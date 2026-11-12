Thuế - Hải quan

Xử lý lỗi quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
10:07 | 12/11/2026
(TBTCO) - Cục Thuế có hướng dẫn chính thức giải đáp thắc mắc của người nộp thuế về tình trạng tờ khai gợi ý tự động hiển thị thiếu số lượng người phụ thuộc khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến.
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Cụ thể, theo phản ánh của ông Tống Phước Đức (Hà Nội), ông đã thực hiện lập hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân với 3 người đăng ký giảm trừ gia cảnh hợp lệ. Hiện tại, trên ứng dụng eTax Mobile, hệ thống đã hiển thị đầy đủ thông tin của những người phụ thuộc.

Xử lý lỗi quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến
Công chức Thuế tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế trên ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: TN

Tuy nhiên, khi ông Đức lập hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo tờ khai gợi ý của hệ thống (hệ thống tự động cung cấp dữ liệu, ông không tự nhập thêm thông tin), số lượng người giảm trừ hiển thị chỉ có 2 người. Do tin tưởng dữ liệu gợi ý từ hệ thống, ông đã nộp hồ sơ nhưng bị cơ quan thuế từ chối với lý do “kê khai không đúng người giảm trừ” và yêu cầu kê khai lại, loại bỏ người giảm trừ.

Việc thiếu sót số lượng người giảm trừ trên tờ khai gợi ý xuất phát từ lỗi tự động đồng bộ dữ liệu của hệ thống ứng dụng, không phải do người nộp thuế chủ động thay đổi hay nhập sai. Ông Đức đề nghị cơ quan thuế kiểm tra, điều chỉnh dữ liệu hệ thống để hiển thị chính xác 3 người giảm trừ gia cảnh; xem xét, hỗ trợ để ông có thể nộp lại tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân bổ sung một cách chính xác và đúng quy định.

Hướng dẫn về vấn đề này, Chi cục Thuế Thương mại điện tử (Cục Thuế) có ý kiến như sau:

Về quyền và nghĩa vụ người nộp thuế, căn cứ khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế 2025:

"Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế

1. Người nộp thuế có các quyền sau:

a) Được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế;

b) Được tra cứu, xem, in và sử dụng chứng từ điện tử mà người nộp thuế đã gửi đến Hệ thống thông tin quản lý thuế theo quy định của Luật này và pháp luật về giao dịch điện tử; được yêu cầu tổ chức khấu trừ cấp chứng từ khấu trừ điện tử;

c) Ký hợp đồng với đại lý thuế, đại lý làm thủ tục hải quan để thực hiện dịch vụ đại lý thuế, đại lý làm thủ tục hải quan; được ủy quyền khai thay, nộp thuế thay theo quy định của pháp luật về thuế, quản lý thuế, hải quan;…".

Về nguyên tắc chung về khai và nộp hồ sơ thuế, căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư số 89/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế:

"Điều 6. Nguyên tắc chung về khai và nộp hồ sơ thuế

1. Người nộp thuế có trách nhiệm khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế theo mẫu ban hành tại Thông tư này và nộp đầy đủ các chứng từ, tài liệu theo quy định. Trường hợp thành phần hồ sơ thuế không có mẫu ban hành tại Thông tư này nhưng pháp luật có liên quan quy định mẫu thì thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ thuế theo phương thức điện tử thì thực hiện như sau:

a) Trường hợp tại Thông tư này có quy định thành phần của hồ sơ thuế là bản sao của giấy tờ, tài liệu, nếu giấy tờ, tài liệu đó dưới dạng văn bản giấy thì người nộp thuế nộp bản sao điện tử của giấy tờ, tài liệu đó;

b) Trường hợp tại Thông tư này có quy định thành phần của hồ sơ thuế là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của giấy tờ, tài liệu thì người nộp thuế nộp bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính của giấy tờ, tài liệu đó (nếu giấy tờ, tài liệu đó dưới dạng văn bản giấy) hoặc nộp giấy tờ, tài liệu được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử (nếu giấy tờ, tài liệu đó được tạo lập dưới dạng điện tử)".

Chi cục Thuế Thương mại điện tử cho biết, trên hệ thống ngành Thuế có ghi nhận ông Đức có 3 người phụ thuộc. Theo đó, đề nghị ông Đức căn cứ các quy định nêu trên, đồng thời truy cập để khai thuế theo đường link https://dichvucong.gdt.gov.vn (người nộp thuế lưu ý sử dụng máy tính để thao tác) và không sử dụng chức năng tạo tờ khai gợi ý để tránh lặp lại lỗi tự động đồng bộ thiếu dữ liệu./.

Văn Tuấn
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