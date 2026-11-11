Chứng khoán phái sinh ngày 11/11: Chênh lệch âm duy trì, dòng tiền thận trọng hơn

Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index giảm 5,66 điểm (-0,30%), đóng cửa tại 1.855,27 điểm, tiếp tục nằm dưới vùng kháng cự quanh 1.860 điểm. Diễn biến cổ phiếu phân hóa với 13 mã giảm, 11 mã tăng và 6 mã đứng giá tham chiếu.

Trong nhóm cổ phiếu tác động đến chỉ số, VIC tiếp tục giữ vai trò nâng đỡ lớn nhất, đóng góp gần 4 điểm tăng cho VN30. Các mã VHM, HPG, SHB và VPL cũng hỗ trợ chỉ số, song mức đóng góp tương đối hạn chế. Tổng mức đóng góp tích cực của nhóm cổ phiếu dẫn đầu đạt 5,959 điểm.

Ở chiều ngược lại, MCH gây sức ép lớn nhất khi lấy đi khoảng 4,4 điểm của VN30. VNM cũng kéo giảm gần 3 điểm, trong khi STB, BSR, MSN và VPB tiếp tục tác động tiêu cực. Tổng mức đóng góp giảm của nhóm cổ phiếu dẫn đầu chiều giảm đạt 10,39 điểm, vượt đáng kể mức đóng góp tăng, khiến VN30 không thể duy trì sắc xanh dù VIC tăng tích cực.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 11/2026 (41I1GB000) đóng cửa tại 1.850 điểm, giảm 0,34% so với phiên trước. Chênh lệch âm mở rộng lên 5,27 điểm so với chỉ số VN30, từ mức âm 4,63 điểm của phiên liền trước. Tương tự, ba hợp đồng kỳ hạn xa hơn gồm 41I1GC000, 41I1H3000 và 41I1H6000 cũng duy trì chênh lệch âm, dao động từ 8,07 đến 15,27 điểm.

Sắc đỏ bao phủ toàn bộ thị trường phái sinh khi cả 8 hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30 và VN100 đồng loạt giảm giá. Toàn bộ các hợp đồng đều đóng cửa thấp hơn chỉ số cơ sở, với mức chênh lệch âm sâu nhất lên tới 15,27 điểm tại hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 06/2027.

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh giảm sau phiên giao dịch sôi động trước đó. Khối lượng giao dịch hợp đồng 41I1GB000 đạt 185.530 hợp đồng, giảm 15,4% so với phiên 10/11. Khối lượng mở (OI) cũng giảm 4,97%, xuống còn 32.323 hợp đồng, tương đương giảm 1.692 hợp đồng. Thanh khoản và OI trên thị trường cùng thu hẹp phản ánh hoạt động giao dịch chậm lại và quy mô vị thế nắm giữ tiếp tục giảm.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch có xu hướng giảm vị thế trong phiên và ưu tiên phòng ngừa rủi ro trên thị trường phái sinh. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1GB000 vẫn suy yếu, với vùng kháng cự gần nhất tại 1.860 điểm và hỗ trợ quanh 1.830 điểm.

Diễn biến phiên 11/11 phản ánh trạng thái thận trọng của thị trường sau nhịp hồi phục trước đó. Trong khi chỉ số cơ sở điều chỉnh nhẹ và cổ phiếu phân hóa, thị trường phái sinh cũng điều chỉnh và ghi nhận mức chênh lệch âm trên toàn bộ các kỳ hạn, cùng với sự suy giảm của thanh khoản và OI. Khả năng vượt vùng kháng cự 1.860 điểm hoặc kiểm định lại hỗ trợ 1.830 điểm của hợp đồng tháng 11 sẽ là những yếu tố đáng chú ý trong các phiên tiếp theo.