủ tục hành chính cải cách thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính bộ tài chính Quyết định số 3318/QĐ-BTC

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