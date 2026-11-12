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Ngày 12/11: Giá cao su tại Nhật Bản và Singapore tăng

06:12 | 12/11/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (12/11) phân hóa giữa 3 trung tâm giao dịch lớn tại châu Á. Cụ thể, tại Nhật Bản, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM tăng 0,70 - 1,60%; tại Singapore, giá cao su TSR20 cũng đồng loạt tăng 0,97 - 1,05%. Ngược lại, thị trường Thượng Hải suy yếu khi cả 2 kỳ hạn trên sàn SHFE đều giảm.
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Ngày 12/11: Giá cao su tại Nhật Bản và Singapore tăng
Giá cao su thế giới hôm nay phân hóa giữa 3 trung tâm giao dịch lớn tại châu Á. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ở mức 437 Yên/kg, tăng 1,60%. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 411,90 Yên/kg, giảm 0,70%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,21 Baht (0,23%) lên mức 90,26 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.280 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,08%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 18.760 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,19%.

Hợp đồng cao su butadiene kỳ hạn tháng 12 được giao dịch sôi động nhất giảm 725 Nhân dân tệ (4,6%) xuống 15.020 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 240,30 Cent/kg, tăng 1,05%. Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 240,20 Cent/kg, tăng 0,97%.

Thị trường cao su thế giới phân hóa giữa ba trung tâm giao dịch lớn tại châu Á. Tại Nhật Bản, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM tăng 0,70 - 1,60%; tại Singapore, giá cao su TSR20 cũng đồng loạt tăng 0,97 - 1,05%. Ngược lại, thị trường Thượng Hải suy yếu khi cả 3 kỳ hạn cao su tự nhiên trên sàn SHFE đều giảm, với mức điều chỉnh từ 0,08 - 0,19%.

Mặc dù biên độ giảm không lớn, sự trái chiều giữa SHFE và hai sàn TOCOM, SGX cho thấy thị trường vẫn thiếu sự đồng thuận về xu hướng giá ngắn hạn.

Trong những phiên tới, giá cao su nhiều khả năng tiếp tục phân hóa, với xu hướng phục hồi ngắn hạn phụ thuộc vào khả năng duy trì lực mua tại TOCOM và SGX, cùng tín hiệu ổn định trở lại từ SHFE.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp nhìn chung ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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