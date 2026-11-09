Đầu tư

Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương tính phương án mua đá cách xa 400 km

Anh Minh

Anh Minh

16:36 | 09/11/2026
(TBTCO) - Khoảng 3 triệu m3 đá phục vụ mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận chưa xác định được nguồn cung. Nhà đầu tư đề xuất huy động từ Khánh Hòa qua đường biển và đường thủy nội địa.
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Thi công mở rông cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam).
Thi công mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam

Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét hỗ trợ nguồn vật liệu đá xây dựng phục vụ dự án Đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận (đầu tư theo phương thức đối tác công tư - PPP).

Theo hồ sơ khảo sát, thiết kế được phê duyệt, dự án này cần khoảng 3,57 triệu m3 đá xây dựng các loại. Tuy nhiên, theo Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án), trong năm 2026, dự án mới huy động được khoảng 550.000 m3 đá từ TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, với khả năng cung ứng hiện tại chỉ khoảng 500 m3/ngày, trong khi nhu cầu đá phục vụ thi công khoảng 4.200 m3/ngày.

Bên cạnh thiếu hụt về khối lượng, doanh nghiệp dự án còn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn đá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đặc biệt là khoảng 700.000 m3 đá phục vụ sản xuất bê tông nhựa.

Theo doanh nghiệp dự án, nhiều công trình, dự án trọng điểm tại khu vực phía Nam đang đồng loạt triển khai, khiến nhu cầu vật liệu tăng cao, trong khi công suất khai thác và khả năng cung ứng của các mỏ hiện hữu có giới hạn.

Đối với tỉnh An Giang, dù Bộ Xây dựng đã có công điện đề nghị hỗ trợ cung cấp đá, chính quyền địa phương vẫn thông báo không thể đáp ứng trong thời gian triển khai dự án do phải ưu tiên vật liệu cho các công trình trọng điểm khác trên địa bàn.

Tình trạng thiếu vật liệu khiến doanh nghiệp dự án khó chủ động kế hoạch thi công, huy động nhân lực, thiết bị và bảo đảm mục tiêu hoàn thành công trình trong năm 2028.

Trước những khó khăn này, Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận đã nghiên cứu phương án bổ sung nguồn đá từ khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa. Qua khảo sát sơ bộ, doanh nghiệp nhận thấy, khu vực này có nguồn đá xây dựng tương đối dồi dào, giá thành phù hợp, chất lượng cơ bản có khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án.

Do dự án cách khu vực mỏ đá dự kiến huy động tại Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa, khoảng 300 - 400 km theo đường bộ, nên nguồn đá có thể được vận chuyển bằng đường biển thông qua cảng Cà Ná, kết hợp vận tải đường thủy nội địa để đưa vật liệu đến khu vực thi công.

Theo tính toán sơ bộ của doanh nghiệp, mặc dù khoảng cách địa lý xa hơn, phương án kết hợp vận tải biển và đường thủy nội địa có khả năng tối ưu chi phí vận chuyển, bù đắp chênh lệch về cự ly.

Doanh nghiệp dự án cam kết phối hợp với các đơn vị cung ứng, vận tải để bảo đảm giá vật liệu sau khi vận chuyển đến công trường không cao hơn mức giá huy động từ các nguồn cung tại khu vực phía Nam, không làm phát sinh thêm chi phí đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư 36.172,41 tỷ đồng. Dự án thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT, đã tổ chức lễ khởi công ngày 19/12/2025 và dự kiến hoàn thành năm 2028.

Dự án có tổng chiều dài 96,13 km, đi qua TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp. Điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm (Km9+325), xã Tân Nhựt, TP. Hồ Chí Minh; điểm cuối tại Km105+454, đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp.

Trong đó, đoạn TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương có quy mô hoàn chỉnh theo quy hoạch 10 - 12 làn xe, gồm đoạn Chợ Đệm - Vành đai 4 quy mô 12 làn xe và đoạn Vành đai 4 - Trung Lương quy mô 10 làn xe. Giai đoạn này, dự án được phân kỳ đầu tư 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/giờ. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến cầu Mỹ Thuận 2 được đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ.

Toàn bộ vốn đầu tư do nhà đầu tư huy động, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15%, tương đương hơn 5.425 tỷ đồng; vốn huy động khác chiếm 85%, tương đương hơn 30.746 tỷ đồng./.

Anh Minh
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