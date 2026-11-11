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Đề xuất giải thể Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội

Anh Minh

Anh Minh

17:09 | 11/11/2026
(TBTCO) - Sau hơn 23 năm tồn tại, Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội được đề xuất giải thể do nhiệm vụ trọng tâm đã cơ bản hoàn thành, trong khi cơ chế quản lý và điều phối vùng có nhiều thay đổi.
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quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm (Bản đồ định hướng phát triển không gian)
Bản đồ quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm (Bản đồ định hướng phát triển không gian)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giải thể Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội.

Được biết, Ban Chỉ đạo được thành lập theo Quyết định số 118/2003/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ, có nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo cơ cấu tổ chức, Trưởng ban là Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Trưởng ban thường trực là Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính). Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Trong quá trình hoạt động, Ban Chỉ đạo đã góp phần thúc đẩy công tác nghiên cứu, lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, được phê duyệt năm 2008 và điều chỉnh năm 2016.

Đây là hai quy hoạch gắn trực tiếp với chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, tạo cơ sở định hướng phát triển không gian vùng, hệ thống đô thị, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các dự án đầu tư xây dựng có tính chất liên vùng.

Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, hệ thống pháp luật về quy hoạch, đầu tư xây dựng, tổ chức chính quyền địa phương và điều phối vùng đã có nhiều thay đổi, khiến việc tiếp tục duy trì Ban Chỉ đạo không còn thật sự cần thiết.

Đáng chú ý, phạm vi vùng Thủ đô hiện nằm trong địa bàn của Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng và Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc. Theo hệ thống quy hoạch hiện hành, vùng Thủ đô không còn quy hoạch vùng riêng.

Vì vậy, việc điều phối lập, điều chỉnh và tổ chức thực hiện các quy hoạch thuộc trách nhiệm của những cơ chế điều phối vùng tương ứng, thay vì một Ban Chỉ đạo riêng như trước đây.

Bên cạnh đó, Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 đã bổ sung các quy định về phối hợp đầu tư giữa các địa phương, trong đó có việc lựa chọn cơ quan chủ quản dự án, đề xuất danh mục dự án được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và chia sẻ chi phí vận hành, bảo trì công trình hạ tầng chung.

Hiện UBND TP. Hà Nội đang trình Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng điều phối vùng Thủ đô.

Bộ Xây dựng đánh giá việc tiếp tục duy trì Ban Chỉ đạo có thể làm phát sinh giao thoa về phạm vi chỉ đạo, điều phối, không phù hợp với yêu cầu tinh gọn đầu mối và phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan.

Theo phương án đề xuất, Ban Chỉ đạo và Văn phòng thường trực sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày quyết định giải thể của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.

Các bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư xây dựng và phát triển vùng theo chức năng, thẩm quyền được giao.

Hoạt động phối hợp liên ngành, liên vùng sẽ thực hiện thông qua cơ chế làm việc của Chính phủ, các Hội đồng điều phối vùng và những quy chế phối hợp liên quan.

Đối với nhân sự, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo hiện có 3 công chức chuyên trách, thuộc biên chế Bộ Xây dựng.

Sau khi giải thể, Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ quyết định bố trí, sắp xếp số công chức này tại các đơn vị phù hợp, bảo đảm không làm tăng biên chế./.

Anh Minh
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